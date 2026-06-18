Közzétették a tavalyi magyar e-kereskedelmi toplistát – nincs szégyenkeznivalójuk az azon szereplőknek

A PwC megállapítása szerint az online kereskedők listája idén erősödő koncentrációt mutat: a három legnagyobb szereplő már a teljes piac 13 százalékát, a top 10 pedig annak negyedét adja. A top 15-ös mezőny valamennyi, listán szereplő kereskedője növekedett, ami jól mutatja, hogy a vásárlói forgalom a nagyobb, széles kínálattal, ismert márkával és fejlett kiszolgálással rendelkező szereplők felé terelődik. „Kevés szektor mondhatja el magáról, hogy tíz év alatt tízszeresére nőtt. A 2015-ben még alig 200 milliárdos piac a PwC adatai szerint 2025-ben már elérte a 2100 milliárd forintos méretet, mellyel a gazdaság meghatározó területévé vált” – értékelte Radványi László, a PwC vezérigazgatója az elemzés adatait.

Online kereskedők Magyarországon: megjelent a 2025-ös rangsor (illusztráció) /Fotó: Pexels

Mérsékeltebb, de látható a szektor növekedése, nem rogytak meg az online kereskedők

Az e-kereskedelmi szektor növekedése mára mérsékeltebb, ugyanakkor kiszámíthatóbb és strukturáltabb lett, a verseny pedig egyre inkább nemzetközi térben (is) zajlik. A szektor közben teljes ökoszisztémává fejlődött: a webáruház csak a látható felszín, a működést a logisztika, a fizetési megoldások, a technológiai infrastruktúra és a marketing összehangolt rendszere határozza meg. Ebben a környezetben a hatékonyság és a szolgáltatási minőség felértékelődik, a növekedés pedig egyre inkább a vásárlói aktivitás növelésén és a visszatérő ügyfelek megtartásán múlik a vállalat értékelése szerint.

„A piaci koncentráció erősödésével az átlag feletti növekedés feltételei is szigorodnak: a hazai szereplők számára ma már nem elég az egyszerű online jelenlét. A méretgazdaságosság, az exportból fakadó skálázás és a tudatos márkaépítés együtt teszi megkülönböztethetővé a kereskedőket a platformvezérelt versenyben” – mondta Madar Norbert, a PwC Magyarország e-kereskedelmi csapatának vezetője a Digitális Kereskedelmi Körkép friss eredményeire utalva.

A 2025-ös összesített forgalmi rangsor első öt helyén

az Alza,

a Kifli.hu,

a MediaMarkt,

az IKEA, és

a Telekom áll.

Ez az ötösfogat 13,5 millió online rendelést szolgált ki, a 622 milliárd forintos forgalom pedig a teljes e-kereskedelmi piacnál gyorsabb bővülést jelzi.