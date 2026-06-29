Megvan, ki ülhet a NAV elnöki székébe – Kármán András pénzügyminiszter nem kertelt, elmondta, mit vár tőle

A NAV korábbi elnökének megbízatása a kormányváltással automatikusan megszűnt. Az átmeneti időszakban az elnöki jogköröket az adószakmai feladatokért felelős elnökhelyettesként Tamásné Czinege Csilla gyakorolta, akit elnöknek jelöl Kármán András pénzügyminiszter.

Tamásné Czinege Csilla, a NAV új elnöke, Kármán András pénzügyminiszter, a NAV adószakmai elnökhelyettesének javasolt Czöndör Szabolcs

Fotó: Pénzügyminisztérium

Több évtizedes szakmai tapasztalata van a NAV új elnökének

Kármán András pénzügyminiszter közleménye szerint a kijelölt új elnök Tamásné Czinege Csilla közgazdász, adótanácsadó és könyvvizsgáló, aki több évtizedes tapasztalattal rendelkezik

az adóigazgatás,

az adóellenőrzés, és

az adóhatósági szervezetirányítás területén.

Nevéhez fűződik az előre kitöltött adóbevallási rendszer bevezetése, amely jelentősen csökkentette az adminisztrációs terheket.

Vezetői programjának középpontjában a digitális, adatvezérelt és ügyfélközpontú adóhatósági működés fejlesztése, a gazdaság fehérítését szolgáló intézkedések, valamint a szervezeti innovációk állnak.

Célja olyan adóhatóság működtetése, amely egyszerűbb és kiszámíthatóbb ügyintézést biztosít a jogkövető adózóknak, miközben hatékonyan védi a költségvetési bevételeket és a tisztességes piaci versenyt.

Az adószakmai elnökhelyettesi posztra jelölt Czöndör Szabolcs több mint húsz éve dolgozik a magyar adóigazgatásban. A jogelőd APEH-nál és a NAV-nál szerzett tapasztalatait a PwC adótanácsadójaként bővítette. Jelenleg a NAV Adószakmai Innovációs Főosztályát vezeti, ahol munkájának középpontjában az áfa digitalizációja, az elektronikus számlázás fejlesztése és annak európai szabványokhoz igazítása áll. Emellett szakmai publikációk szerzője, valamint rendszeres előadó hazai és nemzetközi konferenciákon.

A NAV megújulását sürgeti a pénzügyminiszter

Kármán András közleményében hangsúlyozta, hogy a kormány és a Pénzügyminisztérium elkötelezett egy hatékonyan működő, magas szakmai színvonalú és folyamatos megújulásra képes adó- és vámhatóság mellett. Megítélése szerint a kijelölt vezetők szakmai felkészültsége biztosíthatja e célok megvalósítását.

A NAV fontos szerepet tölt be a gazdaság fehérítésében és az adóbűncselekmények feltárásában. A közlemény szerint az új kormány által meghirdetett Tisztítótűz művelet, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal tevékenysége új hangsúlyt helyez a korábbi közvagyont érintő visszaélések kivizsgálására, amelyhez a NAV megújulása és belső működésének megerősítése is szükséges.