Kapitány István fontos bejelentést tett: a hőség miatt letekerték a paksi atomerőművet
A rendkívüli hőség miatt csökkenteni kell a paksi atomerőmű teljesítményét, miután a Duna vízhőmérséklete elérte a jogszabályban meghatározott határértéket. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a lakosság ebből semmit sem fog érzékelni, Magyarország villamosenergia-ellátása továbbra is biztonságos.
Rendkívüli bejelentést tett közösségi oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter: a tartós hőhullám következtében megemelkedett Duna-vízhőmérséklet miatt a paksi atomerőműben a jogszabályoknak megfelelő teljesítménycsökkentést kell végrehajtani.
A miniszter hangsúlyozta, hogy ez nem rendkívüli üzemzavar vagy váratlan meghibásodás, hanem egy előre meghatározott, szigorúan szabályozott eljárás.
A vonatkozó előírások szerint, amikor a Duna vízhőmérséklete eléri a meghatározott határértéket, az atomerőműnek csökkentenie kell a blokkok teljesítményét annak érdekében, hogy a visszavezetett hűtővíz ne veszélyeztesse a folyó élővilágát.
Kapitány István szerint a lakosság ebből semmit nem fog érzékelni. Kiemelte, hogy Magyarország villamosenergia-ellátása továbbra is biztonságos és folyamatos marad, mert minden szükséges intézkedést megtettek a rendszer stabil működésének fenntartására.
A tárcavezető arra is felhívta a figyelmet, hogy a Duna vízhőmérsékletét folyamatosan figyelik. Az erőmű működésével kapcsolatos döntések minden esetben a mért adatokra és a hatályos jogszabályokra épülnek, vagyis nem egyedi mérlegelés, hanem pontosan meghatározott szabályok alapján születnek meg.
Nem csak a paksi atomerőmű működését zavarja a hőhullám
A miniszter szerint a jelenlegi extrém hőség egész Európát érinti, ezért egyszerre kell biztosítani a környezet védelmét és az energiaellátás biztonságát. Éppen ezért a szabályozási rendszer célja, hogy kiszámítható keretek között lehessen alkalmazkodni a rendkívüli időjárási helyzetekhez. Nyugat-Európában, különösen Franciaországban már több atomerőművet is leállítottak, így a magyar helyzet nem egyedi.
Kapitány István egyben a lakossághoz is fordult. Azt kérte, hogy ahol lehet, mindenki mérsékelje a felesleges villamosenergia-fogyasztást. Úgy fogalmazott:
ahogyan a hőség idején kiemelten figyelünk a gyermekekre, az idősekre és a megfelelő folyadékbevitelre, úgy közös felelősség az is, hogy tudatos energiahasználattal hozzájáruljunk a villamosenergia-rendszer kiegyensúlyozott működéséhez.
A paksi atomerőmű Magyarország villamosenergia-termelésének meghatározó részét biztosítja, ezért működését szigorú biztonsági és környezetvédelmi előírások szabályozzák. A nyári hőhullámok idején időről időre előfordulhat, hogy a Duna felmelegedése miatt átmenetileg csökkenteni kell a blokkok teljesítményét. Ennek elsődleges célja a folyó ökológiai állapotának megóvása, miközben az ország energiaellátásának biztonságát a rendszerirányítás és a rendelkezésre álló egyéb termelési kapacitások biztosítják.
Kapitány István nagyot ment a héten: szélerőművek, hálózatfejlesztés és esti áramspórolás
Kapitány István egyetlen hét alatt több, az ország energiaellátását érintő nagy bejelentést tett: új szélerőművi kapacitások, másfél milliárd eurós hálózatfejlesztés és esti áramspórolási felhívás is érkezett. A hőhullám miatt pedig azt kréte, hogy a lakosság takarékoskodjon.