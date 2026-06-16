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NIS
Alekszandar Vucic
Szerbia
Mol

Vucic szerint újra határidő-hosszabbítást kaphat a Mol a NIS megvásárlására az OFAC-tól

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Szerb elnök szerint tizenöt napos határidő-hosszabbítást kaphatnak a felek. Hernádi Zsolt korábban optimistán nyilatkozott a NIS-üzletről.
VG/MTI
2026.06.16, 18:15

„Tizenöt napos határidő-hosszabbítást kaphatnak a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) többségi tulajdonrészének esetleges értékesítéséről tárgyaló felek” – jelentette be kedden Aleksandar Vucsics szerb elnök kedden.

Serbian oil company NIS in ownership by the Russian oil producer Gazprom Neft
Szerb elnök: a NIS adásvételére tizenöt napos határidő-hosszabbítást kaphatnak a felek / Fotó: Djordje Kojadinovic / Reuters

Az államfő tbiliszi hivatalos látogatása során a szerbiai közszolgálati televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy információi szerint az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) újabb 15 napot adhat a magyar Mol, valamint az orosz Gazpromnyeft számára a tárgyalásokra.

„Azt várom, hogy Washingtontól további 15 napot kapunk a NIS-re, az utolsó 15 napos hosszabbítást. A kapcsolataim azt mondták, hogy ez ma meglesz. (…) Ez egy rövid időszak, és remélem, hogy az orosz fél elfogadja ezt a megállapodást” – hangsúlyozta a szerb elnök.

A szerb kormány és a Mol képviselői kedden írták alá a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) irányításáról szóló részvényesi megállapodást. A szerb kormány által korábban elfogadott megállapodás lehetővé teszi, hogy amennyiben a Mol-csoport sikeresen megvásárolja a NIS többségi tulajdonát a Gazpromnyefttől, folytatódhasson a NIS fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. A tranzakció lezárásához a végleges adásvételi szerződés aláírása mellett további hatósági engedélyekre - egyebek közt az OFAC jóváhagyására - van szükség.

„A szerb kormány által elfogadott megállapodás értelmében további öt százalékot vásárolunk a NIS részvényeiből, és a finomító legalább a következő tíz évben ugyanazzal a kapacitással fog működni, mint amellyel az amerikai szankciók bevezetése előtt négy évig működött. A megállapodás azt is biztosítja, hogy a leányvállalatok, köztük a Petrohemija működésében ne legyen fennakadás” – mondta az aláírást követően Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter.

Hozzátette, hogy az igazgatótanácsban lévő képviselőik ezzel nagyobb befolyással bírnak majd a meghozott döntésekre.

„A NIS egy kritikus fontosságú energetikai infrastruktúra, amely hatással van a GDP-nkre, és az államnak, ahogy azt hónapok óta nyilvánosan kommunikáljuk, sikerült megállapodásra jutnia a magyar Mollal mint a Szerb Kőolajipari Vállalat potenciális vevőjével, amellyel megvédjük piacunkat és az ellátásbiztonságot, ha megállapodásra jutnak az eladásról” – emelte ki a tárcavezető.

A magyar fél is megszólalt a NIS-ről

Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója közölte, hogy optimista a megállapodással kapcsolatban, mert az lehetővé tenné számukra, hogy tovább erősítsék az egész régió ellátásbiztonságát, és magasabb szintű együttműködést érjenek el a közép- és kelet-európai energiacégek között.

Az Amerikai Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A Mol-csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NIS 56,15 százalékos részesedését.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Jelenleg is tárgyalások zajlanak a Gazpromnyeft és a Mol között az orosz tulajdonrész átvételéről. A Mol emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal is annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NIS-be.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.

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