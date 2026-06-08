Alig háromszázat ér a 7800 kilóméternyi magyar vasúti hálózat: az uniós források még nem mentik meg, ide jóval több kell

Meglehetősen borús képet fest a mintegy 7800 kilométernyi hazai vasúti pályahálózat értékéről Feldmann Márton vasútpiaci szakértő, rámutatva arra is, hogy mi vezetett az érintett infrastruktúra értékvesztéséhez. A Prolan Zrt. vasút-automatizálási üzletágának igazgatója nemzetközi összehasonlítással is kiegészítette az elemzését.

Nem történik elég beuházás a hazai vasúti pályahálózaton, ezért esik az értéke/ Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A hazai vasúti pályákat a MÁV Zrt. és a GYSEV Zrt. üzemelteti, mindkettőnek van saját tulajdonú pályája. Ám míg a MÁV csak állami hálózatot kezel, a GYSEV magyar állami tulajdonút is.

A MÁV, illetve a leválással létrejött MÁV Pályaműködtetési Zrt. által kezelt vagyon 2024. végén 1254 milliárd forint volt – idéz az éves beszámolóból Feldmann Márton. Ebben a nemzeti vagyonról, valamint a vasúti közlekedésről szóló törvény alapján az ingatlanok, földterületek, épületek, vasúti pályák és tartozékaik szerepelnek, azaz a felsővezeték, műtárgyak, hidak, biztosítóberendezések is. 2025. év végére ez a vagyon 1168 milliárd forintra csökkent.

A GYSEV 2024 végén 48,6 milliárd forintnyi vagyont kezelt, 2025. végén pedig 46 milliárdot.

Megjelent a pályaátadások hatása

A MÁV vagyona részben azért csökkent, mert a társaság 2025. július 1-től átadott üzemeltetésre 752 kilométer vasúti pályát a GYSEV-nek, 63,4 milliárd forint értékben. Ez kilométerre vetítve alig több mint 84 millió forint! Ez azonban 2025 végéig még nem jelent meg a GYSEV könyveiben, adminisztratív okok miatt azt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő tartotta nyilván. További vagyoncsökkenést a természetes értékcsökkenés (amortizáció), elhasználódás okozott. Ez a vagyon típusától függően 4-15 százalék közötti, azaz egy beruházás után 7-25 év alatt használódik el az adott infrastruktúraelem. Ennyi év alatt lesz az értéke nulla, vagy egy előre meghatározott, úgynevezett maradványérték.

Érdekes megnézni azt is, hogy az egyes projektek hogyan járulnak hozzá ennek a vagyonnak a változásához. A GYSEV 2024-ben a Macs (BMW beruházáshoz kapcsolódó) terminált 24 milliárd forint értékben kapta meg vagyonkezelésbe, azaz ebben az évben az általa kezelt állami tulajdonú vagyon megduplázódott csak egyetlen terminál átadásával.