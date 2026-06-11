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határidő
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kivitelező
szilágyi lászló
pályázat

Kaptak pár hónap haladékot a napelemesek, hogy rendezzék a dolgaikat a kivitelezőkkel: sok helyen még el sem kezdődött a munka, káoszt okoz a szolgáltatóváltás

Az eddigi határidőhöz képest elég három és fél hónappal később elkészülniük egy uniós támogatású pályázattal indított napelemes-energiatárolós beruházással a lakossági pályázat nyerteseinek. A most megjelent kormányhatározat időt ad a napelemes projektek érintettjeinek, hogy megoldják a folyamatban lévő szolgáltatóváltásukat. De ezzel még nincs minden sínen.
VG
2026.06.11., 15:36
Fotó: Shutterstock

A kormány egyet ért azzal, hogy az RRF-6.2.1-21 lakossági napelemes rendszerek támogatására és fűtési rendszerek napelemekkel történő elektrifikálása indított programban indított beruházások fizikai befejezésének határideje 2026. szeptember 30-ig meghosszabbodjon. Ennek érdekében a vidék- és településfejlesztési miniszternek a gazdasági és energetikai miniszterrel kell megtennie a szükséges intézkedéseket.

napelem
Időt kaptak a napelemesek / Fotó: Anatolij Gleb / Shutterstock

Időt kaptak a napelemesek

Az új jogszabály nem egy adott problémát old meg, hanem lehetőséget – időt – ad a megoldására. A gond ugyanis az, hogy a pályázat több nyertese önhibáján kívül elakadt a beruházásával. Az történt, hogy egyes kivitelezők különböző okokból el sem sem kezdték vagy félbehagyták a létesítmények telepítését. Emiatt a megbízónak új kivitelezőt kellett keresnie, amihez meg kellett szereznie a pályázatukat kezelő Nemzeti Fejlesztési Központ jóváhagyását. Csakhogy szó sem lehetett kivitelezőváltásról, ha az előző kivitelező már felvett valamennyit az adott pályázónak megítélt támogatásból, és azt nem fizette vissza. A visszafizetés pedig nehézkes vagy lehetetlen, ha a kivitelező fizetésképtelenné vált, vagy rosszhiszeműen járt el. Ilyenkor maga a pályázó köteles visszafizetni azt a támogatást, amelyet fel sem vett.

Másfajta segítség is érkezhet

A problémáról, ahogyan a határidő tegnap este közzétett, akkor még csak várható – módosításáról részletesen beszélt a Világgazdaságnak Szilágyi László, a Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség alelnöke. A szövetség közleményt is kiadott, amelyben felsorolja a helyzet rendezését szolgáló javaslatait. Az első a pályázati határidő említett meghosszabbítása 2026. szeptember 15-ig, a továbbiak szerint.  

  • A pályázó családok mentesüljenek a kivitelezők által lehívott előlegek visszafizetési kötelezettsége alól.
  • A pályázat kiírója, illetve az illetékes nemzeti hatóság egyértelműen nyilatkozzon arról, hogy a pályázó családoktól nem követeli vissza azokat az előlegeket, amelyeket a kivitelezők hívtak le.
  • A befejezett és készre jelentett beruházások azonnali pénzügyi teljesítése.
  • A már elkészült, készre jelentett és ellenőrzött kivitelezések esetében a kivitelezők haladéktalanul jussanak hozzá a kifizetésekhez. Ez hozzájárulna a még nyitott projektjeik lezárásához.
  • Soron kívül kellene engedélyezni a kivitelezőváltást azoknál a pályázóknál, akik vállalják, hogy az új határidőig befejezik a beruházást.
  • Indokolt esetben a kivitelező újból hívhassa le az előleget, különösen akkor, ha az eredeti kivitelező fizetésképtelenné vagy működésképtelenné vált.
  • Ha kivitelezés ténylegesen elkészült, de a kivitelezőt kizárták, megszűnt vagy működésképtelenné vált, akkor a pályázó saját maga jelenthesse készre és zárhassa les a beruházást.
     
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