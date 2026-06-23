Fix három százalékos hitel: Nagy Elek kimondta az igazságot a Széchenyi Kártya átalakításáról – ezért szántotta be a Tisza-kormány

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium csütörtökön jelentette be, hogy módosulnak a Széchenyi Kártya Program (SZKP) likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételei. A Széchenyi Folyószámlahitel MAX+, a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ és a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+ kamata a jövőben a háromhavi BUBOR szintjéhez igazodik, amely jelenleg közel 6 százalékos szinten áll. A változtatás hátteréről a Világgazdaságnak beszélt Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke.

Nagy Elek: a beruházási hitelek maradtak a nyertesek / Fotó: AFP

Rendkívüli érdeklődést váltott ki a 3 százalékos hitel

Nagy Elek emlékeztetett arra, hogy a kedvezményes, 3 százalékos kamatozás tavaly októberben jelent meg a likviditási hiteltermékeknél, és azonnal érezhetően megváltoztatta a vállalkozások finanszírozási szokásait. Az MKIK elnöke szerint az elmúlt fél-háromnegyed évben rendkívüli módon megugrott a kereslet, gyakorlatilag duplájára emelkedett a rövid lejáratú, legfeljebb hároméves likviditási hitelek iránt. Szerinte ez egyértelműen azt mutatja, hogy a vállalkozások számára vonzó és hasznos konstrukcióról volt szó. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy minden jelentős támogatási program esetében felmerül a kérdés, milyen mértékig indokolt az állami szerepvállalás. Mint fogalmazott:

minél olcsóbbá válik egy hitel, annál többen veszik igénybe, ugyanakkor egy ilyen mértékben támogatott konstrukciónál megjelenhetnek olyan felhasználási formák is, amelyek túlmutatnak az eredeti célokon.

Az elnök szerint a szakmai viták egyik központi kérdése a mértéken kívül az úgynevezett arbitrázs lehetősége volt. Ez azt jelenti, hogy egy vállalkozás a kedvezményes kamatozású hitelt felveszi, majd azt átmenetileg magasabb hozamú pénzügyi eszközökben helyezi el. Nagy Elek ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jelenséget kezelni kellett, de bizonyos esetekben nem feltétlenül kellett a jelenséget visszaélésnek tekinteni.

Ha egy vállalkozás felvette a hitelt, és amíg nem használta fel a működése finanszírozására, addig kedvezőbb hozamú konstrukcióban tartotta a pénzt, az valójában pénzügyi menedzselésnek tekinthető

– mondta. Hozzátette ugyanakkor, hogy sem a kamara, sem a bankok nem rendelkeznek olyan adatokkal, amelyek alapján meg lehetne becsülni, hogy ez milyen mértékben fordult elő a gyakorlatban.