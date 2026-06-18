Trafikbombát robbantott Vitézy, rászállna a több tízmilliárdos dohányüzletre

A csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, hogy teljes körű felülvizsgálatot rendel el a kormány a koncessziós rendszerben. Ez érinteni fogja a trafikok és a kaszinók szerződéseit is áttekintik. Mint mondta, a dohánykoncesszióknál minden trafikszerződés terítékre kerülhet, vagy a Nemzeti Dohányboltok is nagyitó alá kereülhetnek Vitézy szerint a cél a közpénzek védelme, valamint annak megakadályozása, hogy politikai kapcsolatokkal rendelkező szereplők vagy nagy koncessziós hálózatok verseny nélkül jussanak jelentős profitot termelő állami jogosultságokhoz.

A közlekedési és beruházási minszter a Nemzeti Dohányboltok vizsgálatát jelentette be Fotó: Lurdy-ház

Hogyan alakult ki a dohánykoncessziós rendszer?

A nemzeti dohánykoncessziós rendszer jogi alapját egy 2012-ben elfogadott törvénnyel teremtette meg a Fidesz-kormány idején az Orsszággyűlés. Ez a jogszabály a dohánytermék-kiskereskedelmet állami monopóliummá tette: a törvény szerint a dohánytermékek kiskereskedelme Magyarországon kizárólag az állam hatáskörébe utalt tevékenység, amelyet az állam koncessziós szerződéssel engedhet át meghatározott időre.

A rendszer ténylegesen 2013. július 1-jén indult el: ekkor kezdtek működni a ma ismert Nemzeti Dohányboltok, és ezzel egy zárt, engedélyköteles értékesítési csatorna váltotta fel a korábbi, sokkal szélesebb bolthálózatot. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság (SZTFH) visszatekintése szerint 2013 előtt több mint 40 ezer kiskereskedelmi egységben lehetett dohányárut venni, a 2013-as indulással viszont ezt felváltotta a trafikmodell.

Hogyan alakultak meg az első nemzeti dohányboltok?

Az első trafikjogokat nyilvános koncessziós pályázaton osztották ki. A már említett 2012-es dohánytörvény ma is rögzíti, hogy az állam a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedésére nyilvános pályázatot ír ki, és minden egyes jogosultságra külön pályázatot kell kiírni. Az első nagy kör eredményét 2013 áprilisában hirdették ki: a korabeli beszámolók szerint 5 415 dohánybolt nyílhatott 2013. július 1-jével. Ez volt az a pont, amikor a dohány-kiskereskedelem a korábbi bolti, benzinkúti, újságos és vegyesbolti modellből átkerült a koncessziós trafikokba.