Orbán Viktor ledobna egy utolsó vétót az Európai Unióra, totálisan megbénítaná Brüsszelt: plusz 2 milliárd euró uniós pénzt hozna Magyarországnak – Magyar Péter dönt

Érdekes megjegyzést tett Orbán Viktor a szerdai brüsszeli nemzetközi sajtótájékoztatóján. A mintegy egyórás eseményen a volt miniszterelnök több témát is érintett, de volt egy, az uniós pénzek, ami kapcsán némiképp meglepő forgatókönyvet vázolt fel.

Orbán Viktor ledobna egy utolsó vétót az Európai Unióra, lebénítana mindent / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Ahogy azt tudósításunkban is jeleztük, a volt miniszterelnök szereplése azért is váltott ki nagyobb érdeklődést, mert most először szerepelt nemzetközi környezetben azóta, hogy április 12-én az általa vezetett Fidesz-KDNP pártszövetség választási verséget szenvedett Magyarországon.

A látogatás apropója a Patrióták Európáért nevű politikai szövetség hagyományos csúcstalálkozója, amelyet minden alkalommal az Európai Tanács ülése előtt tartanak.

A korábbi kormányfő június 17-én csatlakozik a csoport többi vezetőjéhez, köztük Andrej Babis cseh miniszterelnökhöz. Az Európai Tanács csúcstalálkozójára másnap, június 18–19-én kerül sor. A brüsszeli program részeként tartotta Orbán Viktor a nemzetközi sajtótájékoztatóját is.

Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatója Brüsszelben a 15 órás időponthoz képest mintegy negyedórás csúszással vette kezdetét. Nem egyedül érkezett, hanem Bóka Jánossal, aki a legközvetlenebb munkatársa európai uniós ügyekben.

Orbán Viktor ledobna egy utolsó vétót az Európai Unióra, lebénítana mindent

Nem sokkal a kezdést követően Orbán Viktort arról kérdezték, vajon milyen árat fizet magyarország az uniós források hazahozataláért. Válaszát azzal kezdte, hogy Magyarország most taktikát váltott. Az ő taktikája más volt, mert az Európai Bizottság politikai okokból zsarolt őket, és erre kellett megtalálni a helyes választ.

Az események szerinte jól mutatják, hogy politikai zsarolásról van szó, amit arra használtak Magyarországon és Lengyelországon is, hogy a kormánypártok elbukják a választást.

A válasz erre a vétó volt. "Tehát ők megzsaroltak bennünket, mi vétóval válaszoltunk. Az uniós pénzek kapcsán ez azt jelentette, ha nem adják ide, akkor nem lesz meg a következő hétéves költségvetés. Meret az unióban a következő hétéves költségvetést egyhangúan kell elfogadni. És amíg a pénzüket nem kapják meg a magyarok, nem is fogják megszavazni a költségvetést. Én úgy számoltam, hogy legkésőbb az év égén, decemberben az összes pénzt megkapjuk" – árulta el Orbán Viktor.