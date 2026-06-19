Ez nagyon kínos: megrongált vasúti kocsikat küldtek az osztrákok a magyaroknak, ezekkel viheti a MÁV a Balatonra az utasokat – videó

Még május 19-én jelentette be Vitézy Dávid, hogy a MÁV osztrák vasúti kocsikat kölcsönöz Ausztriától. A napokban megjelent a közösségi médiában egy videó, amely az ÖBB (Osztrák Szövetségi Vasutak) által bérbe adott járműveket mutatja és ezen jól megfigyelhető, hogy több közülük nem éppen makulátlan állapotban érkezett meg Magyarországra.

Osztrák vasúti kocsik: ez nagyon kínos, megrongált vonatokat küldött az ÖBB Vitézy Dávidnak / Fotó: MÁV / Facebook

A közlekedési és beruházási miniszter éppen egy hónapja írt arról, hogy nem szégyen a szomszédok segítségét kérni. Ekkor derült ki, hogy tíz InterCity kocsit vesz igénybe a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól.

Vitézy Dávid mindezt az elmúlt évek vasútromboló politikájával magyarázta. Szerinte ennek volt az egyik következménye, hogy a MÁV egyszerűen képtelen volt kezelni a nyári balatoni szezon okozta forgalomnövekedést.

A helyzet most is súlyos, hiszen a dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt IC-kocsi fővizsgák miatt a MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes InterCity-kocsija van, mint akár tavaly vagy tavalyelőtt. Ezért azonnal lépnünk kellett, és a legjobb gyors megoldás az volt, hogy a nyári szezonra tíz InterCity-kocsival segíti a MÁV működését az osztrák ÖBB – magyarázta.

Egyből jelezte azt is, hogy ez persze nem oldja meg a magyar vasút minden problémáját, de a következő hónapokban életmentő lehet. Párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson, azaz a teljes távolsági flotta megújításán, amit szinte a nulláról kell kezdeni, hiszen az erre vonatkozó tendereket a korábbi miniszter 2022 végén visszavonta.

Azt is megjegyezte, hogy az osztrák vasúttal való tárgyalás már önmagában is jelentős fordulat, mert az elmúlt években gyakorlatilag beszélőviszony sem volt a két fél között. "Ezt sikerült néhány hét alatt annyira helyreállítani, hogy már ilyen megállapodások megkötése is lehetővé vált" – állapította meg.

Osztrák vasúti kocsik: ez nagyon kínos, megrongált vonatokat küldött az ÖBB Vitézy Dávidnak

A partnerség valóban dicséretes, ugyanakkor a minősége sem mindegy. Pénteken arról számolt be a MÁV, hogy forgalomba álltak az ÖBB-kocsik a nyári főszezon megnövekedett utasforgalmának kiszolgálása és a szolgáltatási színvonal folyamatos biztosítása érdekében. Mint írták, a kényelmes járművek közül

6 olyan első osztályú kocsi, amiben kerékpárszállító rész is található,

valamint 2 első osztályú

és 2 másodosztályú kocsi érkezett.

Azt is elárulták, hogy a jellegzetes ezüst-fehér járművek szeptember 20-ig futnak Magyarországon. Egy részük a balatoni Kék Hullám InterCitykben közlekedik első osztályú és kerékpárszállító kocsiként, a többi kocsi pedig a Budapest–Békéscsaba közötti Békés InterCitykben jár.