Nemcsak a hőség, hanem a halőrség is lecsapott a Balatonnál

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. nyolc újabb szabályszegési ügyet tett közzé, bizonyítva, hogy a vízparton nem érdemes a szerencsére bízni a papírmunkát. A legkeményebb, 65 ezer forintos halvédelmi bírságot és az egyéves horgászati eltiltást engedély nélküli horgászatért szabták ki. A Cigány-árkon és a Nyugati-övcsatornán tetten ért két niklai, illetve egy kéthelyi lakos drága árat fizetett a potyapecáért – írta az agroinform.hu.

A hatóságok a hanyag adminisztrációt és a tilalmak megszegését is büntették. Volt, aki általános tilalom idején próbált szerencsét Buzsáknál, más egy zsákmányolt pontyot felejtett ki a fogási naplóból. A szabálytalanságok lajstromát tiltott ragadozóhalas pergetés és őrizetlenül hagyott horgászkészség is tarkítja.

Összesen 275 ezer forintos bírságot és 55 hónap eltiltást osztottak ki a balatoni halőrök a közelmúltban. A friss jelentés szerint a kihágások a tiltott pergetéstől egészen az engedély nélküli horgászatig terjedtek.