Erre nem figyelt senki, Paks II. kitakarta a szemek elől: gigaberuházást visznek az atomerőmű mellé – 4 milliárd eurót költhetnek rá

Megbízást szerzett egy jelentős európai mesterséges intelligencia infrastruktúra projekthez kapcsolódó tanácsadói feladatra a Globwise. A projekt egy hyperscale AI adatközpont-platform fejlesztése Paks közelében, a Paksi Atomerőmű szomszédságában, amelyet a tervek szerint kifejezetten nagy energiaigényű AI- és HPC (nagy teljesítményű számítástechnika) felhasználásra méreteznek – számolt be róla a HelloMagyar.

Az atomerőmű mellett mesterséges intelligencia adatközpont is épülhet Pakson / Fotó: MVM

A lap szerint a fejlesztés háttereként biztosított földterületet, előrehaladott hálózati (grid) hozzáférést, valamint egy megújulóenergia-rendszert említenek, amelyben a napelemes termelés (agrárterületek felett) és akkumulátoros tárolás is szerepet kap.

A platformot úgy tervezték, hogy akár 300 megawatt AI- és HPC-kapacitásig skálázható legyen. Az a cél, hogy a létesítmény 2028 negyedik negyedévében megkezdhesse a működését. A beruházás összértékét 3,2–4,2 milliárd euróra becsülik, ami jól mutatja, mekkora tőkét igényel az európai AI-infrastruktúra következő hulláma. Főleg akkor, amikor az energiaellátás biztonsága és a hálózati csatlakozás már a tervezés elején kulcskérdés.

A Globwise feladata most az, hogy az ügyletben tőkebefektetőket, infrastruktúra-fejlesztőket, szuverén befektetőket, stratégiai üzemeltetőket és más releváns szereplőket találjon, illetve összekapcsolja őket a projekttel.

Gőzerővel zajlik a projekt Pakson

„Ez a megbízás három strukturális hajtóerő találkozását tükrözi: az AI-infrastruktúra iránti kereslet gyors felpörgését, az energiaellátás szempontjából biztonságos, hyperscale kapacitás iránti európai igényt, valamint a bankképes, hálózatra csatlakoztatott fejlesztési platformok növekvő jelentőségét. A mi szerepünk az, hogy fegyelmezett szereplőket és stratégiai partnereket kapcsoljunk össze egy olyan projekttel, amely a kulcsfontosságú műszaki és szabályozási alapok tekintetében már előrehaladt” – Michele Orzan, a Globwise vezető partnere a HelloMagyarnak.

A projektcég a 3D Zrt., amely már több mérföldkövet teljesített is:

elkészült a területbiztosítás,

előrehaladt a hálózati tervezés,

és megtörténtek a kormányzati egyeztetések is.

A cél most az, hogy ez az előkészítettségi szint gyorsabb pályára állítsa egy olyan infrastruktúra megvalósítását, amely más esetben évekkel hosszabb felvezetést igényelne.