Megszólalt Nagy Elek a KATA visszahozásáról: öt forgatókönyvet tettek le a kormány asztalára

A kamara már egy 22 oldalas szakmai anyagot készített a KATA lehetséges újbóli bevezetéséről, amelyet a pénzügyi tárca is kedvezően fogadott – mondta a Világgazdaságnak Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke.

Nagy Elek: azért nem egyetlen modellt javasoltunk, mert a kérdés számos szempont alapján értékelhető, és végső soron a kormány fogja eldönteni, melyik cél élvez prioritást / Fotó: MKIK

A vezető szerint a kérdés személyesen is közel áll hozzá, hiszen még a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara vezetőjeként aktívan részt vett a korábbi KATA-szabályokkal kapcsolatos szakmai vitákban. Felidézte, hogy már a 2021-es módosítások idején, majd a 2022-es szigorításkor is azt képviselte, hogy a magánszemélyek és a vállalkozások felé történő számlázást külön kellene kezelni.

Azt az alternatívát sajnálatos módon a kormányzat akkor nem vette figyelembe, hogy a vállalatok felé történő számlázást eltérően szabályozza

– mondta. Nagy Elek hozzátette, hogy ezzel annak idején nem is értett egyet, és ennek nyilvánosan is hangot adott.

Ötféle megoldást dolgozott ki az MKIK

Az MKIK elnöke szerint ugyanakkor az egyszerű, kiszámítható adózási forma iránt továbbra is valós igény mutatkozik.

Egy ilyen típusú egyszerű adózásra alapvetően a mikrovállalkozó egyéni vállalkozóknak van szükségük

– fogalmazott. A kamara ezért egy 22 oldalas elemzést készített, amely öt különböző változatban vizsgálja a KATA visszahozásának lehetőségét és ezzel együtt az elkerülendő kockázatokat. Az anyagot vitaanyagnak szánták. Nagy Elek szerint azért nem egyetlen modellt javasoltak, mert a kérdés számos szempont alapján értékelhető, és végső soron a kormány fogja eldönteni, melyik cél élvez prioritást.

Mi egy széles étlapot adtunk a döntéshozóknak

– fogalmazott. Elárulta azt is, hogy nemrég informálisan egyeztetett Kálmán András pénzügyminiszterrel, aki pozitívan fogadta a kamara javaslatát.

Az MKIK elnöke szerint a tárca jelezte, hogy széles körű konzultációt szeretne folytatni a KATA jövőjéről, a kamarai anyag pedig segítheti a döntés előkészítését. Nagy Elek ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy az új szabályozás kialakításánál feltétlenül kezelni kell azokat a kockázatokat, amelyek végül a korábbi rendszer megszüntetéséhez vezettek, de

a valorizáció

és a katások Tb-,

illetve nyugdíj

jogosultságának a kérdése is egy fontos szempont. Nem szabad, hogy még egyszer ugyanaz történjen, mint 2022-ben, amikor tulajdonképpen sajnos kiöntötték a gyereket a fürdővízzel – fogalmazott.