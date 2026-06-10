Erre vártak a hazai vásárlók: hatalmas segítséget kapnak az online fizetéshez – több mint négymillió magyart érint
A hazai e-kereskedelmi piac újabb fordulóponthoz érkezett: a Click to Pay globális online fizetési megoldás megérkezett Magyarországra, és immár a SimplePay rendszerében is elérhető a vállalat és a Visa közös fejlesztésének köszönhetően. Az új digitális fizetési megoldás célja, hogy az online vásárlás ugyanolyan kényelmes és biztonságos legyen a felhasználók számára, mint a bolti vásárlás.
Juhász Katalin, a Visa regionális termékfejlesztési igazgatója a megoldás magyar piacra érkezését bejelentő sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a Click to Pay kártyavásárlásokon átívelő megoldást nyújt arra, hogy ismétlődő fizetések esetén ne kelljen újra és újra bepötyögnie a vásárlást végző személynek az adatokat. A cél az, hogy egyszerűbb és biztonságosabb fizetési folyamatot kínáljanak a kereskedők és a vásárlók számára egyaránt.
Hozzátette, hogy természetesen a vásárlás biztonsága kiemelten fontos, és mivel érzékeny adatokról van szó, azok biztonságát tokenizált megoldás garantálja. A világ ebbe az irányba halad, a tokenizált megoldások aránya globálisan emelkedik. A Click to Pay egy biometrikus azonosítást alkalmaz, ami megfelel a jelenlegi törvényi előírásoknak, az erős és többlépcsős hitelesítésnek.
Bár Magyarországon új megoldásról van szó, nemzetközi szinten már rendelkezésre állnak tapasztalatok. Eddig nyolcvan országban, köztük harminc európai piacon vezették be a megoldást. Az adatok szerint 91 százalékos csaláscsökkenést ért el a kártyaszámmegadáshoz képest, és 11 százalékkal lett magasabb a jóváhagyási arány.
A Visa termékfejlesztési igazgatója elmondta, hogy az innovációra a piaci igények miatt lett szükség. Ugyanis a felhasználók 84 százaléka számára fokozott biztonság rendkívül fontos egy új fizetési megoldásnál, azonban 44 százalék abbahagyja a vásárlást, ha túl hosszú a folyamat. A Visa előzetes felmérése szerint a magyar online vásárlók többsége nyitott az innovációkra.
A Click to Pay megoldás globális partnere a Visa, Magyarországon pedig a SimplePay vezette be elsőként.
„Ez nemcsak egyszeri megoldás, hanem a jövőbeli fejlesztések alapja – tette hozzá Kovács Gergely, a SimplePay Zrt. üzletfejlesztési vezetője. Elmondta, hogy adataik szerint a magyar vásárlók fele még továbbra is minden fizetésnél megadja az adatait, nem menti el soha. Ez nagy szám, mivel Magyarországon körülbelül 4,3 millió online vásárló van, az online vásárlások száma pedig évente két számjegyű növekedést mutat.
Kovács elmondta, hogy az online vásárlás hosszú folyamat, és a termék kiválasztása még nem jelent sikeres tranzakciót. A globális adatok alapján közel 70 százalék a kosárelhagyók aránya. Emiatt szükséges egy biztonságos, kényelmes és a vásárlók számára ismerős megoldás, mert ha ezek együttesen jelen vannak, akkor közel 90 százalék a sikeres tranzakciók aránya.
A Visa és a SimplePay egyaránt kiemelte, hogy a Click to Pay bevezetése kapcsán egy nagy edukatív kampányt fognak indítani.
Fontos változás érkezik, ez minden online rendelést érinthet
A webáruházak azon kötelezettsége, hogy a vásárlóknak lemondási funkciógombot kínáljanak, egy uniós irányelvből ered, amelynek módosításait most beépítik a nemzeti fogyasztóvédelmi törvénybe. Az online vásárlás során a fogyasztók ezzel sokkal könnyebben tudnak majd elállni az ügylettől.
A fogyasztóvédelem egyik kiemelt feladata a digitális világ folyamatosan megújuló eszköztárára reagálva megvédeni a fogyasztókat az online térben is. Az internetes vásárlás ugyanis az előnyei mellett számos kockázatot is jelenthet a fogyasztók számára, mivel a szerződő felek nincsenek személyesen jelen a szerződéskötés során.
Ebben az esetben fennállhat annak a lehetősége, hogy online vásárláskor a fogyasztó nem kellően tájékozott, és a szerződéskötés szempontjából jelentős információ hiányában köti meg a jogügyletet, ebből adódóan a fogyasztó kiszolgáltatottabb a virtuális térben – közölte a Világgazdaság megkeresésére a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).
Fontos változás érkezik, ez minden online rendelést érinthet
A webáruházak azon kötelezettsége, hogy a vásárlóknak lemondási funkciógombot kínáljanak, egy uniós irányelvből ered, amelynek módosításait most beépítik a nemzeti fogyasztóvédelmi törvénybe. Az online vásárlás során a fogyasztók ezzel sokkal könnyebben tudnak majd elállni az ügylettől.