Ezek a változások érkeznek júliustól: a fuvarozókat, az özvegyeket és a vállalkozásokat is érinthetik

Július 1-jétől több olyan jogszabályi változás lép hatályba Magyarországon, amely a vállalkozások napi működésére, a fuvarozókra és egyes magánszemélyekre is közvetlen hatással lehet. A legnagyobb horderejű módosítás a nemzetközi áruszállítást végző kisebb teherautókat érinti, de változnak az özvegyi nyugdíj egyes feltételei is.

Változnak az özvegyi nyugdíj egyes feltételei is Fotó: Shutterstock

Az egyik legfontosabb újdonság, hogy 2026. július 1-jétől a 2,5 és 3,5 tonna közötti megengedett legnagyobb össztömegű kisteherautók egy részében is kötelező lesz a tachográf használata. A szabály a nemzetközi árufuvarozást vagy kabotázstevékenységet végző járművekre vonatkozik, vagyis elsősorban azokra a furgonokra és kisteherautókra, amelyek üzletszerűen közlekednek más uniós tagállamokban.

A változás különösen érzékenyen érintheti a kisebb fuvarozókat, futárcégeket és exportáló vállalkozásokat. A tachográf használata nemcsak technikai beruházást jelent, hanem a sofőrök vezetési és pihenőidejének szigorúbb nyilvántartását is megköveteli. A vállalkozásoknak ezért nem elég a készülék beszerzéséről gondoskodniuk: a járművezetők képzésére, a sofőrkártyák kezelésére és az adatok rendszeres kiértékelésére is fel kell készülniük.

Fontos ugyanakkor, hogy a kötelezettség nem minden 3,5 tonna alatti járművet érint. A tisztán belföldi fuvarozást végző, kisebb teherautókra nem automatikusan terjed ki az új előírás, a nemzetközi, díj ellenében végzett árumozgatásnál azonban jelentősen szigorodik az ellenőrzési rendszer. A hatóságok korábbi tájékoztatása szerint a szabályok megszegése komoly bírsággal, szélsőséges esetben pedig a jármű továbbhaladásának megtiltásával is járhat.

Válztozások jönnek az özvegyi nyugdíj szabályoknál

Július elejétől az özvegyi nyugdíj szabályai is módosulnak. A változások a 2026. június 30. után elhunyt személyek hozzátartozóira vonatkoznak majd. Az egyik szigorítás szerint az élettárs nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra abban az esetben, ha saját maga vagy az elhunyt élettársa más személlyel fennálló házasságban élt a halál időpontjában.