Hivatalos: eladta a magyarországi gyárát a német fegyveróriás, ő az új tulajdonos – így érinti a dolgozókat a 350 millió eurós üzlet
A tavaly decemberben átadott szegedi Rheinmetall-gyár máris új tulajdonoshoz kerül: a német fegyveróriás 350 millió euróért (mintegy 140 milliárd forintért) értékesíti teljes polgári üzletágát a müncheni székhelyű Aequita ipari befektetési csoportnak. A tranzakció részeként nyolc gyár cserél gazdát, köztük a magyarországi üzem is. A dolgozók számára a legfontosabb kérdésre a vevő egyértelmű választ adott: a jelenlegi tervek szerint valamennyi munkavállaló megtarthatja az állását.
A Rheinmetall bejelentette, hogy aláírta az adásvételi szerződést az Aequitával a Power Systems üzletág értékesítéséről. A vállalat már korábban jelezte, hogy fokozatosan kivonul az autóipari beszállítói piacról, és erőforrásait a gyorsan növekvő katonai és biztonsági megrendelésekre összpontosítja. Az elmúlt években a cég árbevételének és nyereségének egyre nagyobb részét adta a védelmi üzletág, miközben Európa fegyverkezése és a NATO-tagállamok megnövekedett katonai kiadásai új növekedési pályára állították a társaságot.
A most eladott Power Systems divízió ugyanakkor továbbra is fontos szereplő.
Az üzletág 2025-ben mintegy kétmilliárd euró (közel 800 milliárd forint) árbevételt ért el, és olyan ismert márkák tartoznak hozzá, mint a Pierburg, a Kolbenschmidt vagy a Motorservice.
A magyar szempontból különösen érdekes kérdés, hogy a tavaly decemberben átadott szegedi gyár pontosan melyik üzletághoz tartozik. Az átadó ünnepségen a Rheinmetall egyértelműen a Power Systems és az Electronic Solutions közös beruházásaként mutatta be az üzemet. A szegedi gyárat akkor a vállalat első Németországon kívüli hibrid gyáraként emlegették, ahol polgári és katonai termelés egyaránt zajlik.
A helyzetet árnyalja, hogy a Rheinmetall közlése szerint a szegedi üzemet is magába foglaló Power Systems üzletág kerül az Aequitához, miközben az Electronic Solutions katonai tevékenysége továbbra is a Rheinmetall csoportnál marad. Ez azt jelenti, hogy a szegedi telephelyen várhatóan továbbra is jelen lesz a német fegyveróriás, ugyanakkor a polgári üzletág feletti tulajdonosi jogok az új befektetőhöz kerülnek.
A dolgozóknak nem kell félniük
A gyárat alig fél éve adták át. A Rheinmetall eddig több mint 34 millió eurót (mintegy 13,5 milliárd forintot) költött a beruházásra, a teljes fejlesztési program értéke pedig eléri a 69 millió eurót (közel 27 milliárd forintot). A 84 ezer négyzetméteres területen felépített üzem elsősorban elektromobilitási, hidrogénipari és energetikai alkatrészeket gyárt, emellett katonai elektronikai rendszerekhez szükséges komponensek előállítása is folyik.
A dolgozók számára a legfontosabb üzenet, hogy az Aequita hivatalosan vállalta a teljes állomány átvételét.
A befektető közlése szerint a világszerte érintett mintegy 6250 alkalmazott mindegyike megőrizheti a munkáját. Ez a vállalás a szegedi munkavállalókra is vonatkozik, akik közül jelenleg többtucatnyian dolgoznak az üzemben, a hosszabb távú tervek szerint pedig 2030-ra több mint 300 magasan képzett munkahely jöhet létre.
Miközben a vállalat Magyarországon továbbra is meghatározó szereplő marad a hadiipari beruházásokon keresztül – elég csak a zalaegerszegi harcjárműgyárra vagy a lőszergyártó projektekre gondolni –, a polgári autóipari és energetikai üzletágak fokozatosan kikerülnek a konszern portfóliójából. A cég vezérigazgatója, Armin Papperger szerint a cél az, hogy a Rheinmetall a jövőben még erősebben koncentráljon a magasabb nyereségtartalmú katonai megrendelésekre, ahol az európai biztonságpolitikai változások miatt évekig tartó növekedési lehetőségeket lát.
Az ügylet lezárása várhatóan 2026 negyedik negyedévében történhet meg, ha a szükséges versenyhatósági és egyéb engedélyeket is megkapják a felek. Addig a szegedi üzem és a többi érintett gyár változatlan formában működik tovább.