Előre szóltak, mi vár Magyarországra, ha nem épül meg Paks II.: új erőművek lephetik el az országot, ennyibe kerülne az áram – a németek sorsára juthatunk

Az új magyar kormány egyelőre nem döntött a Magyarország villamosenergia-ellátásának biztonságát és az áram árát egyaránt érintő kérdésről, a Paks II. projektről. A Tisza-kormány számára nem az a kérdés, hogy szükség van-e a Paks II. Atomerőműre, hanem az, hogy mi várna Magyarországra, ha úgy döntene a kormány, hogy lemond az új atomerőmű megépítéséről.

A MAVIR szerint is szükség van Paks II-re / Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt. / Facebook

Az Atombiztos blog legfrissebb elemzése szerint a tét nagy: áramhiány, az importfüggőség jelentős növekedése, egyes időszakokban akár fogyasztáskorlátozás, azaz az ellátásbiztonság megszűnése, valamint a mai megfizethető áramárak többszörösre növekedése, az ipar és a versenyképesség elvesztése is bekövetkezhet akkor, ha nem épülne meg a Paks II. Atomerőmű.

Kiemelték, hogy a magyar energetikai szakmában senki sem vitatja azt, hogy az hazánk villamosenergia-igénye rövid, közép, de főleg hosszú távon jelentősen növekedni fog. A hazai villamosenergia- rendszerirányító, a MAVIR legfrissebb hálózatfejlesztési terve ezt jól le is képezi. Az elektrifikáció, az ipari beruházások, az e-mobilitás és a digitalizáció beleértve az adatközpontok áramigényét növekvő pályát rajzol fel. A kérdés csupán a növekmény mértéke.

Az Atombiztos szerint bizonyos időszakokban már most is hiányzik a Paks II., amikor az import aránya megközelíti a 60 százalékot. Elgondolkodtató adat az is, hogy idén januártól június közepéig 3082 olyan negyedórás időszak volt Magyarországon, amikor az import meghaladta a majdani Paks II. Atomerőmű beépített 2400 megawatt kapacitását. Az idei eddigi legnagyobb importérték február 26-án este 6 óra körül 3500 megawatt volt.

Két lehetséges forgatókönyvvel számolnak

Kiemelték, hogy a MAVIR két különböző forgatókönyvvel számolt, melyekben az a közös, hogy nélkülözhetetlen a Paks II. Atomerőmű az ország biztonságos áramellátásához, illetve az új blokkokat a megújuló energiaforrások még az áramtároló kapacitások jelentős fejlesztésével sem képesek helyettesíteni.

Az első szcenárió mérsékeltebb gazdasági növekedést és visszafogottabb villamosenergia-igényeket feltételez, míg a második dinamikusabb gazdasági fejlődéssel, nagyobb ipari beruházásokkal, gyorsabb elektrifikációval, több elektromos járművel és hőszivattyúval stb. számol. Ezen belül a következő évtized egyik legnagyobb kihívása a növekvő csúcsterhelések kezelése lesz.