Fontos változás érkezik, ez minden online rendelést érinthet
A fogyasztóvédelem egyik kiemelt feladata a digitális világ folyamatosan megújuló eszköztárára reagálva megvédeni a fogyasztókat az online térben is. Az internetes vásárlás ugyanis az előnyei mellett számos kockázatot is jelenthet a fogyasztók számára, mivel a szerződő felek nincsenek személyesen jelen a szerződéskötés során. Ebben az esetben fennállhat annak a lehetősége, hogy az online vásárlás során a fogyasztó nem kellően tájékozott, és a szerződéskötés szempontjából jelentős információ hiányában köti meg a jogügyletet, ebből adódóan a fogyasztó kiszolgáltatottabb a virtuális térben – közölte a Világgazdaság megkeresésére a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).
Ezzel kapcsolatban pedig egy igen fontos újítás lép életbe. Június közepétől könnyebb lesz az online vásárlások lemondása. A változás egy uniós irányelvből ered, és célja, hogy megakadályozza a lemondások szándékos megnehezítését. Június 19-től az online áruházaknak fel kell ajánlaniuk a fogyasztók számára a rendelés lemondásának lehetőségét. Áruk vagy szolgáltatások online értékesítésekor az adott honlapnak rendelkeznie kell lemondási funkcióval, a gyakorlatban például egy gombbal, amelyen keresztül könnyen elvégezhető a lemondás.
Az online vásárlás során új lehetőséggel találkozhatunk
Az online vásárlások során biztosítandó elektronikus elállási funkciót, az úgynevezett elállási gombot uniós szinten az (EU) 2023/2673 irányelv alapján szabályozták. Magyarországon az elállási jog részletszabályait elsősorban a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet tartalmazza, az uniós előírások hazai átültetésével összhangban.
A rendelet elállási funkcióval kapcsolatos kiegészítései 2026. június 19-én lépnek hatályba. Ettől az időponttól kezdve a jogszabály hatálya alá tartozó, fogyasztókkal online szerződést kötő vállalkozásoknak biztosítaniuk kell az elektronikus elállási funkciót a fogyasztók számára. A lemondási funkció kiegészítő módszer a korábbi lemondási módokhoz képest, ami azt jelenti, hogy a lemondásról továbbra is lehet értesítést küldeni például lemondási űrlap vagy szabad formátumú értesítés, például e-mail használatával.
Az NKFH tájékoztatása szerint az indokolás nélküli elállási jog célja, hogy a fogyasztó oldalán fennálló információhiányt kompenzálja, mivel a fogyasztó anélkül hozza meg ügyleti döntését, hogy a megvásárolni kívánt terméket élőben megtekinthette, felpróbálhatta volna.
Ennyi időn belül állhatunk el az ügylettől
A rendelet rendelkezik arról, hogy a vásárló és a vállalkozás közötti szerződés esetében, amennyiben a szerződés üzlethelyiségen kívül vagy távollevők között köttetett (például online vásárlás során), a fogyasztót – főszabály szerint – 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Elállás esetén a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül téríti vissza a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
Tehát főszabály szerint a kiszállítás költségét is visszafizetik, azonban kivételt képez ez alól, ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, a szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választotta.
A visszaküldés költsége azonban már a fogyasztót terheli, ha a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.
A vállalkozás mindaddig visszatarthatja az általa visszatérítendő összeget, amíg a fogyasztó az árut vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy az árut maga fuvarozza vissza.
A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Fontos kiemelni, hogy vannak az elállási jog alól kivételek is, mint például az egyedi termékek (például családi fotóval ellátott bögre) vagy higiéniai termékek (hajvasaló, borotva stb.).
Itt a webáruházak világa
A Világgazdaság korábban megírta, hogy már 2020-tól az online vásárlások fellendülését figyelhettük meg, ez a trend pedig azóta is töretlen. Az idősebbeknél megfigyelhető, hogy elsősorban a szezonális igények vonzzák őket a webshopok világába, illetve jellemzően a kedvezményeket részesítik előnyben, a fiatalokat viszont inkább a minőség hozza lázba és veszi rá a vásárlásra.
Karácsonyi mennyiségű csomagot szállítanak a futárszolgálatok – derült ki a Világgazdaság júniusi cikkéből, amelyben a csomagküldő cégek arról számoltak be, hogy sajnos nem a magyar webáruházak hasítanak, a régióban lemaradóban vagyunk e tekintetben.