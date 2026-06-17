Orbán Viktor ledobna egy utolsó vétót az Európai Unióra, totálisan megbénítaná Brüsszelt: plusz 2 milliárd euró uniós pénzt hozna Magyarországnak – Magyar Péter dönt
Érdekes megjegyzést tett Orbán Viktor a szerdai brüsszeli nemzetközi sajtótájékoztatóján. A mintegy egyórás eseményen a volt miniszterelnök több témát is érintett, de volt egy, az uniós pénzek, ami kapcsán némiképp meglepő forgatókönyvet vázolt fel.
Ahogy azt tudósításunkban is jeleztük, a volt miniszterelnök szereplése azért is váltott ki nagyobb érdeklődést, mert most először szerepelt nemzetközi környezetben azóta, hogy április 12-én az általa vezetett Fidesz-KDNP pártszövetség választási verséget szenvedett Magyarországon.
A látogatás apropója a Patrióták Európáért nevű politikai szövetség hagyományos csúcstalálkozója, amelyet minden alkalommal az Európai Tanács ülése előtt tartanak.
A korábbi kormányfő június 17-én csatlakozik a csoport többi vezetőjéhez, köztük Andrej Babis cseh miniszterelnökhöz. Az Európai Tanács csúcstalálkozójára másnap, június 18–19-én kerül sor. A brüsszeli program részeként tartotta Orbán Viktor a nemzetközi sajtótájékoztatóját is.
Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatója Brüsszelben a 15 órás időponthoz képest mintegy negyedórás csúszással vette kezdetét. Nem egyedül érkezett, hanem Bóka Jánossal, aki a legközvetlenebb munkatársa európai uniós ügyekben.
Orbán Viktor ledobna egy utolsó vétót az Európai Unióra, lebénítana mindent
Nem sokkal a kezdést követően Orbán Viktort arról kérdezték, vajon milyen árat fizet magyarország az uniós források hazahozataláért. Válaszát azzal kezdte, hogy Magyarország most taktikát váltott. Az ő taktikája más volt, mert az Európai Bizottság politikai okokból zsarolt őket, és erre kellett megtalálni a helyes választ.
Az események szerinte jól mutatják, hogy politikai zsarolásról van szó, amit arra használtak Magyarországon és Lengyelországon is, hogy a kormánypártok elbukják a választást.
A válasz erre a vétó volt. "Tehát ők megzsaroltak bennünket, mi vétóval válaszoltunk. Az uniós pénzek kapcsán ez azt jelentette, ha nem adják ide, akkor nem lesz meg a következő hétéves költségvetés. Meret az unióban a következő hétéves költségvetést egyhangúan kell elfogadni. És amíg a pénzüket nem kapják meg a magyarok, nem is fogják megszavazni a költségvetést. Én úgy számoltam, hogy legkésőbb az év égén, decemberben az összes pénzt megkapjuk" – árulta el Orbán Viktor.
Úgy látja, hogy most viszont más taktika van, az új magyar kormány mással próbálkozik. A zsarolásra megadással válaszolnak, teljesítik, amit Brüsszel követel. Ezen a ponton állt elő az újabb vétó ötletével.
Szerintem fontos, hogy azt a 2 milliárd eurót, nehogy itt hagyjuk.
Van ugyanis 2 milliárd euró, amiről Brüsszel azt állítja, hogy már nem elérhető, mert lejártak határidők. Orbán Viktor szerint azonban, ha megvétózzuk év végén a hétéves költségvetést és világossá tesszük, hogy ha nem adják oda azt a 2 milliárd eurót, akkor nincs hétéves költségvetés, akkor azt a 2 milliárd eurót is ide fogják adni
Tehát mi azt várjuk el a mostani magyar kormánytól, hogy egyetlen fillért se hagyjon itt, ezt a 2 milliárdot se hagyja itt – szögezte le.
Magyarországnak egyébként volt még egy követelése. A hétéves költségvetés elsőkörös tárgyalásai ugyanis már megtörténtek a kormányváltás előtt, itt mutatták be a magyar elvárásokat. Ez az volt, hogy nincs kondicionalitás, tehát hogy ne lehessen feltételekhez kötni a kifizetéseket, mert amit ehhez kötnek, az nem valódi pénz, csak táptalaja a következő zsarolásoknak.
Azt tettük világgossá, hogyha a következő hétéves költségvetés tartalmaz kondicionalitást, azt meg fogjuk vétózni. Úgy látom, hogy ebből is visszakozott az új kormány. Mindenki próbálja hazahozni a neki járó pénzeket, de most taktikaváltás van, másik módszerrel próbálkozik az új magyar kormány. Remélem, hogy minden fillér megérkezik majd és sikerül megakadályozni, hogy a tagállamok pénzügyileg zsarolható helyzetben legyenek. Ezt csak úgy lehet megakadályozni, hogy a következő költségvetés nem tartalmaz kondicinalitási elemeket – zárta le ezt a blokkot Orbán Viktor.
Kérdés, Magyar Péter és a Tisza-kormány megfontolja-e a tanácsot.
Az új kabinet éppen javában dolgozik azon, hogy átültesse a magyar jogrendbe a brüsszeli követeléseket, amelyért cserébe végül 16,2 milliárd eurót kaphat. Eddigi nyilatkozataikból úgy tűnt, elkönyvelték, hogy a szóban forgó 2 milliárd eurót elbukja Magyarország.
Magyar Péternek az év végéig van reális esélye, hogy ezen változtasson. Addig akarják ugyanis leütni az EU-ban a 2028-2034-es költségvetés politikai megállapodását, 2027-ben már csak az ágazati részletekről tárgyalnának.