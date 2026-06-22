Ilyen nincs, máris vissza kellett küldeni az osztrák vonatokat Bécsbe: a MÁV elhallgatta az ügyet, de Ausztria most elismerte – ez volt a baj velük

Ugyan Magyarországon megpróbálták szőnyeg alá söpörni, immáron hivatalos, hogy a hangos kommunikációs körítéssel bérbe vett osztrák vasúti kocsik közül többet is vissza kellett küldeni Bécsbe – ezt Ausztria állami vasúttársasága, az ÖBB ismerte el a Világgazdaságnak.

Osztrák vasúti kocsik: ilyen nincs, máris vissza kellett küldeni őket Bécsbe, a MÁV elhallgatta / Fotó: Michael Fritscher / ÖBB / Facebook

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, még május 19-én jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, hogy a MÁV osztrák vasúti kocsikat kölcsönöz Ausztriától. A múlt héten megjelent a közösségi médiában egy videó, amely az Osztrák Szövetségi Vasutak (ÖBB) által bérbe adott járműveket mutatja.

Ezen jól megfigyelhető, hogy több közülük nem éppen makulátlan állapotban érkezett meg Magyarországra. A szóban forgó felvétel alább tekinthető meg.

A látottakra rákérdeztünk a MÁV-nál és Vitézy Dávidnál is. Előbbi válaszában mindössze két Facebook-poszt linkjével válaszolt, amelyekben viszont nem esett szó az osztrák vasúti kocsik állapotáról. A miniszter pedig a MÁV-hoz irányította lapunkat. Ezért újra érdeklődtünk a magyar vasúti társaságnál, de másodjára már nem is reagált.

Az ÖBB azonban sokkal közlékenyebb volt és információkat osztott meg a Magyarországnak küldött megrongált vasúti járművekről.

Hogyan kerültek osztrák vasúti kocsik Magyarországra?

A Tisza-kormány közlekedési és beruházási minisztere egy hónapja írt arról a közöségi oldalán, hogy nem szégyen a szomszédok segítségét kérni. Ekkor derült ki, hogy tíz InterCity kocsit vesz igénybe a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól.

Vitézy Dávid mindezt az elmúlt évek vasútromboló politikájával magyarázta. Szerinte ennek volt az egyik következménye, hogy a MÁV egyszerűen képtelen volt kezelni a nyári balatoni szezon okozta forgalomnövekedést.

A helyzet most is súlyos, hiszen a dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt IC-kocsi fővizsgák miatt a MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes InterCity-kocsija van, mint akár tavaly vagy tavalyelőtt. "Ezért azonnal lépnünk kellett, és a legjobb gyors megoldás az volt, hogy a nyári szezonra tíz InterCity-kocsival segíti a MÁV működését az osztrák ÖBB" – magyarázta.