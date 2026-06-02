Deviza
EUR/HUF354,61 -0,35% USD/HUF304,41 -0,49% GBP/HUF410,17 -0,37% CHF/HUF387,6 -0,35% PLN/HUF83,75 -0,32% RON/HUF67,47 -0,54% CZK/HUF14,63 -0,2% EUR/HUF354,61 -0,35% USD/HUF304,41 -0,49% GBP/HUF410,17 -0,37% CHF/HUF387,6 -0,35% PLN/HUF83,75 -0,32% RON/HUF67,47 -0,54% CZK/HUF14,63 -0,2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 658,73 +1,39% MTELEKOM2 724 +2,13% MOL3 952 +0,86% OTP41 700 +1,87% RICHTER12 610 +0,4% OPUS359 +2,37% ANY7 960 -0,25% AUTOWALLIS146 -1,37% WABERERS4 680 +1,28% BUMIX9 276,03 +0,23% CETOP4 517,78 -1,03% CETOP NTR2 887,68 +1,26% BUX135 658,73 +1,39% MTELEKOM2 724 +2,13% MOL3 952 +0,86% OTP41 700 +1,87% RICHTER12 610 +0,4% OPUS359 +2,37% ANY7 960 -0,25% AUTOWALLIS146 -1,37% WABERERS4 680 +1,28% BUMIX9 276,03 +0,23% CETOP4 517,78 -1,03% CETOP NTR2 887,68 +1,26%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
NIS
felvásárlás
Mol

Fordulat: áttörés történhetett a Mol-NIS-tárgyalásokon, a szerbek várják a Mol válaszát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Úgy tűnik, előrelépés történt a hosszú ideje húzódó Mol–NIS-tárgyalásokon. Az olajszankciók által nehezített folyamat végére hamarosan pont kerülhet, és kiderül, sikerül-e a magyar olajvállalat regionális befolyását tovább növelni.
Nagy Krisztián
2026.06.02, 12:50
Frissítve: 2026.06.02, 14:07

A Mol hosszú hónapok óta tárgyalásokat folytat a szerb olajvállalatban (NIS) lévő orosz tulajdonrész felvásárlásáról. A tervezett üzletet bonyolítja, hogy az amerikai szankciók miatt a magyar vállalatnak szimultán kell megegyeznie a szerb állammal, az amerikai kormánnyal, valamint az orosz tulajdonossal, a Gazprommal.

Fordulat: áttörés történhetett a Mol-NIS-tárgyalásokon, a szerbek várják a Mol válaszát
Fordulat: áttörés történhetett a Mol–NIS-tárgyalásokon, a szerbek várják a Mol válaszát / Fotó: AFP

Most megszólalt az ügyben Sinisa Mali, Szerbia első miniszterelnök-helyettese és pénzügyminisztere, aki szerint előrelépés történt a tárgyalásokon, a Mol válasza pedig legkésőbb holnapig fut majd be.

Véget érhet a Mol és a NIS körüli dráma

A hét végéig sikeresen lezárulhat a tárgyalások újabb fordulója miután a szerb fél feltételeket támasztott a Mollal szemben − számolt be a fejleményekről a pénzügyminiszter a Tanjug újságírójának, majd arról is beszélt, hogy a szerb fél holnapig várja a Mol visszajelzését a pancsovai olajfinomító működésével kapcsolatos javaslatokra, mivel ez még egy nyitott kérdés.

Nos, majd meglátjuk. Derűlátó vagyok, úgy gondolom, a hét végéig le tudjuk zárni ezt a tárgyalási fordulót. Természetesen ez rajtuk és rajtunk is múlik, mi nem adjuk fel

− szólt a pozitív hangvételű nyilatkozat.

A tárgyaló feleket szorítja az idő, mivel az amerikai pénzügyminisztérium külföldi eszközöket ellenőrző hivatala (OFAC) május 22-én csupán június 6-ig hosszabbította meg azt az engedélyt, amely lehetővé teszi az orosz tulajdonban lévő részvénycsomag értékesítését a Mol részére.

Sinisa Mali arra is felhívta a figyelmet, hogy a válságos állapotot, ami a NIS körül alakult ki, nem a szerbek idézték elő, továbbá megnyugtatóan arra is emlékeztetett, hogy az amerikai fél már több alkalommal is hajlandó volt meghosszabbítani a szükséges engedélyt:

Az ő érdekük is, hogy ez a helyzet mihamarabb rendeződjön. Ami minket illet, jóhiszeműen folytatjuk a tárgyalásokat a Mollal, célunk pedig az egyeztetések gyors lezárása

− fogalmazott a politikus.

Többsíkú tárgyalások

Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste a Mol sajtóosztályát. A vállalat szerint a tárgyalások továbbra is folyamatban vannak, a fejleményeket bővebben nem kívánták kommentálni.

Korábban a belgrádi üzleti csúcstalálkozó egyik panelbeszélgetésén Bacsa György, a Mol stratégiai tevékenységekért és üzletfejlesztésért felelős ügyvezető igazgatója arról számolt be, hogy a megbeszélések három szinten, szimultán folynak, a legnagyobb kihívást pedig az OFAC szabályozásaival történő harmonizáció jelenti.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu