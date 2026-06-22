Nem akárki üzent Kapitány Istvánnak a Paks II. kapcsán: a szakma nagyágyúja írt nyílt levelet

Paks II. beruházása valóban késedelemben van. Észszerű a beruházás felülvizsgálata is. Az is nyilvánvaló, hogy ez újra muníciót ad az atomenergia hazai ellenzőinek, akik már a projekt leállítását szorgalmazzák – írja Kapitány István gazdasági és energiatikai miniszternek címzett, a Világgazdasághoz elküldött nyílt levelében Ujhelyi Géza gépészmérnök. Korábban az egykori Erőmű Beruházási Vállalat műszaki igazgatóhelyettese, majd Dunamenti Erőmű Vállalat vezérigazgatója volt. Azért is bízik véleménye meghallgatásában, mert részben beruházóként – sok évet töltött el a hazai energetikában.

Fel kell gyorsítani a paksi projektet és mielőbb át kell adni az atomerőművet!/Fotó: Paks II.

A bősi erőmű működik, a környezeti katasztrófa elmaradt

Levelében Ujhelyi Géza a paksi bővítés helyzetét hasonlónak tartja a nagymarosi erőműéhez. Mint felidézi, az akkori vezetés, főleg a Dunakör által hangoztatott környezetvédelmi ellenvéleményeket meghallgatva engedett, és leállította a beruházást. Emiatt a magyar félnek 2,9 milliárd schilling fizetési kötelezettsége keletkezett, azaz a szerződéses értékének 39 százaléka volt. Nota bene: a szlovákok megépítették Bőst. Az erőmű több mint 32 éve működik, a Magyarországon előrevetített ökológiai katasztrófa nélkül! (Lapunk beszámolt róla, hogy a leköszönt energiaminiszter és szlovák kollégája a múlt évben egyeztetett a bősi ügy rendezéséről, de a folytatásról nincs hír.)

„Érdemes felfigyelni az ellenérvek analógiájára: vízerőmű- ökológiai katasztrófa, Paks II. olyan drága lesz, hogy még az árát se fogja visszahozni! Egyik se igaz" – írja a szakember. Szerinte valószínűleg Paks II. leállítását sem lehetne ennél kevesebből megúszni. Egy ilyen lépés legalább 1500-2500 milliárd forint veszteséget jelentene az eredeti 12,4 milliárd eurós (4500 milliárd forintos) költséghez képest a mesterséges intelligencia ( Gemini) számai alapján.

Vastag kötbér fenyegetne

A beruházás leállítása esetén ki kellene fizetni a meghiúsulási kötbért, mindenekelőtt a fővállalkozó (a Roszatom ) és az uniós alvállalkozók, például a francia Alstom és Framatome cégek eddigi ráfordításait. Elvesztenénk saját eddigi ráfordításainkat a torzóvá degradált paksi telephellyel együtt.