Egyre nagyobb termőföld-területet foglalnak el a napelemparkok: szakértői tanulmány mutatta ki mire érdemes figyelni

A naperőművek terjedése egyre több mezőgazdasági terület jövőjét érinti, ezért kulcskérdéssé válik, milyen állapotban marad vissza a föld az építkezés, majd az üzemeltetés után. Egy friss német szakértői vizsgálat szerint a fotovoltaikus parkok, a naperőművek legnagyobb környezeti kockázata nem feltétlenül az üzemelés idején, hanem már a kivitelezés során jelentkezik: a nehézgépek talajtömörödést, eróziót és a vízháztartás tartós romlását okozhatják.

Szakértői jelentés készült arról, hogyan védhető leginkább a talaj naperőművek telepítése esetén Fotó: Shutterstock

A Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende, vagyis a természetvédelemmel és energiapolitikával foglalkozó német szakmai központ megbízásából készült tanulmány a naperőművek talajra, vízre, klímára és levegőre gyakorolt hatásait vizsgálta. A szakértők a rendelkezésre álló kutatások alapján arra jutottak, hogy a beruházások hatása jelentősen függ a helyszíntől, a műszaki kialakítástól és attól is, milyen időjárási körülmények között zajlik az építkezés.

A legnagyobb veszélyt a talaj bolygatása jelenti. A munkagépek különösen nedves talajon okozhatnak komoly károkat: a tömörödött földben romlik a víz beszivárgása, gyengül a talaj levegőellátottsága, és nőhet a felszíni lefolyás, ezzel együtt az erózió kockázata is. A szakértői anyag szerint egyes tömörödések csak nagy költséggel, vagy egyáltalán nem állíthatók helyre teljesen.

Naperőművek a termőföldön: mire érdemes figyelni?

Ezért a naperőművek építését lehetőleg nem szabad a talaj nedves, téli időszakra időzíteni. A kivitelezéshez olyan időpontot kell választani, amikor a talaj kellően száraz, és lehetőség szerint már vegetáció borítja a területet. A zárt növényállomány stabilizálja a talajt, javítja a csapadék beszivárgását és mérsékli az eróziós veszélyt.

A gazdálkodóknak érdemes már a szerződéskötés és a tervezés előtt egyértelmű garanciákat kérni a beruházóktól. Nem elég általánosságban rögzíteni, hogy a kivitelező köteles megóvni a termőföldet. Pontosan szabályozni kell:

a munkagépek közlekedési útvonalát

a munkavégzés időjárási feltételeit

a talajvédelmi intézkedéseket

és az esetleges károk helyreállításának rendjét is.

Különösen fontos lehet egy független talajtani szakértő bevonása. Ennek feladata, hogy már az előkészítésnél felmérje a talaj állapotát, majd az építkezés alatt ellenőrizze, betartják-e a védelmi előírásokat. A szakértői kontroll azért lehet lényeges, mert a beruházás során keletkező károk később sokszor nehezen bizonyíthatók, miközben a föld használhatóságát hosszú évekre ronthatják.