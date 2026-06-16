Deviza
EUR/HUF349,28 -0,35% USD/HUF300,75 -0,54% GBP/HUF403,88 -0,44% CHF/HUF379,36 -0,3% PLN/HUF82,37 -0,11% RON/HUF66,79 -0,25% CZK/HUF14,46 -0,41% EUR/HUF349,28 -0,35% USD/HUF300,75 -0,54% GBP/HUF403,88 -0,44% CHF/HUF379,36 -0,3% PLN/HUF82,37 -0,11% RON/HUF66,79 -0,25% CZK/HUF14,46 -0,41%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 730,73 +0,82% MTELEKOM2 704 -0,07% MOL3 888 +3,4% OTP44 390 +1,23% RICHTER11 910 -1,73% OPUS342 -2,56% ANY7 800 -0,26% AUTOWALLIS145 -0,68% WABERERS4 900 0% BUMIX9 251,17 -0,59% CETOP4 694,67 +1,43% CETOP NTR2 988,04 +1,41% BUX138 730,73 +0,82% MTELEKOM2 704 -0,07% MOL3 888 +3,4% OTP44 390 +1,23% RICHTER11 910 -1,73% OPUS342 -2,56% ANY7 800 -0,26% AUTOWALLIS145 -0,68% WABERERS4 900 0% BUMIX9 251,17 -0,59% CETOP4 694,67 +1,43% CETOP NTR2 988,04 +1,41%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
NAV
feketelista
munkaadó

Megjelent a NAV szégyenlistája: most ön is megnézheti, hogy munkaadója mennyire becsületes

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) havonta frissíti a feketefoglalkoztatáson ért cégek és magánszemélyek listáját.
Nagy Krisztián
2026.06.16, 14:53
Frissítve: 2026.06.16, 14:54

A NAV listáján szereplő adatok két évig nyilvánosan elérhetők, emellett a NAV külön listán tünteti fel azokat az adózókat is, amelyek a jogsértés miatt nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének − hívta fel a munkavállalók figyelmét a HRportal.

Megjelent a NAV szégyenlistája
Megjelent a NAV szégyenlistája / Fotó: Civic Lens / Shutterstock

Milyen információkat tartalmaz a NAV listája?

A NAV honlapján elérhető az érintett foglalkoztatók neve, székhelye, lakcíme, adószáma, illetve természetes személyeknél az adóazonosító jele. A listára azután kerülnek fel a szabálysértők, hogy végleges közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem jelentették be alkalmazottjaik munkaviszonyát.

A hivatkozott azonosító adatok mellett a NAV feltünteti a jogsértést megállapító határozat keltét, véglegessé válásának napját, közigazgatási per esetén pedig a bírósági határozat jogerőssé válásának napját is közli. Ha az adóhatóság határozata ellen a közigazgatási bíróság előtt pert indítottak, az adatok közzétételére a bíróság jogerős és végrehajtható határozata alapján kerül sor. A NAV a közzétett adózók adatait két év elteltével törli.

Minden jogsértést részletesen listáz az adóhatóság?

A NAV a munkaügyi kapcsolatok rendezettsége törvényi feltételeinek más szervek eljárásában történő felhasználása céljából egyidejűleg nyilvánosságra hozza, hogy a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján szereplő adózók közül mely adózók nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.

Idetartoznak azok az adózók, amelyeket a NAV

  • foglalkoztatási jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt,
  • a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül,
  • végleges – közigazgatási pernél a bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható, nyilvánosságra hozott határozatban bírsággal sújtott.

Az adóhatóság ezekről a szabálysértőkről készült aktuális listája is nyilvánosan elérhető.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu