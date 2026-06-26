Rég látott jó hír érkezett a héten a magyar gazdaságból, legalábbis, ha hihetünk a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb előrejelzésének. A jegybank csütörtökön tette közzé a júniusi inflációs jelentését, amely több meglepetést is tartogatott.

A szemünk előtt omlik össze az Orbán-kormánnyal szembeni legsúlyosabb vád – pedig ez okozta a bukását Fotó: Havran Zoltán

A szemünk előtt omlik össze az Orbán-kormánnyal szembeni legsúlyosabb vád – pedig épp ez okozta a bukását

Márciusban még az MNB 3,8 százalékos átlagos fogyasztói áremelkedéssel számolt, válaszul az akkor kirobbant iráni háborúra. A Hormuzi-szoros lezárása után minden jel arra utalt, hogy brutális energiaárrobbanás következik, ami a magyar gazdaságba is szépen-lassan begyűrűzik. Ezt a nyártól várták a hazai elemzők.

Ehhez képest a júniusi inflációs jelentésében a jegybank már csak 1,8 százalékos éves átlagos drágulást vár, azaz több mint felére csökkentette az idei várakozását.

A jegybank váratlan optimizmusa a hazai elemzőket is meglepte. "Bár számítottunk arra, hogy az iráni háború kitörésekor felvázolt inflációs pálya érdemben fog módosulni, de ez minden képzeletet felülmúlt" – kommentálta a keddi kamatdöntést a Világgazdaságnak Nagy János, az Erste Bank vezető elemzője. A héten ugyanis a monetáris tanács négy hónap után csökkentette ismét a hazai alapkamatot 25 bázisponttal 6 százalékra. Ezzel párhuzamosan Varga Mihály jegybankelnök jelezte, hogy a nyáron összesen három darab 25 bázispontos kamatvágás jöhet még az alapkamatban.

A kevésbé szigorú hangvétel aligha jelenhetett volna meg az MNB kommunikációjában, ha nem okoz kellemes meglepetést az infláció. Májusban 1,8 százalékos átlagos fogyasztói áremelkedést mért a Központi Statisztikai Hivatal, ezzel tehát továbbra is bőven a jegybank 3 százalékos célja alatt van drágulás üteme Magyarországon.

A kedvező inflációs fordulat ugyanakkor azért is figyelemre méltó, mivel tavaly szinte általános volt az elemzői vélekedés, hogy az infláció idén újra felpöröghet, részben az előző kormány választások előtti osztozkodása következtében.

Az Orbán-kormány ugyanis tavaly több jelentős jövedelemnövelő jóléti intézkedést jelentett be. Ezek közé tartozott a két- és háromgyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentessége, a családi adókedvezmény megduplázása, az Otthon Start program, a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetése, a rendvédelmi dolgozóknak kifizetett fegyverpénz, valamint több ágazatban végrehajtott béremelés. A programok összességében mintegy 2171 milliárd forintos többletkiadást jelentettek a költségvetésnek két év alatt. Az MNB számításai szerint ennek az összegnek körülbelül 60 százaléka jelenhetet meg többletfogyasztásként, tehát 1300 forintot költ el a lakosság.

Emiatt tavaly számos elemző és gazdasági lap azzal riogatott, hogy a választási előtti pénzszórás ismét felfelé hajtja az inflációt.

Tavaly szeptemberben a HVG-n azzal a címmel jelent meg cikk, hogy "Még feljebb lökheti az inflációt, ha a kormány osztogatni kezd a választás előtt". A szerző azt állította, hogy "i lyet a legutóbbi kampányban már láttunk, akkor is körülbelül kétezer milliárd forint osztogatással intézte el a kormány az újabb kétharmados győzelmet, a pénz jelentős része pár hónap alatt elment fogyasztásra, az infláció pedig ennek is betudhatóan nem sokkal később 25 százalék fölé ugrott".