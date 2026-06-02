A NAV elől nem lehet elbújni: hiába nem segített a vállalkozás 200 százalékos adóbírságot kapott
Amellett, hogy bevételt titkolt el egy taxis cég, még fiktív számlát is kiállított; például autószerelésről úgy, hogy sem szerszámokkal, sem műhellyel, de még autószerelővel sem rendelkezett – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden.
Fiktív számlákkal és eltitkolt bevételekkel bukott le egy taxis vállalkozás
Bár a személyszállítással foglalkozó cég nem teljesítette adókötelezettségeit, és a NAV-ellenőrzést sem segítette, az adóhatóság különböző forrásokból – online számlainformációk és nemzetközi adatok felhasználásával így is rekonstruálni tudta a tényleges bevételeket.
A társaság a fuvarszervezéséhez ismert taxitársaságok diszpécserszolgáltatását használta, így a NAV az ezektől a partnerektől beszerzett, illetve lejelentett adatok alapján pontos képet kapott a vállalkozás forgalmáról.
Az adatok egyértelműen igazolták: a cég a vizsgált évben közel 200 millió forint bevételt titkolt el.
Az ellenőrzés további súlyos szabálytalanságokat is feltárt. A vállalkozás mintegy 50 millió forint értékben állított ki valótlan tartalmú számlákat – például autószerelési, zöldterület-kezelési és reklámszolgáltatásokról. Ezek mögött nem volt tényleges teljesítés, ugyanakkor a társaság a bevallási és befizetési kötelezettségének sem tett eleget. A cégnek e tevékenységek végzéséhez sem megfelelő szakemberei, sem eszközei nem voltak.
A súlyos adóügyi szabálysértések miatt a társaság a több mint 60 millió forint adóhiány megfizetésén túl 200 százalékos adóbírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat.
Az ügy jól mutatja, hogy az adóhatóság elől nem lehet „eltűnni”: még ha egy vállalkozás nem is teljesíti alapvető kötelezettségeit, és nem működik együtt az ellenőrzés során, a rendelkezésre álló adatok – különösen a piaci szereplőktől származó információk – elemzésével a NAV képes feltárni az eltitkolt bevételeket és megállapítani az adókötelezettséget.
Éjszakába nyúló NAV-akció a minisztériumban: milliárdos támogatásokat vizsgálnak
Költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kifizetett, több mint 17 milliárd forintnyi támogatás ügyében – számolt be a Világgazdaság.
Az adóhivatal nyomozói május 27-én nagyszabású kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél (NKTK).
Az akció az éjszakába nyúlt, a hatóságok pedig papíralapú és elektronikus dokumentumokat, valamint informatikai eszközöket foglaltak le.
A vizsgálat célja annak feltárása, hogy a támogatási pályázatok elbírálása és a döntéshozatali folyamat megfelelt-e a jogszabályoknak. A NAV közlése szerint az ügy összetettsége és az érintettek nagy száma miatt további bizonyítási eljárások és kényszerintézkedések is várhatók.
A nyomozás az elmúlt évek egyik legjelentősebb kulturális támogatási ügyévé válhat, mivel a vizsgált támogatási összeg meghaladja a 17 milliárd forintot.