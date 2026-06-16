Vucic szerint újra határidő-hosszabbítást kaphat a Mol a NIS megvásárlására az OFAC-tól

„Tizenöt napos határidő-hosszabbítást kaphatnak a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) többségi tulajdonrészének esetleges értékesítéséről tárgyaló felek” – jelentette be kedden Aleksandar Vucsics szerb elnök kedden.

Szerb elnök: a NIS adásvételére tizenöt napos határidő-hosszabbítást kaphatnak a felek / Fotó: Djordje Kojadinovic / Reuters

Az államfő tbiliszi hivatalos látogatása során a szerbiai közszolgálati televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy információi szerint az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) újabb 15 napot adhat a magyar Mol, valamint az orosz Gazpromnyeft számára a tárgyalásokra.

„Azt várom, hogy Washingtontól további 15 napot kapunk a NIS-re, az utolsó 15 napos hosszabbítást. A kapcsolataim azt mondták, hogy ez ma meglesz. (…) Ez egy rövid időszak, és remélem, hogy az orosz fél elfogadja ezt a megállapodást” – hangsúlyozta a szerb elnök.

A szerb kormány és a Mol képviselői kedden írták alá a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) irányításáról szóló részvényesi megállapodást. A szerb kormány által korábban elfogadott megállapodás lehetővé teszi, hogy amennyiben a Mol-csoport sikeresen megvásárolja a NIS többségi tulajdonát a Gazpromnyefttől, folytatódhasson a NIS fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. A tranzakció lezárásához a végleges adásvételi szerződés aláírása mellett további hatósági engedélyekre - egyebek közt az OFAC jóváhagyására - van szükség.

„A szerb kormány által elfogadott megállapodás értelmében további öt százalékot vásárolunk a NIS részvényeiből, és a finomító legalább a következő tíz évben ugyanazzal a kapacitással fog működni, mint amellyel az amerikai szankciók bevezetése előtt négy évig működött. A megállapodás azt is biztosítja, hogy a leányvállalatok, köztük a Petrohemija működésében ne legyen fennakadás” – mondta az aláírást követően Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter.

Hozzátette, hogy az igazgatótanácsban lévő képviselőik ezzel nagyobb befolyással bírnak majd a meghozott döntésekre.

„A NIS egy kritikus fontosságú energetikai infrastruktúra, amely hatással van a GDP-nkre, és az államnak, ahogy azt hónapok óta nyilvánosan kommunikáljuk, sikerült megállapodásra jutnia a magyar Mollal mint a Szerb Kőolajipari Vállalat potenciális vevőjével, amellyel megvédjük piacunkat és az ellátásbiztonságot, ha megállapodásra jutnak az eladásról” – emelte ki a tárcavezető.