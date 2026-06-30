Elkelne néhány hűtőcella a Paksi Atomerőmű mellett – a Duna meleg, mi a megoldás?

A lehetségesnél jelenleg is kisebb teljesítménnyel termel a Paksi Atomerőmű azért, hogy Dunába visszaeresztett, meleg hűtővize ne károsítsa a folyó élővilágát. Bár néhány nap múlva talán újból igénybe vehető a létesítmény teljes, mintegy 2000 megawattos teljesítménye, a nyár nagy része még előttünk áll, és további forró időszakokkal fenyeget.

Hőségben nem a nukleáris biztonság, hanem a környezet védelme miatt kell visszaterhelni a Paksi Atomerőművet/Fotó: MVM

Az ország azonban aligha rendezkedhet be az áramtermelése gerincét jelentő atomerőmű gyakori visszaterhelésére, erre a Világgazdaság tegnapi cikke is rámutatott. Az atomerőművet a Duna hűti, hőtőtornya viszont nincs. Bár nem terveztek hűtőtornyot a két új blokkhoz sem, azok hűtését már a legszélsőségesebb időszakot modellezve tervezték. Az akut probléma azonban a működő erőmű hűtése. Erről, és a szerinte kínálkozó megoldásról Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára tegnap az ATV-ben nyilatkozott.

Nem a vízszint túl alacsony, hanem a folyó túl meleg

Tegnap este 18 órakor 28,3 Celsius fokos volt a Duna hőmérséklete Paksnál, 11 órakor még 27 fokos – mondta a Paks II. beruházás korábbi kormánybiztosa. Minden hőerőművet hűteni kell. Két technológia létezik: vagy hűtőtoronyban párologtatják el a vizet, vagy a közelben lévő folyó, óceán vizét vezetik be az erőmű kondenzátorába. Ott az körülbelül 10 fokkal felmelegszik, mielőtt visszaengedik a folyóba.

Paks magasságában a Dunán másodpercenként körülbelül 1250 köbméter víz halad át. Ebből 100 köbmétert vesznek ki, vagyis a mennyiség tizedét sem. Miután ez a víz az atomerőműben felmelegedve, néhány száz méterrel lejjebb visszakerül a Dunába, találkozik a folyó főágában haladó, jóval több vízzel, és keveredik vele. A visszabocsátási pont utáni 500 méteres szelvényben a folyó hőmérséklete már nem lehet magasabb 30 foknál. Ez a több évtizede – már nem tudni pontosan, milyen számítás, elgondolás alapján – megszabott környezetvédelmi határérték az atomerőmű üzemeltetésének a korlátja. Fontos, hogy nem a biztonságos nukleáris termelés korlátjáról van szó. Egyébként minden élővízre vonatkozóan vannak ilyen határértékek.