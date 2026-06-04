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Nyugati aluljáró
aluljáró felújítás
aluljáró

Közel fél évszázad után megújul a Nyugati téri aluljáró

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A Nyugati téri aluljáró műszaki és esztétikai állapota miatt időszerűvé vált a rekonstrukció. A BKK ezért úgy döntött, hogy a pestbudai fonódó villamos már folyamatban levő tervezésébe beemeli a Nyugati téri aluljáró teljes körű felújítását is.
VG
2026.06.04, 12:51
Frissítve: 2026.06.04, 13:20

A pesti fonódóvillamos-projekt célja, hogy közvetlen kötöttpályás kapcsolat jöjjön létre Észak-Pest és Dél-Buda között: ennek legizgalmasabb részeként a Lehel tér és a Deák Ferenc tér között új villamospálya épül. A koncepció azonban nemcsak közlekedési, hanem városfejlesztési elemeket is tartalmaz: a tervek szerint a Nyugati téren megszűnne a felüljáró, és a Nyugati téri aluljáró is megújulna.

A Nyugati téri aluljáró kivitelezése 1978-ban, megelőzte a felüljáró építését. Fotó: Kallus György
A Nyugati téri aluljáró kivitelezése 1978-ban megelőzte a felüljáró építését / Fotó: Kallus György

A Nyugati téri aluljáró kivitelezése 1978-ban megelőzte a felüljáró építését

A Nyugati téri – vagy akkori nevén Marx téri – kétszer egysávos, 420 méter hosszú felüljárót még 1980-ban kezdték építeni, és 1981 novemberében adták át a forgalomnak. 

A felüljáró kialakítását összekapcsolták a Nyugati pályaudvar környezetének teljes megújításával, azaz az észak–déli metróvonal és a hatalmas aluljárórendszer építésével, annak mintegy utolsó fázisaként épült meg felüljáró. 

Az alábbi képen az aluljáró egykori építése látható:

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Az aluljáró átadása óta, azaz már közel fél évszázada nem történt jelentősebb korszerűsítés

Tavaly ősszel fontos mérföldkőhöz érkezett a pesti fonódóvillamos-rojekt azzal, hogy II. ütemére a BKK aláírta a tervezésről szóló szerződést a feltételes közbeszerzési eljáráson nyertes Főmterv Zrt.-vel – számolt be róla a Magyar Építők. Most pedig a BKK lehívja a projekthez kapcsolódó opciós munkarészt is, így aktiválva a Nyugati tér és környezetének megújítását. 

Az ismertetett tervezési feladat alapján többek közt a közvilágítás, a tűzvédelem, a gépészet és a közművek is megújulnak, emellett egy korszerű nyilvános mosdó épül. A tervezés során vizsgálják a gyalogos- és közterületi kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeit is – derült ki az Origo cikkéből.

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