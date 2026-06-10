Hivatalos: rendkívüli parlamenti ülést hív össze a Tisza-kormány az uniós pénzek miatt, kifutnak az időből – új olajvezetéket épít Magyarország

Az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét keddre Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel a parlament honlapjára.

Jövő héten rendkívüli ülést tarthat az Országgyűlés, miután Ruff Bálint öt sürgős előterjesztés megtárgyalását kezdeményezte / Fotó: Polyák Attila

A javaslatok megtárgyalásának az őszi ülésszakra történő halasztása fontos jogalkotói célkitűzések késedelmes megvalósítását eredményezné, illetve a döntések végrehajtásának kitolódása számos problémát okozhat a jogalkalmazásban – indokolt a miniszter.

Az előterjesztések között szerepel

a sürgős és a kivételes eljárások számát átmenetileg emelő házszabály-módosítás, és

a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló javaslat, amely felfüggeszti a teljesítményértékelés alkalmazását.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter

a rendkívüli ülés napirendjére javasolja venni a Magyarország és Szlovákia közötti, a közös államhatárt keresztező szénhidrogént szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását.

A márciusban aláírt dokumentum az új, Százhalombatta és az Ipolyság közötti szénhidrogéntermék-vezeték létesítésével függ össze.

Ruff Bálint tárgyalni javasolja a képviselőknek az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosítását, amely egyes, főként tőkepiaci tárgyú jogszabályok kisebb terjedelmű változtatását kezdeményezi.

A kormány a napirendre vételét javasolja az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításának is.

A törvényjavaslat különösen az Európai Unió Helyreállítási és Ellenálló képességi Tervéhez kapcsolódó, úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja.

A Miniszterelnökséget vezető miniszternek azért kellett rendkívüli ülést összehívnia, mert az országgyűlési törvény szerint a parlament tavaszi ülésszaka június tizenötödikéig tart.

Itt a Tisza-kormány terve: új olajvezetéket épít Magyarország észak felé, a Barátság túl kockázatos – rákötik a Mol százhalombattai finomítóját

Mint lapunk szerdán beszámolt róla, szükséges egy új szénhidrogéntermék-vezeték létesítése Százhalombatta és a szlovákiai Ipolyság település közötti szakaszon, amely a Mol Dunai Olajfinomítót és a Slovnaft Olajfinomítót köti össze. Ennek megvalósítását szolgálja az a törvényjavaslat, amelyet kedden nyújtott be a parlamentnek Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes.