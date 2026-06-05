A Roszatom kész minden kérdésre válaszolni és felpörgetni Paks II. építését

A múlt hónapban rendelte el a kormány a Paks II. projekt felülvizsgálatát egy rendeletben, miközben felülvizsgálja a már működő atomerőmű négy blokkjának üzemidejét is. A kérdés már csak azért is sürgető, mert a működő reaktorok üzemideje 2032 és 2037 között lejár, így hazánk csak abban az esetben nem marad nukleáris energia nélkül, ha addig meghosszabbítják az üzemidejét, vagy elkészül Paks II.

Kész gyorsítani Paks II. építését a Roszatom / Fotó: AFP

A Roszatom minden kérdésre hajlandó válaszolni Paks II. kapcsán

A RIA Novoszty pénteken arról írt, hogy a Roszatom diplomáciai csatornákon keresztül levelet küldött Magyarországra, amelyben kifejezte készségét a Paks II. atomerőmű projekt auditálására, és a döntésre vár. Minderről Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója beszélt a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon. Azt is jelezte, hogy

a cég készen áll konzultálni a magyar kormánnyal és megválaszolni az árképzéssel és a projekt megvalósításának ütemtervével kapcsolatos kérdéseket.

Lihacsov azt is elmondta, hogy egyelőre nem tudni, hogy az orosz féllel folytatott konzultációra a magyar megrendelő (a Paks II. Zrt.) auditja után vagy azzal egyidejűleg kerül-e sor.

A Roszatom-vezér beszélt arról is, hogy nyilvánvaló: a Paks II. atomerőműre Magyarországnak szüksége van, és azt is hozzátette, hogy a Roszatom készen áll az építési volumen növelésére, a munkaerő növelését is tervezik a magyar kormány által jóváhagyott költségvetésen belül.

Lihacsov arra is felhívta a figyelmet, hogy bármilyen fennakadás további késedelmekhez vezethet, ami semmiképpen sem lenne jó. Ugyanakkor szerinte azt a magyar kormány sem vitatja, hogy az országnak szüksége van a projektre.

Készen állunk a részletek megvitatására és minden kérdés megválaszolására. A magunk részéről egyelőre pozitívan állunk ahhoz, hogy kizárólag a projekt jelenlegi keretein belül bővítsük a munkavégzést

– válaszolta újságíró kérdésre a Roszatom-vezér.