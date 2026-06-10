Erre vártak a hazai vásárlók: hatalmas segítséget kapnak az online fizetéshez – több mint négymillió magyart érint

A hazai e-kereskedelmi piac újabb fordulóponthoz érkezett: a Click to Pay globális online fizetési megoldás megérkezett Magyarországra, és immár a SimplePay rendszerében is elérhető a vállalat és a Visa közös fejlesztésének köszönhetően. Az új digitális fizetési megoldás célja, hogy az online vásárlás ugyanolyan kényelmes és biztonságos legyen a felhasználók számára, mint a bolti vásárlás.

Mintegy 4,3 millió magyar felhasználó szokott online vásárolni / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

Juhász Katalin, a Visa regionális termékfejlesztési igazgatója a megoldás magyar piacra érkezését bejelentő sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a Click to Pay kártyavásárlásokon átívelő megoldást nyújt arra, hogy ismétlődő fizetések esetén ne kelljen újra és újra bepötyögnie a vásárlást végző személynek az adatokat. A cél az, hogy egyszerűbb és biztonságosabb fizetési folyamatot kínáljanak a kereskedők és a vásárlók számára egyaránt.

Hozzátette, hogy természetesen a vásárlás biztonsága kiemelten fontos, és mivel érzékeny adatokról van szó, azok biztonságát tokenizált megoldás garantálja. A világ ebbe az irányba halad, a tokenizált megoldások aránya globálisan emelkedik. A Click to Pay egy biometrikus azonosítást alkalmaz, ami megfelel a jelenlegi törvényi előírásoknak, az erős és többlépcsős hitelesítésnek.

Bár Magyarországon új megoldásról van szó, nemzetközi szinten már rendelkezésre állnak tapasztalatok. Eddig nyolcvan országban, köztük harminc európai piacon vezették be a megoldást. Az adatok szerint 91 százalékos csaláscsökkenést ért el a kártyaszámmegadáshoz képest, és 11 százalékkal lett magasabb a jóváhagyási arány.

A Visa termékfejlesztési igazgatója elmondta, hogy az innovációra a piaci igények miatt lett szükség. Ugyanis a felhasználók 84 százaléka számára fokozott biztonság rendkívül fontos egy új fizetési megoldásnál, azonban 44 százalék abbahagyja a vásárlást, ha túl hosszú a folyamat. A Visa előzetes felmérése szerint a magyar online vásárlók többsége nyitott az innovációkra.

A Click to Pay megoldás globális partnere a Visa, Magyarországon pedig a SimplePay vezette be elsőként.