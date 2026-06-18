Meglepő fordulat: Brüsszelben döntést hoztak a műhúsról, ez jelentős segítséget jelent a vásárlóknak

Újabb fontos döntést hozott az Európai Parlament (EP) az agrár- és élelmiszerpiac szabályozásáról: a képviselők elfogadták azokat az új intézkedéseket, amelyek meglátásuk szerint, erősítenék a gazdák alkupozícióját az élelmiszerláncban, átláthatóbbá tennék a termékjelöléseket, és egyértelműbb szabályokat adnának arra, mit lehet húsnak nevezni az uniós piacon. Ez a műhús további sorsát is befolyásolhatja.

Műhús ügyében érkezett kemény üzenet Brüsszelből: a steak maradjon steak Fotó: Kaspars Grinvalds

A döntés legnagyobb visszhangot kiváltó eleme, hogy az EP által elfogadott jogszabály szerint a hús az „állatok ehető részeit” jelenti. Ez nem pusztán technikai pontosítás: a szabályozás külön listát állítana fel azokról az elnevezésekről, amelyeket kizárólag valódi húskészítmények esetében lehetne használni. A védett kifejezések között szerepelne többek között:

a marha,

borjú,

sertés,

baromfi, csirke, pulyka, kacsa, liba,

bárány, kecske,

steak, tarja, karaj, oldalas, comb, szárny, mell, máj, bacon

és T-bone (egy népszerű marhaszelet, amely a nevét a benne található T alakú csontról kapta) is.

Ez azt jelentené, hogy a laboratóriumban, sejttenyésztéssel előállított termékek, illetve más, húst nem tartalmazó alternatívák nem használhatnák ezeket az elnevezéseket. A cél az uniós indoklás szerint a fogyasztók jobb tájékoztatása és az, hogy a vásárlók egyértelműen tudják, hogy állati eredetű húskészítményt, növényi alternatívát vagy sejttenyésztett terméket vesznek le a polcról.

Műhús: nemcsak névvitáról van szó

A műhús körüli vita évek óta megosztja Európát. Támogatói szerint a sejttenyésztett hús technológiai innováció, amely hosszabb távon csökkentheti az állattartás környezeti terhelését, mérsékelheti a föld- és vízigényt, valamint alternatívát adhat azoknak, akik állati eredetű fehérjét fogyasztanának, de kevesebb vágóállat felhasználásával.

Az ellenzők ezzel szemben arra hívják fel a figyelmet, hogy a technológia ipari méretű alkalmazása még számos kérdést vet fel: nem világos, milyen költségszinten lehet nagy tömegben előállítani, milyen lesz a fogyasztói elfogadottsága, hogyan illeszkedik a hagyományos állattartásra épülő európai agrármodellbe, és milyen hatással lehet a vidéki térségek munkahelyeire.