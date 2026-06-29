Rendkívüli országgyűlés: napirenden a Szuverenitásvédelmi Hivatal, a polgármesterek fizetése és az ügynökakták

Magyar Péter többször is jelezte, nem tart hosszabb szünetet nyáron az országgyűlés, két hétre áll le csak a munka. A hétfői rendkívüli ülésnapon elsőként a kuláküldözés áldozataira emlékezik az Országgyűlés hétfőn. Napirend előtt felszólal a miniszterelnök, és szót kért a szlovén nemzetiségi szószóló is - olvasható a parlament honlapján.

Kétnapos rendkívüli ülést tart az országgyűlés/Fotó: AFP

Az ülés 13 órakor kezdődik a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról történő megemlékezéssel. Az Országgyűlés 2012-ben nyilvánította emléknappá június 29-ét, Péter, Pál napját, amely a hagyomány szerint a betakarítás kezdetének napja, a "parasztság ünnepe" volt. Majd napirend előtt felszólal Magyar Péter miniszterelnök, akinek a beszédére reagálhatnak a frakciók – számolt be az MTI. A napirend előtti felszólalások sorában utolsóként kap szót Holecz Károly szlovén nemzetiségi szószóló.

Fontos témák jönnek: szuverenitásvédelem, fizetések

A parlament hétfőn lefolytatja

a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló,

a polgármesteri

és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő törvényjavaslatok bizottsági jelentéseinek és az összegző módosító javaslatoknak a vitáit is.

Ügynökakták is napirenden az országgyűlésben

Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatot is tárgyalják a képviselők. Napirendre tűzik

az egészségügyi miniszternek a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997-es törvény módosításáról szóló indítványát,

és a pénzügyminiszter adótörvények módosításával kapcsolatos előterjesztését is.

Az Országgyűlés napirendjén szerepelhet még az Interparlamentáris Unió magyar nemzeti csoportjának megalakításáról szóló határozati javaslat, amelyet a parlamenti frakciók közösen nyújtottak be. Az indítványt Toroczkai László (Mi Hazánk), Németh Zsolt (Fidesz), Juhász Hajnalka (KDNP), valamint Kincse Csongor, Kalázdi-Kerekes Kinga, Hajdu Márton és Kulcsár Krisztián tiszás képviselők jegyzik.

Az országgyűlési törvény szerint a parlament tavaszi ülésszaka június tizenötödikéig tartott. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azóta már harmadszor kezdeményezi rendkívüli parlamenti ülést összehívását, ezúttal azzal az indokkal, hogy a rendkívüli ülés megtartása a megjelölt önálló indítványok mielőbbi megtárgyalása és elfogadása érdekében szükséges. Az indítványokkal összefüggő szavazásoknak az őszi ülésszakra történő halasztása késleltetné több fontos jogalkotási és szakpolitikai célkitűzés megvalósítását, valamint egyes, folyamatban lévő intézkedések végrehajtását.