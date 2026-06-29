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NAV
Pénzügyminisztérium
elnök

Megvan, ki ülhet a NAV elnöki székébe – Kármán András pénzügyminiszter nem kertelt, elmondta, mit vár tőle

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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) élére Tamásné Czinege Csillát nevezik ki, míg az adószakmai elnökhelyettesi posztra Czöndör Szabolcsot javasolja Kármán András pénzügyminiszter. A döntés a kormányváltást követő szakmai egyeztetések lezárását követően született meg. A pénzügyminiszter kiemelte: a NAV elsődleges feladata továbbra is az adók, járulékok és vámok beszedése, valamint az állami költségvetés bevételeinek biztosítása.
VG
2026.06.29, 11:36

A NAV korábbi elnökének megbízatása a kormányváltással automatikusan megszűnt. Az átmeneti időszakban az elnöki jogköröket az adószakmai feladatokért felelős elnökhelyettesként Tamásné Czinege Csilla gyakorolta, akit elnöknek jelöl Kármán András pénzügyminiszter.

Tamásné Czinege Csilla, a NAV új elnöke, Kármán András pénzügyminiszter, a NAV adószakmai elnökhelyettesének javasolt Czöndör Szabolcs
Tamásné Czinege Csilla, a NAV új elnöke, Kármán András pénzügyminiszter,  a NAV adószakmai elnökhelyettesének javasolt Czöndör Szabolcs
Fotó: Pénzügyminisztérium

Több évtizedes szakmai tapasztalata van a NAV új elnökének

Kármán András pénzügyminiszter közleménye szerint a kijelölt új elnök Tamásné Czinege Csilla közgazdász, adótanácsadó és könyvvizsgáló, aki több évtizedes tapasztalattal rendelkezik

  • az adóigazgatás, 
  • az adóellenőrzés, és 
  • az adóhatósági szervezetirányítás területén. 

Nevéhez fűződik az előre kitöltött adóbevallási rendszer bevezetése, amely jelentősen csökkentette az adminisztrációs terheket. 

Vezetői programjának középpontjában a digitális, adatvezérelt és ügyfélközpontú adóhatósági működés fejlesztése, a gazdaság fehérítését szolgáló intézkedések, valamint a szervezeti innovációk állnak. 

Célja olyan adóhatóság működtetése, amely egyszerűbb és kiszámíthatóbb ügyintézést biztosít a jogkövető adózóknak, miközben hatékonyan védi a költségvetési bevételeket és a tisztességes piaci versenyt.

Az adószakmai elnökhelyettesi posztra jelölt Czöndör Szabolcs több mint húsz éve dolgozik a magyar adóigazgatásban. A jogelőd APEH-nál és a NAV-nál szerzett tapasztalatait a PwC adótanácsadójaként bővítette. Jelenleg a NAV Adószakmai Innovációs Főosztályát vezeti, ahol munkájának középpontjában az áfa digitalizációja, az elektronikus számlázás fejlesztése és annak európai szabványokhoz igazítása áll. Emellett szakmai publikációk szerzője, valamint rendszeres előadó hazai és nemzetközi konferenciákon.

A NAV megújulását sürgeti a pénzügyminiszter

Kármán András közleményében hangsúlyozta, hogy a kormány és a Pénzügyminisztérium elkötelezett egy hatékonyan működő, magas szakmai színvonalú és folyamatos megújulásra képes adó- és vámhatóság mellett. Megítélése szerint a kijelölt vezetők szakmai felkészültsége biztosíthatja e célok megvalósítását.

A NAV fontos szerepet tölt be a gazdaság fehérítésében és az adóbűncselekmények feltárásában. A közlemény szerint az új kormány által meghirdetett Tisztítótűz művelet, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal tevékenysége új hangsúlyt helyez a korábbi közvagyont érintő visszaélések kivizsgálására, amelyhez a NAV megújulása és belső működésének megerősítése is szükséges.

A miniszter szerint a hivatal élén olyan vezetőkre van szükség, akik szakmai felkészültségük mellett tisztában vannak azzal is, hogy egy modern adóhatóság hitelességét a következetes, kiszámítható és tisztességes működés alapozza meg.

Kármán András hangsúlyozta azt is, hogy 

a NAV valamennyi szervezeti egységének – beleértve a bűnügyi területet is – kizárólag szakmai alapon, politikai befolyástól mentesen kell működnie.

A hivatal munkatársait arra kérte, hogy napi munkájuk során ezt az elvet tartsák szem előtt, egyúttal sürgette a folyamatban lévő vizsgálatok mielőbbi lezárását, a felelősök azonosítását, valamint a NAV iránti közbizalom helyreállítását.

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