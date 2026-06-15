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országos verseny
bóna szabolcs
pálinka nemzeti tanács
pálinka

Az aszály, a jégkár és az áfacsökkentés kérdése ráér, az agrárminiszter átírja a szabályokat – változás jöhet a magyarok nemzeti italánál

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Miközben több súlyos agrárügyben továbbra sincs előrelépés, a minisztérium az országos pálinkaversenyek szabályain változtatna. Pálinka esetében egyszerűbbé válna a pontozás, és kevesebb nevezett termék is elég lenne az országos versenyhez.
Dénes Zoltán
2026.06.15, 16:14
Frissítve: 2026.06.15, 16:43

Miközben a zöldségek és gyümölcsök esetében ígért áfacsökkentésnek még se híre, se hamva, és az ország egy részét elverte a jégeső a jégkármérséklő rendszerre fordítható források elakadása miatt, az agrárminiszter egy az országos pálinkaversenyeket szabályozó jogszabályt módosítana. A Bóna Szabolcs által jegyzett, társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet a jelenleg hatályos országos pálinka- és törkölypálinka-verseny szabályait módosítaná. A tervezet indoklása szerint a cél az érzékszervi pontozás egyszerűsítése, átláthatóbbá tétele, illetve az, hogy a versenyszabályok jobban igazodjanak a kereskedelmi pálinkafőzdék termékkibocsátási üteméhez.

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Változnak az országos pálinkaverseny szabályai / Fotó: Cseh Gábor

A legfontosabb gyakorlati könnyítés, hogy 300-ról 250-re csökkenne az országos versenyhez szükséges minimális termékszám. A korábbi 200 darabos, már szabad forgalomba bocsátott termékre vonatkozó külön feltétel helyett az új szöveg azt mondaná ki, hogy a nevezett termékeknek zárjeggyel ellátottnak kell lenniük, és szabad forgalomba bocsátottaknak vagy szabad forgalomba bocsátásra szántaknak kell lenniük.

Pálinka: a karaktere fog inkább számítani

Átalakulna a húszpontos érzékszervi értékelési rendszer is. A legfontosabb változás ez esetben, hogy eltűnne az önálló „Íztisztaság” kategória, az „Illattisztaság” súlya 3 pontról 1 pontra csökkenne, miközben az illat- és ízkarakter, valamint a harmónia nagyobb súlyt kapna. Ez szakmailag azt jelenti, hogy a bírálat kevésbé a tisztasági részpontokra, inkább a pálinka karakterére és összhatására koncentrálna.

SzempontHatályos pontszámTervezet szerinti pontszámVáltozás
Illattisztaság31–2
Illatkarakter57+2
Íztisztaság3megszűnik önálló kategóriaként
Ízkarakter57+2
Harmónia, tartósság45+1
Összesen20200

A hatályos rendelet szerint a Pálinka Nemzeti Tanács évente egy országos pálinka- és törkölypálinka-versenyt rendez. A rendelet azt is kimondja, hogy ezen kívül nem rendezhető verseny „országos”, „nemzeti”, „hazai” vagy „magyar” megnevezéssel, a speciális tematikájú versenyek kivételével.

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