Bevétel keletkezik a palackok visszaváltásából – ez kell tudni az adózásáról

Miként a Világgazdaság oldalán megírtuk, a kormány döntése értelmében részletes jelentés készül a Mohu által működtetett hulladékgazdálkodási koncessziós rendszer tapasztalatairól. A vizsgálat célja annak feltárása, hogy a konstrukció mennyiben szolgálja a fogyasztók érdekeit, illetve teljesíthetők-e a körforgásos gazdasághoz kapcsolódó vállalások. A jelentést szeptember elejéig kell elkészíteni, így a következő hónapokban várhatóan intenzív szakmai és politikai vita alakulhat ki a rendszer jövőjéről.

A felülvizsgálat hátterében több tényező állhat. Az elmúlt időszakban számos kritika érte a koncessziós modellt, elsősorban annak költségvonzatai és működési hatékonysága miatt. Bár egyelőre nem ismert, hogy a kormány tervez-e érdemi változtatásokat, a folyamat ráirányította a figyelmet a palackvisszaváltási rendszer egyik kevésbé ismert aspektusára: az ebből származó bevételek adózási megítélésére – írja az Origo.

A mohus rendszerben megvalósuló palackvisszaváltásból származó bevétel továbbra is adómentes, a kormány szeptember 1-jei határidőt adott a koncesszió felülvizsgálatára / Fotó: Hagymási Bence (illusztráció)

Adómentes a palackvisszaváltásból származó bevétel

A kérdés aktualitását egy németországi eset is erősítette: a német sajtóban nagy visszhangot kapott annak a nyugdíjasnak az ügye, akinek szociális támogatását csökkentették, miután jelentős összeget szerzett visszaváltható italcsomagolások gyűjtéséből. Az eset nyomán Magyarországon feltehető a kérdés: kell-e személyi jövedelemadót fizetni a visszaváltásból származó összegek után?

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal álláspontja szerint a válasz egyértelmű.

Bár a visszaváltási díj visszakapott összege jogi értelemben bevételnek minősül, a hatályos szabályok alapján adómentes bevételnek számít. Ez azt jelenti, hogy a magánszemélyeknek sem bevallási, sem adófizetési kötelezettségük nem keletkezik a visszaváltás során megszerzett összeg után.

A jelenlegi rendszerben a 0,1 és 3 liter közötti, kötelező visszaváltási díjas italtermékek esetében a fogyasztók a termék megvásárlásakor előre megfizetik az 50 forintos díjat, amelyet a csomagolás leadásakor kapnak vissza. Az egyszer használatos csomagolásoknál a kereskedők darabonként 50 forintot térítenek vissza, függetlenül attól, hogy a visszaváltás automatán keresztül vagy kézi átvétellel történik.