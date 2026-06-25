Meglepő fordulatot látnak az elemzők a magyar munkaerőpiacon: az egyik mutató drámaian megy lefelé – ez jelenti a legnagyobb veszélyt

Májusban 4 millió 654 ezer volt a foglalkoztatottak száma, míg a munkanélküliségi ráta 4,3 százalékra mérséklődött. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint a munkanélküliek száma 209 ezer fő volt, miközben a foglalkoztatás havi alapon javult, éves összevetésben azonban továbbra is alacsonyabb szinten áll.

A tavaszi hónapok összességében kedvező képet mutatnak a magyar munkaerőpiacról / Fotó: Quality Stock Arts / Shutterstock

A Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők egyetértenek abban, hogy a májusi számok kedvezőbbek a korábbi hónapokénál, ugyanakkor szerintük még nem beszélhetünk tartós fordulatról.

A gazdasági növekedés nélkül nem jön fordulat

A tavaszi hónapok összességében kedvezőbb képet mutatnak a magyar munkaerőpiacról, még akkor is, ha a foglalkoztatottak száma éves összevetésben több mint harmincezer fővel csökkent – fejtette ki Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője.

A közgazdász arra hívta fel a figyelmet, hogy a szezonálisan kiigazított adatok már inkább stagnálást mutatnak a téli hónapokhoz képest. A foglalkoztatás visszaesésében szerepet játszott a gyermekgondozási ellátásból visszatérők számának változása, ugyanakkor

nőtt a külföldi telephelyen dolgozó magyar ingázók száma, amely ismét meghaladta a 120 ezret.

A közgazdász hangsúlyozta: a hazai elsődleges munkaerőpiacon tapasztalható létszámcsökkenés mögött elsősorban a gyenge munkaerő-kereslet áll, amelyet a visszafogott gazdasági növekedés és a bizonytalan kilátások magyaráznak.

Ezt ugyan egyes nagyberuházások részben ellensúlyozhatják, de országos szinten még nem fordították meg a trendet.

Molnár Dániel szerint előretekintve továbbra is a gazdasági teljesítmény lesz a döntő tényező. Úgy látja, hogy a második félévben élénkülhet a munkaerő-kereslet, de a vállalatok először a meglévő kapacitásaikat használják ki, és csak tartós növekedés esetén kezdhetnek ismét nagyobb létszámbővítésbe. Emiatt az idei év egészében még a foglalkoztatás enyhe csökkenésére számít, miközben a munkanélküliség várhatóan továbbra is 4 százalék felett marad.