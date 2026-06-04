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MVM Zrt
számlázás
e-számla

Fontos határidő jár le hamarosan: figyelmeztetést küldött az MVM

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Jogszabály alapján 2025. július 1-jétől a papíralapú számla helyett az MVM csak e-számlát állíthat ki a nem lakossági szerződéssel rendelkező felhasználási helyek fogyasztásáról. Ez azt jelenti, hogy a nem lakossági felhasználóknak még ebben a hónapban elektronikus számlázásra kell váltaniuk.
VG
2026.06.04, 13:58

A rendelet alapján a jövőben az egyetemes szolgáltató és az elosztó a nem lakossági felhasználó részére kizárólag elektronikus számlát állíthatnak ki – tájékoztatott az MVM.

MVM Next rezsi, energia
Fotó: MVM

Nekik jár ezentúl az MVM e-számla

  • földgáz- és villamosenergia-szerződéssel és/vagy
  • hálózathasználati szerződéssel rendelkező
  • egyéni és társas vállalkozásokat,
  • egyéb szervezeteket, és
  • olyan magánszemélyeket, akik adószámmal rendelkeznek.

Mi a teendő a határidő lejártáig?

  • Ha jelenleg e-számlát kap, nincs teendője, viszont fontos tudni, hogy a jövőben sem térhet már át papírszámlára.
  • Ha jelenleg nem e-számlát kap, és kapott az MVM Nexttől névre szóló tájékoztatót az e-számlára átállással kapcsolatban, akkor az mvmnext.hu/Eszamla weboldalon tudja megadni az elektronikus számlakiállításhoz szükséges adatokat.
  • Az MVM Next online ügyfélszolgálatán vagy az MVM Next applikációban minden regisztrált ügyfél válthat e-számlára. Fontos, hogy az Online ügyfélszolgálat felületén belépéskor az „Ügyfélkapu+ vagy DÁP”, regisztráláskor pedig a „Nem lakossági ügyfél” lehetőséget válassza.

Az e-számlák kizárólag elektronikus formában hitelesek

Az elektronikusan kiállított számla formátuma nem változik, a jelenleg is alkalmazható és a jogszabályi követelményeknek megfelelő számlakép alapján készül. 

Ezek a számlák ugyanakkor kizárólag elektronikus formában hitelesek (időbélyegzővel és elektronikus aláírással vannak ellátva), digitális megőrzésükről az érintett ügyfélnek kell gondoskodnia. 

A számlák adminisztratív és könyvelési célra kinyomtatva is felhasználhatók. 

Az MVM tájékoztatása szerint a kötelező e-számla kibocsátás a hálózati elosztótársaságokra is vonatkozik, ezért az érintett ügyfeleknek az elosztótársaságok felé is szükséges megadniuk az e-számla fogadására alkalmas e-mail-címüket, akkor is, ha azt korábban már megadták energiaszolgáltatójuknak. Az MVM elosztótársaságok az mvmhalozat.hu/eszamlanyilatkozat felületen várják a jelentkezéseket.

Fontos, hogy az e-mailben történő számlaküldéshez elengedhetetlen a számlafogadásra biztosított, megfelelő méretű tárhellyel rendelkező postafiók és az ehhez tartozó e-mail-cím – írja az Origo.

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