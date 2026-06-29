Egy nap és vége: lezárul a Vidéki Otthonfelújítási Program – elhal a kistelepülések támogatása, csak kampányígéret volt az egész?

Június 30-án lezárul a Vidéki Otthonfelújítási Program, amely az elmúlt másfél évben az egyik legfontosabb állami lakásfelújítási támogatás volt a kistelepüléseken élő családok számára. A Fidesz-KDNP kormány eredetileg is határozott időre hirdette meg a konstrukciót, ugyanakkor a Tisza kormány egyelőre nem jelentette be, hogy július 1-je után milyen támogatási forma váltja fel, ha egyáltalán felváltja. Holott tett erre ígéretet Magyar Péter és a Tisza programjában is szerepel.

Lezárul a Vidéki Otthonfelújítási Program, de mi lesz helyette, az nem világos/Fotó: Shutterstock

Mi volt a Vidéki Otthonfelújítási Program?

A 2025. január 1-jén indult program célja az volt , hogy az 5 ezer fő alatti településeken élő családok – később már a nyugdíjasok is – állami segítséggel újíthassák fel otthonukat. A támogatás keretében a felújítási költségek 50 százalékát lehetett visszaigényelni, legfeljebb 3 millió forint értékben. A pénzt számlák alapján, a munkák befejezése után fizette ki az állam, vagyis a beruházást előbb saját erőből vagy kedvezményes hitelből kellett finanszírozni – írja a pályázat részleteit az Államkincstár.



A támogatás rendkívül széles körben volt felhasználható:

tetőfelújításra,

nyílászárócserére,

fűtéskorszerűsítésre,

szigetelésre,

villamos hálózat felújítására

vagy akár fürdőszoba-korszerűsítésre is.

A program közel 2900 kistelepülésen volt elérhető, a kormány becslése szerint akár 400 ezer család számára jelenthetett lehetőséget.

Népszerű volt a Vidéki Otthonfelújítási Program

Az idei év legelején az akkori Nemzetgazdasági Minisztérium arról számolt be, hogy több, mint 40 ezer igénylő – köztük 18 ezer nyugdíjas – nyújtotta be utólagos támogatási igényét a vidéki otthonfelújítási programra összesen 76,4 milliárd forint értékben. Akkorra már több mint 31 500 támogatást hagytak jóvá, és 56 milliárd forint támogatást fizettek ki a családoknak. Az átlagos támogatási összeg 1,9 millió forint volt. a nyugdíjasoknak pedig önmagában 24,3 milliárd forint jutott – jelezte januárban a minisztérium.

Mit jelent a program lezárása?

A támogatás megszűnése nem azt jelenti, hogy a már benyújtott kérelmeket nem bírálják el, hanem azt, hogy július 1-jétől új igénylést már nem lehet benyújtani. A szabályok szerint ráadásul a felújításnak már be kellett fejeződnie, a számlákat ki kellett fizetni, és csak ezt követően lehetett támogatást kérni a Magyar Államkincstártól. A lezárás legnagyobb vesztesei azok a családok lehetnek, akik anyagi okokból későbbre halasztották a felújítást. Számukra megszűnik egy olyan támogatási forma, amely akár 3 millió forinttal csökkenthette egy korszerűsítés költségét. A program lezárása az építőipari keresletet is visszafoghatja, különösen a kisebb településeken.