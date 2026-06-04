A tavaly decemberben átadott szegedi Rheinmetall-gyár máris új tulajdonoshoz kerül: a német fegyveróriás 350 millió euróért (mintegy 140 milliárd forintért) értékesíti teljes polgári üzletágát a müncheni székhelyű Aequita ipari befektetési csoportnak. A tranzakció részeként nyolc gyár cserél gazdát, köztük a magyarországi üzem is. A dolgozók számára a legfontosabb kérdésre a vevő egyértelmű választ adott: a jelenlegi tervek szerint valamennyi munkavállaló megtarthatja az állását.

Hivatalos: eladta a magyarországi gyárát a német fegyveróriás, ő az új tulajdonos – így érinti a dolgozókat a 350 millió eurós üzlet / Fotó: Facebook / ELI ALPS Laser Research Institute

A Rheinmetall bejelentette, hogy aláírta az adásvételi szerződést az Aequitával a Power Systems üzletág értékesítéséről. A vállalat már korábban jelezte, hogy fokozatosan kivonul az autóipari beszállítói piacról, és erőforrásait a gyorsan növekvő katonai és biztonsági megrendelésekre összpontosítja. Az elmúlt években a cég árbevételének és nyereségének egyre nagyobb részét adta a védelmi üzletág, miközben Európa fegyverkezése és a NATO-tagállamok megnövekedett katonai kiadásai új növekedési pályára állították a társaságot.

A most eladott Power Systems divízió ugyanakkor továbbra is fontos szereplő.

Az üzletág 2025-ben mintegy kétmilliárd euró (közel 800 milliárd forint) árbevételt ért el, és olyan ismert márkák tartoznak hozzá, mint a Pierburg, a Kolbenschmidt vagy a Motorservice.

A magyar szempontból különösen érdekes kérdés, hogy a tavaly decemberben átadott szegedi gyár pontosan melyik üzletághoz tartozik. Az átadó ünnepségen a Rheinmetall egyértelműen a Power Systems és az Electronic Solutions közös beruházásaként mutatta be az üzemet. A szegedi gyárat akkor a vállalat első Németországon kívüli hibrid gyáraként emlegették, ahol polgári és katonai termelés egyaránt zajlik.

A helyzetet árnyalja, hogy a Rheinmetall közlése szerint a szegedi üzemet is magába foglaló Power Systems üzletág kerül az Aequitához, miközben az Electronic Solutions katonai tevékenysége továbbra is a Rheinmetall csoportnál marad. Ez azt jelenti, hogy a szegedi telephelyen várhatóan továbbra is jelen lesz a német fegyveróriás, ugyanakkor a polgári üzletág feletti tulajdonosi jogok az új befektetőhöz kerülnek.