A székesfehérvári és pécsi telephelyeken termelő dél-koreai Hanon Systems Kft-nél működő Vasas Szakszervezet tagsága és a hozzájuk csatlakozott dolgozók úgy döntöttek, hogy elsőként a Pécsi telephelyen június 5-én pénteken dél és 2 óra között kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanak – közölte a szakszervezet.

Betelt a pohár a munkavállalóknál: sztrájkolnak pénteken a külföldi multi gyárában / Fotó: Kallus György

A döntés hátterében a munkáltató és a vállalatnál alakult sztrájkbizottság között eredmény nélkül lezajlott egyeztetés áll − olvasható a Vasas Szakszervezeti Szövetség közleményében, amiből arra is fény derül, hogy

2025-ben csupán 3 százalékos, míg 2026-ban 4 százalékos béremelést hajtott végre a cég.

A dolgozók által alacsonynak ítélt bérek mellett a szakszervezet arra is felhívja a figyelmet, hogy az elvárások és a munkahelyi nyomás folyamatosan növekszik, továbbá a menedzsment elvárja a többlet-munkát és a hétvégi túlórákat.

A munkavállalók méltatlannak érzik a körülményeiket és ezt a fajta munkáltatói hozzáállást. A figyelmeztető sztrájkkal ki akarják fejezni elégedetlenségüket és azt, hogy elszántak az érdekeik melletti kiállásban

− foglalja össze a dolgozók érdekképviselete a sztrájk okát.

A sztrájkbizottság deklarált célja egy minden fél számára elfogadható megállapodás, az érdekképviselet vezetése pedig arra is felhívja a vállalat vezetésének figyelmét, hogy a dolgozók továbbra is készen állnak a jóhiszemű és konstruktív egyeztetésre.