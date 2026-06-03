Deviza
EUR/HUF355,87 +0,25% USD/HUF306,37 +0,31% GBP/HUF412,03 +0,29% CHF/HUF388,35 +0,23% PLN/HUF83,95 +0,21% RON/HUF67,69 +0,22% CZK/HUF14,7 +0,22% EUR/HUF355,87 +0,25% USD/HUF306,37 +0,31% GBP/HUF412,03 +0,29% CHF/HUF388,35 +0,23% PLN/HUF83,95 +0,21% RON/HUF67,69 +0,22% CZK/HUF14,7 +0,22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
adó
NAV
Globális minimumadó

Globális minimumadó: megszólalt a NAV, eddig várja a bevallásokat, itt a pontos dátum – 10 milliós bírság fenyegeti, aki nem teszi meg

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Június 30-ig kell bevallaniuk és befizetniük a globális minimumadót a nagy multinacionális vállalatcsoportok magyar tagjainak. A NAV figyelmeztet: a mulasztás vagy valótlan adatszolgáltatás komoly bírsággal járhat, akár tízmillió forinttal.
VG
2026.06.03, 07:40
Frissítve: 2026.06.03, 08:09

Már elérhető az ONYA-ban a kibővített 24GLBADO-űrlap, amelyen a legnagyobb multinacionális vállalatcsoportok vallhatják be a 2024-es adóévre a globális minimumadó szintjét biztosító kiegészítő adókat, valamint az elismert belföldi kiegészítő adó előlegét. Sokat kockáztat az a multicég, amelyik valótlanul tölti ki, vagy elmulasztja bevallani a globális minimumadót – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

_IMG_5759 Június 30-ig várja a NAV a nagyvállalatok 2024-es GloBe-adó bevallását
Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A mulasztási bírság ezekben az esetekben akár 10 millió forint is lehet.  A határidő 2026. június 30. a normál üzleti éves adózóknak, eddig vallhatják be és fizethetik meg a 2024. adóévi globális minimumadót a NAV-nak. Ez a dátum kivételes, ugyanis kizárólag a 2024-es adóévre igaz, hogy az érintetteknek három hónappal több idejük, 

vagyis 18 hónapjuk van, hogy eleget tegyenek az adatszolgáltatásnak, valamint hogy bevallják és megfizessék a globális minimumadót.

A 24GLBADO-űrlap kizárólag elektronikusan nyújtható be, a gyors és kényelmes kitöltést biztosító Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) felületén, azonosítást követően. A frissített űrlap helyes kitöltéséhez a NAV aktualizálta a kitöltési útmutatót is, amely további információkkal együtt a NAV honlapján érhető el.

A globális minimumadót az olyan multinacionális vagy nagyméretű belföldi vállalatcsoportnak a magyarországi tagjai kötelesek bevallani és megfizetni, amelyeknél a cégcsoport éves konszolidált (összevont) árbevétele az adóévet megelőző négy pénzügyi év közül legalább kettőben eléri vagy meghaladja a 750 millió eurót.

Az adóhivatal a bevallási kötelezettség elmulasztása, késedelmes, hiányos, hibás vagy valótlan adattartalmú teljesítése esetén tízmillió forint mulasztási bírságot szabhat ki. Az első időszakban – a 2026. december 31. előtt kezdődő adóévek tekintetében – azonban a jóhiszeműen, kellő körültekintéssel eljáró cégek mentesülnek a bírság alól.

A globális minimumadó

2024 januárjában lépett hatályba a globális minimumadót szabályozó uniós irányelv. Bevezetésének célja az volt, hogy minden 750 millió eurós árbevétel fölötti vállalatcsoport tényleges adóterhe elérje a 15 százalékot. A cégek adóilletősége napjainkban már nemzetközi szinten is könnyen változtatható, így az egyes országok adócsökkentésekkel próbálták magukhoz vonzani a vállalkozásokat.

A jövedelmet jellemzően az alacsonyabb adókulcsú országokba csoportosították át, így a társaságiadó-kulcs világszerte jelentősen csökkent. Egyes országok emiatt nagy összegű adóbevételektől estek el.   Az új rendszer szerint, ha a vállalkozás tényleges adómértéke nem éri el a 15 százalékot, akkor meg kell megfizetnie a különbözetet.

Ez a kiegészítő összeg (angolul top-up tax) a globális minimumadó. A minimumadó mintegy két-háromezer magyar vállalatot érint; olyan cégeket, amelyek a szabályozásban meghatározott mértékű árbevételt elérő vállalatcsoport tagjai.  

Nagy Elekék már leadták a Pénzügyminisztériumnak, hogyan tudják elképzelni a visszatérő katát – öt irányt is felvázoltak

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara átfogó vitaanyagot nyújtott be a Pénzügyminisztériumnak a kata újraszabályozásáról. A kamara nem egyszerűen a régi rendszer visszaállítását szorgalmazza: öt különböző alternatívát vázol fel, és figyelmeztet, hogy a korábbi visszaélési kiskapukat az újranyitással egy időben le kell zárni.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu