Meglepő fordulatot látnak az elemzők a magyar munkaerőpiacon: az egyik mutató drámaian megy lefelé – ez jelenti a legnagyobb veszélyt
Májusban 4 millió 654 ezer volt a foglalkoztatottak száma, míg a munkanélküliségi ráta 4,3 százalékra mérséklődött. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint a munkanélküliek száma 209 ezer fő volt, miközben a foglalkoztatás havi alapon javult, éves összevetésben azonban továbbra is alacsonyabb szinten áll.
A Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők egyetértenek abban, hogy a májusi számok kedvezőbbek a korábbi hónapokénál, ugyanakkor szerintük még nem beszélhetünk tartós fordulatról.
A gazdasági növekedés nélkül nem jön fordulat
A tavaszi hónapok összességében kedvezőbb képet mutatnak a magyar munkaerőpiacról, még akkor is, ha a foglalkoztatottak száma éves összevetésben több mint harmincezer fővel csökkent – fejtette ki Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője.
A közgazdász arra hívta fel a figyelmet, hogy a szezonálisan kiigazított adatok már inkább stagnálást mutatnak a téli hónapokhoz képest. A foglalkoztatás visszaesésében szerepet játszott a gyermekgondozási ellátásból visszatérők számának változása, ugyanakkor
nőtt a külföldi telephelyen dolgozó magyar ingázók száma, amely ismét meghaladta a 120 ezret.
A közgazdász hangsúlyozta: a hazai elsődleges munkaerőpiacon tapasztalható létszámcsökkenés mögött elsősorban a gyenge munkaerő-kereslet áll, amelyet a visszafogott gazdasági növekedés és a bizonytalan kilátások magyaráznak.
Ezt ugyan egyes nagyberuházások részben ellensúlyozhatják, de országos szinten még nem fordították meg a trendet.
Molnár Dániel szerint előretekintve továbbra is a gazdasági teljesítmény lesz a döntő tényező. Úgy látja, hogy a második félévben élénkülhet a munkaerő-kereslet, de a vállalatok először a meglévő kapacitásaikat használják ki, és csak tartós növekedés esetén kezdhetnek ismét nagyobb létszámbővítésbe. Emiatt az idei év egészében még a foglalkoztatás enyhe csökkenésére számít, miközben a munkanélküliség várhatóan továbbra is 4 százalék felett marad.
Hosszabb távon azonban szerinte egyre súlyosabb problémát jelent majd a demográfia, hiszen jóval többen lépnek ki a munkaerőpiacról nyugdíjba, mint ahány fiatal belép oda.
A mostani munkaerőpiaci javulás mögött az ipar is állhat
Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza a vártnál kedvezőbbnek nevezte a májusi adatot. Kiemelte, hogy a 4 millió 654 ezres foglalkoztatotti létszám az idei év legmagasabb értéke, havi összevetésben mintegy 35 ezer fős növekedést jelentett, miközben a munkanélküliségi ráta 4,3 százalékra csökkent.
Ugyanakkor szerinte egyetlen havi adatból még nem lehet tartós fordulatra következtetni. Arra emlékeztetett, hog
a munkaképes korú népesség egyetlen év alatt 56 ezer fővel csökkent, ami jelentősen korlátozza a foglalkoztatás hosszabb távú bővülési lehetőségeit.
Úgy véli, a kedvezőbb májusi számok mögött részben az ipar állhat, hiszen az utóbbi időszakban javuló ipari teljesítmény és a nagyberuházások munkaerőigénye már megjelenhetett a statisztikákban.
Regős Gábor szerint ugyanakkor továbbra is jelentős tartalékok vannak a magyar munkaerőpiacon. Úgy látja, hogy a külföldön dolgozó magyarok hazacsábítása érdemben javíthatná a foglalkoztatási helyzetet, de a jelenlegi adatok inkább ennek ellenkezőjét mutatják, hiszen a külföldi telephelyen dolgozók száma egy év alatt 106 ezerről 121 ezerre emelkedett. A következő hónapokat szerinte egyszerre alakítják majd
- a gazdasági növekedés,
- az uniós források beáramlása,
- a vendégmunkásokra vonatkozó szabályozás
- és a romló demográfiai folyamatok,
ezért csak lassú változásokra számít a munkaerőpiacon.
Még nem biztos, hogy tartós a javulás
Virovácz Péter, az ING vezető elemzője szerint a friss statisztika egyértelműen pozitív elmozdulást mutat. Kiemelte, hogy a munkanélküliek száma 210 ezer fő alá csökkent, ami az idei év legalacsonyabb értéke, miközben a foglalkoztatottak száma héthavi csúcsra emelkedett.
Az elemző szerint a részletes adatok azt mutatják, hogy májusban mintegy 28 ezer ember tért vissza az aktív munkaerőpiacra, miközben körülbelül hétezer korábbi munkanélküli is el tudott helyezkedni. Összességében így nagyjából 35 ezer fős havi foglalkoztatásbővülés következett be.
Virovácz Péter ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy egyelőre csak egyetlen kedvező adatról beszélünk, ezért kérdéses, mennyire lesz tartós a mostani javulás. Szerinte az első negyedéves gazdasági élénkülés részben egyszeri tényezőknek volt köszönhető, miközben a második negyedév első jelei már inkább a növekedés kifulladására utalnak.
Úgy látja, a munkaerőpiac továbbra is feszes maradhat, mivel a demográfiai folyamatok miatt a munkaerő-kínálat érdemben nem bővül, a vállalatok pedig sok esetben továbbra is munkaerőt tartalékolnak. Az ING előrejelzése változatlan:
idén átlagosan 4,5 százalék körüli munkanélküliségi rátára számítanak.