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Rendkívüli

Rendkívüli: letartóztattak több személyt az NKA-botrány kapcsán - minisztériumi alkalmazottak vannak őrizetben

nka
nav
botrány

Rendkívüli: letartóztattak több személyt az NKA-botrány kapcsán - minisztériumi alkalmazottak vannak őrizetben

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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) büntetőeljárást folytat a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által korábban kifizetett támogatásokkal kapcsolatban. A pénzügyi nyomozók mai nap folyamán több személyt őrizetbe vettek.
VG
2026.06.23, 17:33
Frissítve: 2026.06.23, 17:45

A NAV nyomozói kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztériumban, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél (NKTK), valamint magánszemélyeknél közölte a a NAV Dél-Alföldi Bűnügyi Igazgatósága kedd este megjelent közleményében.

Több személyt vett őrizetbe a NAV az NKA-ügyben
Több személyt vett őrizetbe a NAV az NKA-ügyben

Azt írják, hogy az elmúlt időszakban a tényállás teljes körű tisztázása érdekében a NAV jelentős számú tanút hallgatott ki, továbbá elemezte, értékelte a lefoglalt nagy mennyiségű elektronikus adatot.

Előrelépés az NKA-ügyben

Az ügyben jelentős előrelépést tettek a NAV pénzügyi nyomozói: június 23-án bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt hat főt állítottak elő. Az elkövetők korábban az NKTK és a Kulturális és Innovációs Minisztérium alkalmazásában álltak – és néhányan közülük még most is alkalmazásban állnak. A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az eljárás alá vont személyeket több mint 17 milliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

A NAV nyomozói mind a hat személyt őrizetbe vették, és az illetékes ügyészségnél kezdeményezték letartóztatásukat.

Az előzmények

A NAV már korábban megkezdte a tanúk kihallgatását, a nyomozás pedig a pályázati döntések szabályszerűségét és a támogatások felhasználását vizsgálja. Az adóhivatal nyomozói május 27-én nagyszabású kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél (NKTK) is.

A májusi akció hosszan az éjszakába nyúlt, a hatóságok pedig papíralapú és elektronikus dokumentumokat, valamint informatikai eszközöket foglaltak le.

Az adóhatóság az ügy összetettsége, valamint a lehetséges érintettek magas száma miatt már korábban kényszerintézkedéseket helyezett kilátásba. A nyomozás az elmúlt évek egyik legjelentősebb, kulturális támogatásokat érintő ügyévé válhat a kiosztott támogatások mértéke miatt.

 Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter korábban közölte, hogy felfüggesztette tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgatóját. A politikus azzal indokolta döntését, hogy értesülései szerint a vezető közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt.

A miniszter szerint a nyomozás ideje alatt az NKTK zavartalan működése biztosított, azonban a kormány 

 

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