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otthonfelújítás
Vidéki Otthonfelújítási Program
Pénzügyminisztérium
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Egy nap és vége: lezárul a Vidéki Otthonfelújítási Program – elhal a kistelepülések támogatása, csak kampányígéret volt az egész?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Június 30-án lezárul az egyik legjelentősebb, kistelepüléseken élő. vidéki családokat célzó lakásfelújítási program. A Vidéki Otthonfelújítási Program másfél év alatt több mint 40 ezer kérelmezőt ért el, megszűnésével sok család eleshet attól a lehetőségtől, hogy akár 3 millió forintos vissza nem térítendő támogatással korszerűsítse otthonát. Magyar Péter a kampányban azt ígérte, hogy 2026 júniusától pályázható, teljes körű országos korszerűsítési programot indítanak el. Erről azonban egyelőre semmi konkrétum.
Lengyel Gabriella
2026.06.29, 14:31
Frissítve: 2026.06.29, 14:32

Június 30-án lezárul a Vidéki Otthonfelújítási Program, amely az elmúlt másfél évben az egyik legfontosabb állami lakásfelújítási támogatás volt a kistelepüléseken élő családok számára. A Fidesz-KDNP kormány eredetileg is határozott időre hirdette meg a konstrukciót, ugyanakkor a Tisza kormány egyelőre nem jelentette be, hogy július 1-je után milyen támogatási forma váltja fel, ha egyáltalán felváltja. Holott tett erre ígéretet Magyar Péter és a Tisza programjában is szerepel.

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                                                            Lezárul a Vidéki Otthonfelújítási Program, de mi lesz helyette, az nem világos/Fotó: Shutterstock

Mi volt a Vidéki Otthonfelújítási Program?

A 2025. január 1-jén indult program célja az volt , hogy az 5 ezer fő alatti településeken élő családok – később már a nyugdíjasok is – állami segítséggel újíthassák fel otthonukat. A támogatás keretében a felújítási költségek 50 százalékát lehetett visszaigényelni, legfeljebb 3 millió forint értékben. A pénzt számlák alapján, a munkák befejezése után fizette ki az állam, vagyis a beruházást előbb saját erőből vagy kedvezményes hitelből kellett finanszírozni – írja a pályázat részleteit az Államkincstár.  

A támogatás rendkívül széles körben volt felhasználható: 

  • tetőfelújításra, 
  • nyílászárócserére, 
  • fűtéskorszerűsítésre, 
  • szigetelésre, 
  • villamos hálózat felújítására 
  • vagy akár fürdőszoba-korszerűsítésre is. 

A program közel 2900 kistelepülésen volt elérhető, a kormány becslése szerint akár 400 ezer család számára jelenthetett lehetőséget. 

Népszerű volt a Vidéki Otthonfelújítási Program

Az idei év legelején az akkori Nemzetgazdasági Minisztérium arról számolt be, hogy több, mint 40 ezer igénylő – köztük 18 ezer nyugdíjas – nyújtotta be  utólagos támogatási igényét a vidéki otthonfelújítási programra összesen 76,4 milliárd forint értékben. Akkorra már több mint 31 500 támogatást hagytak jóvá, és 56 milliárd forint támogatást fizettek ki a családoknak. Az átlagos támogatási összeg 1,9 millió forint volt.  a nyugdíjasoknak pedig önmagában 24,3 milliárd forint jutott – jelezte januárban a minisztérium. 

Mit jelent a program lezárása?

A támogatás megszűnése nem azt jelenti, hogy a már benyújtott kérelmeket nem bírálják el, hanem azt, hogy július 1-jétől új igénylést már nem lehet benyújtani. A szabályok szerint ráadásul a felújításnak már be kellett fejeződnie, a számlákat ki kellett fizetni, és csak ezt követően lehetett támogatást kérni a Magyar Államkincstártól. A lezárás legnagyobb vesztesei azok a családok lehetnek, akik anyagi okokból későbbre halasztották a felújítást. Számukra megszűnik egy olyan támogatási forma, amely akár 3 millió forinttal csökkenthette egy korszerűsítés költségét. A program lezárása az építőipari keresletet is visszafoghatja, különösen a kisebb településeken.

A Tisza kormány nem jelentett be a folytatást, bár a kampányban ezt ígérte 

A program lezárása önmagában nem váratlan, hiszen az előző kormány már a rendelet megjelenésekor 2026. június 30-át jelölte meg végső határidőként. Kérdés, hogy mi következik ezután, hiszen Magyar Péter azt ígérte, indul az új pályázat. A Világgazdaság feltette a kérdést a Gazdasági és Energiaügyi Minisztériumnak, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy az otthonfelújítással kapcsolatos program ezentúl két minisztériumhoz tartozik, egyrészt a Pénzügyminisztérium, másrészt a Vitézy Dávid vezette Közlekedési és Beruházási Minisztérium felügyeli. Hogy ez mennyiben teszi gördülékennyé a végrehajtást és ellenőrzést, az újabb kérdéseket vet fel, de válaszokat egyelőre nem kaptunk, amint megérkezik, cikkünk frissül.

Ha a Tisza Párt „Működő és Emberséges Magyarország” elnevezésű programját böngésszük, látható, hogy szerepel benne ingatlanok korszerűsítésére vonatkozó ígéret Családi Energetikai Program elnevezéssel. Kifejezetten a szigetelésre, a fűtéskorszerűsítésre és a megújuló energiák (pl. napelemek) alkalmazására dolgoznának ki egy új, átfogó támogatási rendszert a párt tervezete szerint.

Magyar Péter maga jelentette be

Magyar Péter a Tisza 2025. júliusi nagykanizsai kongresszusán bejelentette: a hazahozott uniós pénzek jelentős részéből 2026. júniusától elindul a Tisza országos, családi energetikai programja: szigetelés, napelem, energiatakarékos berendezések, okosberendezések. Júniusnak vége, hogy mi lesz a népszerű program sorsa, mennyit csúszik, arra egyelőre nem kaptunk hivatalos választ. 
Ami világos: július 1-jétől a vidéki családok számára megszűnik az utolsó olyan széles körben elérhető, vissza nem térítendő otthonfelújítási támogatás, amely az elmúlt másfél évben több tízezer háztartásnak nyújtott segítséget, egyúttal élénkítette a vidéki építőipari vállalkozások mozgásterét. 

 

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