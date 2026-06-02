Kiderült, mennyit költenek a magyarok nyaralásra: a többségnek erre futja idén

Idén a magyarok közel fele tervez többnapos nyaralást, de a többség fejenként 200 ezer forintnál kevesebbet tud rászánni a pihenésre. A magyarok szerint a Balatonnál a külföldi nyaralás megfizethetőbb. A legtöbben családdal terveznek utazást, mintsem barátokkal.
VG
2026.06.02, 12:22

A magyarok közel fele tervez nyaralást idén. A legtöbben csak megtakarításaikat felhasználva képesek finanszírozni az üdülésüket, ennek ellenére sokan túlköltekeznek a vakáció alatt – derül ki a Cofidis és az NRC közös reprezentatív kutatásából. 

Siófok A Balaton már nem kell a magyaroknak, a többség szerint drágább, mint egy tengerparti nyaralás
A Balaton már nem kell a magyaroknak, a többség szerint drágább, mint egy tengerparti nyaralás / Fotó: Shutterstock

A 18-75 év közötti lakosság fele évente legalább egyszer elmegy nyaralni belföldön, míg külföldre nagyjából negyedük jut el minden évben. Akár hazai, akár határon túli nyaralásról van szó, a magyarok jelentős többsége legfeljebb 1 hetes útban gondolkodik. Idén a megkérdezettek közel fele (46 százalék) tervez többnapos nyaralást. Azok közül, akik már eldöntötték, hogy üdülnek, kétharmad tervez belföldön nyaralni.

A nyaralók háromnegyede autóval is utazik, a külföldet megcélzók kétharmada pedig repülőre is száll. Buszt vagy vonatot az üdülésre indulók közel harmada vesz igénybe. A 30 év alattiak többsége aktív kikapcsolódást keres, míg a 60 év felettiek körében a passzív időtöltés a legnépszerűbb. A lakosság többsége inkább új helyeket fedezne fel, mintsem visszatérjen a már bevált úti célokhoz, és szívesebben töltik a pihenést a családdal, mint barátok társaságában.

Az utazók harmada szívesen használ mesterséges intelligenciát a nyaralási programok megtervezéséhez – ez elsősorban a fiatalokra (18-29 év között: 56 százalék) és a gyerekesekre (42 százalék) jellemző.

A magyarok megtakarításaikból nyaralnak

Tízből négyen a világban tapasztalható katonai konfliktusok miatt némileg tartanak attól, hogy külföldre utazzanak. Ez leginkább a nőket és a hatvan év felettieket aggasztja.

A magyarok többsége (52 százalék) fejenként kevesebb, mint 200 ezer forintot tud szánni az idei nyaralásra, a válaszadók negyede pedig 100 ezer forintnál olcsóbb pihenést engedhet meg magának. Egy főre vetítve 300 ezer forintnál drágább vakációban csupán a lakosság negyede gondolkodik.

A nyaralást tervezők többségének (59 százalék) a megtakarításához is hozzá kellene nyúlna, hogy fedezze az utazás költségeit, tízből négyen pedig kifejezetten erre a célra is tettek félre pénzt.

„A nyaralók közel fele nem igazán figyeli, mennyi pénzt költ az utazás alatt, és hasonló arányban vannak azok is, akiknél gyakran magasabb lesz a végösszeg a tervezettnél – hangsúlyozta Frei Andrea, a Cofidis márka és kommunikációs vezetője.

A Balaton már nem népszerű a magyar turisták körében

Balatoni nyaralást továbbra is a válaszadók töredéke (15 százalék) tervez az idén, köztük is főleg a nők, a falvakban élők és a gyerekes családok körében népszerű a magyar tenger. A külföldi utazással szemben a Balaton legfőbb vonzerejét a könnyű megközelíthetőség adja, míg a nemzetközi úti célokat inkább a párok számára ideális környezet, a gasztronómia és a változatosabb programkínálat miatt választják a magyarok. Meglepő eredmény, hogy 

a válaszadók inkább a külföldi nyaralásról gondolják, hogy megfizethetőbb a balatoni pihenéshez képest.

A magyar álomnyaralás: tengerpart és családi kikapcsolódás

A magyarok kétharmada már elképzelte, milyen lenne számára egy „álomnyaralás”. A legtöbben tengerparti helyszínre vágynak, ahová családjukkal vagy párjukkal utaznának. A megkérdezettek tizede belföldi úti célt választana, 9 százalék barátokkal, 7 százalék pedig egyedül indulna útnak a legszívesebben.

Az álomnyaralás becsült költségei többnyire nem elrugaszkodottak: 

a lakosság egyharmada szerint fejenként 400 ezer forint alatti összegből is megvalósítható lenne az ideális utazás.

Elsősorban a férfiak, a fővárosiak és a magasabb keresetűek azok, akik ennél drágábban képzelik el az ideális nyaralást. Egymillió forint feletti álomutazásra a megkérdezetteknek kevesebb mint ötöde vágyik – írta keddi közleményében a Cofidis.

A Cofidis megbízásából az NRC végezte a reprezentatív kutatást a 18-75 éves internetező lakosság körében, 1 000 fő bevonásával. Az adatfelvétel módszere online kérdőíves felmérés volt 2026. áprilisan. A minta reprezentatív a magyar internetező lakosságra nem, korcsoport, végzettség, lakóhelytípus és régió alapján.

Összehasonlították a balatoni és a horvát árakat, brutális a különbség az idén

A balatoni szállodák jelentős versenyelőnyben vannak az árak tekintetében a horvát tengerpart kedvelt üdülőhelyihez képest – derül ki a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége megrendelésére készült tanulmányból. A veszprémi Pannon Egyetem a Szallas.hu és a Booking.com oldalakon elérhető ajánlatokat hasonlította össze három azonos időszakra vonatkozóan, és megállapította, hogy a tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden kategóriában lényegesen magasabbak a balatoni hotelekéinél. 

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének a Balaton régióhoz tartozó, a kutatásba bevont tagszállodái minden kategóriában és mind a párok és családok szegmens számára jóval kedvezőbb árakkal várják a vendégeket 2026 nyarán (5 éjszakás tartózkodással számolva), mint a kutatásba bevont horvátországi tengerparti szállodák (amely településeken a legtöbb magyar vendégéjszakát regisztrálták, és Budapesttől 600 kilométeres távolságon belül érhetők el).

Az egyes minőségi kategóriák esetében hasonló mértékű árkülönbségekről beszélhetünk, arányaiban a legnagyobb eltérés a négycsillagos egységeket jellemzi. Jól látható, hogy az eltérés abszolút értékben is számottevő, a háromcsillagos szállodák esetében meghaladja a 120 ezer forintot.

A négycsillagos tengerparti szállodákban az átlagárak közötti eltérés 200 ezer forint feletti, az ötcsillagos egységeknél pedig még ennél jóval magasabb, több mint 330 ezer forint.

A kutatás eredményei szerint a Balaton 2026 nyarán nemcsak földrajzi közelségével, hanem meggyőzően kedvezőbb szállásáraival is versenyképes alternatívája lehet a horvát tengerpartnak – szögezik le a kutatók. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
