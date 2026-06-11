Deviza
EUR/HUF353,23 -0,85% USD/HUF305,06 -1,22% GBP/HUF409,33 -0,82% CHF/HUF383,73 -0,61% PLN/HUF83,14 -0,76% RON/HUF67,44 -0,9% CZK/HUF14,61 -0,79% EUR/HUF353,23 -0,85% USD/HUF305,06 -1,22% GBP/HUF409,33 -0,82% CHF/HUF383,73 -0,61% PLN/HUF83,14 -0,76% RON/HUF67,44 -0,9% CZK/HUF14,61 -0,79%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 528,69 +0,98% MTELEKOM2 690 -0,66% MOL3 930 +3,42% OTP40 880 +1,82% RICHTER11 650 -1,44% OPUS369 -7,29% ANY7 620 -2,43% AUTOWALLIS146,5 -1,01% WABERERS4 950 +2,91% BUMIX9 313,79 +0,02% CETOP4 527,26 +0,96% CETOP NTR2 867,44 +0,96% BUX133 528,69 +0,98% MTELEKOM2 690 -0,66% MOL3 930 +3,42% OTP40 880 +1,82% RICHTER11 650 -1,44% OPUS369 -7,29% ANY7 620 -2,43% AUTOWALLIS146,5 -1,01% WABERERS4 950 +2,91% BUMIX9 313,79 +0,02% CETOP4 527,26 +0,96% CETOP NTR2 867,44 +0,96%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kastély
Gödöllői Kastély
OTP

Csányi Sándor előre figyelmeztetett: 20 milliárd forintot kamatokkal vesz vissza, ha Magyar Péterék ezt meglépik – veszélyben a legszebb magyar kastély?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Gödöllői Királyi Kastély 40 milliárd forintos felújítási forrása már megérkezett. Az OTP ugyanakkor korábbi feltétele szerint kamatostul visszakérheti a projektre biztosított 20 milliárd forintot, ha a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása miatt nem lesz garantált a pénz átlátható felhasználása.
VG
2026.06.11, 20:19
Frissítve: 2026.06.11, 20:30

Megérkezett a Gödöllői Királyi Kastély nagyszabású felújítására szánt 40 milliárd forintos forrás a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány számlájára – jelentette be Ujváry Tamás, a kastély igazgatója a városi képviselő-testület ülésén. 

otp_LUS_1326
Az OTP korábbi feltétele szerint kamatostul visszakérheti a projektre biztosított 20 milliárd forintot / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A támogatás fele a magyar államtól, másik fele az OTP Banktól érkezett, és kizárólag a műemlék felújítására fordítható. 

A város Facebook-posztja szerint az igazgató közölte, hogy a munkálatok nem indulnak el azonnal. A beruházást megelőzően átfogó geofizikai, régészeti, statikai és talajvíz-vizsgálatokat végeznek, amelyek eredményei meghatározzák majd a tervezés részleteit. A teljes program megvalósítására kilenc év áll rendelkezésre.

A tervek szerint jövőre kezdődhet meg a tényleges tervezési folyamat. A már három évtizede felújított épületrészeket energetikailag korszerűsítik, miközben több új funkcióval is bővül a kastély. A kastélykápolna továbbra is látogatható marad, és a misék mellett esküvőknek, valamint koncerteknek is helyet ad. Bemutatják a felújított klasszicista fürdőt, a Muzsikus-szárnyban új bejárat és zenei mesterkurzusok számára kialakított terek létesülnek, míg az Orangerie rendezvény- és koncerthelyszínként újul meg.

A fejlesztési elképzelések között szerepel egy látványsörfőzde, étterem és képtár kialakítása is, amelyek tovább erősíthetik a kastély turisztikai vonzerejét.

A képviselő-testületi ülésen szóba került a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) jövője is. Bárdy Péter alpolgármester arra volt kíváncsi, hogy az esetleges kormányzati átalakítások miként érinthetik a projektet, mivel a beruházást kezelő Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány is ilyen formában működik.

Ujváry Tamás válaszában felidézte Csányi Sándornak, az OTP Bank elnökének a korábbi nyilatkozatát, amely szerint 

az OTP 20 milliárd forintos hozzájárulása addig marad érvényben, amíg biztosított az összeg átlátható felhasználása. 

Ha az alapítvány megszűnne, és a feltételek nem lennének adottak, az OTP támogatását kamatokkal együtt vissza kellene fizetni.

A kastély igazgatója hangsúlyozta: bízik abban. hogy bármilyen szervezeti változás esetén megtalálják a módját a fejlesztés folytatásának. Gémesi György polgármester szintén úgy nyilatkozott, hogy információi szerint a program nincs veszélyben.

A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy a kastély diplomáciai szerepe tovább erősödik. Június 23-án a visegrádi négyek állam- és kormányfői találkoznak Gödöllőn, ősszel pedig a közös magyar–osztrák kormányülésnek ad otthont a történelmi épületegyüttes.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu