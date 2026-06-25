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Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
alkotmány

Az agrárkamara nekiment a kormányzati tervnek: alkotmányossági aggályok merültek fel

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Komoly alkotmányossági és jogállamisági aggályokat fogalmazott meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a működését és választási rendszerét átalakító kormányzati előtervezettel kapcsolatban. A NAK nyitott a változtatásokra, de szerintük azok nem korlátozhatják a köztestület függetlenségét, önkormányzatiságát és demokratikusan választott testületeinek jogköreit.
Dénes Zoltán
2026.06.25, 15:26

Megtárgyalta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) a működését érintő szabályozásokat és a kamarai választási rendszer átalakítását tartalmazó, a napokban átvett kormányelőterjesztést. A köztesület sajtóközleménye szerint a NAK elnökségének többségi álláspontja az, hogy a jogszabálytervezettel egyelőre komoly alkotmányossági aggályok merülnek fel, számos kérdésben ellentmondó és vélhetően jogszerűtlen rendelkezéseket tartalmaz. 

Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) általános alelnöke, a testület küldöttgyűlésén Fotó: ZSOCC / Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

A kamara felhívta a figyelmet arra, hogy a jogszabályok kialakításakor fokozott figyelemmel kell lenni a szervezet függetlenségére, önkormányzatiságának, érdekképviseleti szerepének megőrzésére, valamint a törvényességi szempontokra. 

A NAK elnöksége rámutatott arra is, hogy a köztestület és az agrártárca céljai alapvetően közösek, mindkét fél érdeke, hogy az agrár- és élelmiszeripari szereplőinek magas színvonalú szakmai támogatása és érdekképviselete biztosított legyen. A köztestület elnöksége hangsúlyozta, hogy a kamara működése törvényszerű és transzparens, mindemellett kész saját hatáskörben további átláthatósági és integritási intézkedések bevezetésére, amelyek a közbizalom erősítését szolgálják. Nyitottságát fejezte ki továbbá a működési és választási szabályok átalakítására, ugyanakkor fontosnak tartja, hogy minden változtatás a jogállamiság és a szakmai párbeszéd elvei mentén történjen.

Fontos szakmai feladatokat lát el a NAK 

A NAK országszerte több mint ezer ügyfélszolgálati ponton áll kapcsolatban a gazdálkodókkal, közel 700 falugazdász és ügyfélszolgálati munkatárs segítségével évente több mint 500 ezer ügyfélkapcsolatot kezel. Aktív közreműködésével évente 100 ezernél több egységes kérelem kerül benyújtásra, ami jelentős költségmegtakarítás a gazdálkodóknak. Emellett évi több száz szakmai rendezvényt szervez, tudásbázist működtet, valamint több mint 50 ezer termőföld-adásvételi és csereügyletet vizsgál. Valamennyi közfeladatát szakmai alapon, politikai befolyástól mentesen látja el - mutattott rá közleményében a NAK.

Aggályos az előterjesztés

A kamara határozott álláspontja, hogy a kormányzati előterjesztés megállapítása, miszerint működési anomáliái veszélyeztetnék a közfeladatok ellátását, nem támasztható alá tényekkel. A NAK működését törvényességi ellenőrzés biztosítja, és nincs olyan megállapítás, jogerős döntés, amely törvénytelenséget állapított volna meg. Aggályosak továbbá, a jogállamiság szellemével ellentétesek az előterjesztésben szereplő, visszamenőleges hatállyal bevezetni tervezett összeférhetetlenségi szabályok is.

A kamarai választási szabályok módosításával kapcsolatban a NAK elnöksége nyitott az ágazati képviselet további erősítésére, ugyanakkor szükségesnek tartja egy széles körű szakmai egyeztetésen alapuló új választási rendszer kidolgozását, annak megfelelő előkészítését. Emellett támogatja a törvényességi ellenőrzés megerősítését, mindamellett kifogásolja a kamarai biztos intézményének olyan formájú bevezetését, amely korlátozhatja a demokratikusan választott testületek hatásköreit és a köztestület önkormányzatiságát.

A NAK nyitott a működési és választási szabályok módosítására, valamint a folyamatos együttműködésre az agrárium irányításáért felelős kormányzati szereplőkkel. Ugyanakkor fontosnak nevezte, hogy a változtatások kizárólag jogszerű, a demokratikus működést és az önkormányzatiságot tiszteletben tartó eszközökkel valósuljanak meg.

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