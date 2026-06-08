Alig háromszázat ér a 7800 kilóméternyi magyar vasúti hálózat: az uniós források még nem mentik meg, ide jóval több kell
Meglehetősen borús képet fest a mintegy 7800 kilométernyi hazai vasúti pályahálózat értékéről Feldmann Márton vasútpiaci szakértő, rámutatva arra is, hogy mi vezetett az érintett infrastruktúra értékvesztéséhez. A Prolan Zrt. vasút-automatizálási üzletágának igazgatója nemzetközi összehasonlítással is kiegészítette az elemzését.
A hazai vasúti pályákat a MÁV Zrt. és a GYSEV Zrt. üzemelteti, mindkettőnek van saját tulajdonú pályája. Ám míg a MÁV csak állami hálózatot kezel, a GYSEV magyar állami tulajdonút is.
A MÁV, illetve a leválással létrejött MÁV Pályaműködtetési Zrt. által kezelt vagyon 2024. végén 1254 milliárd forint volt – idéz az éves beszámolóból Feldmann Márton. Ebben a nemzeti vagyonról, valamint a vasúti közlekedésről szóló törvény alapján az ingatlanok, földterületek, épületek, vasúti pályák és tartozékaik szerepelnek, azaz a felsővezeték, műtárgyak, hidak, biztosítóberendezések is. 2025. év végére ez a vagyon 1168 milliárd forintra csökkent.
A GYSEV 2024 végén 48,6 milliárd forintnyi vagyont kezelt, 2025. végén pedig 46 milliárdot.
Megjelent a pályaátadások hatása
A MÁV vagyona részben azért csökkent, mert a társaság 2025. július 1-től átadott üzemeltetésre 752 kilométer vasúti pályát a GYSEV-nek, 63,4 milliárd forint értékben. Ez kilométerre vetítve alig több mint 84 millió forint! Ez azonban 2025 végéig még nem jelent meg a GYSEV könyveiben, adminisztratív okok miatt azt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő tartotta nyilván. További vagyoncsökkenést a természetes értékcsökkenés (amortizáció), elhasználódás okozott. Ez a vagyon típusától függően 4-15 százalék közötti, azaz egy beruházás után 7-25 év alatt használódik el az adott infrastruktúraelem. Ennyi év alatt lesz az értéke nulla, vagy egy előre meghatározott, úgynevezett maradványérték.
Érdekes megnézni azt is, hogy az egyes projektek hogyan járulnak hozzá ennek a vagyonnak a változásához. A GYSEV 2024-ben a Macs (BMW beruházáshoz kapcsolódó) terminált 24 milliárd forint értékben kapta meg vagyonkezelésbe, azaz ebben az évben az általa kezelt állami tulajdonú vagyon megduplázódott csak egyetlen terminál átadásával.
Ugyanebben az évben a MÁV által kezelt 1254 milliárd forintnyi vagyonnal szemben állt 626 milliárd forint befejezetlen beruházás, azaz még építés alatt álló infrastruktúra. Ez nagy részben a Soroksár-Kelebia, kisebb részben a Szeged-Röszke és Békéscsaba-Lőkösháza projekteket jelenti.
Vagyis itt is igaz, hogy a hálózat kis részén zajló modernizáció a teljes hálózati vagyon értékét képes 50 százalékkal is növelni.
Mennyit ér a magyar vasúti hálózat?
A magyar vasúti hálózat gyakorlatilag „gatya” Feldmann Márton megfogalmazásában, azaz alig van értéke. A beruházások folyó áron 3-5 milliárd forintba kerülnek kilométerenként. A vasúti hálózat mai nettó nyilvántartott értéke körülbelül 300 kilométer új kétvágányú pályának felelne meg. Ezzel szemben áll a 7800 kilométeres hálózat!
Hatalmas a szórás a minőségben
A beruházások felpörgetése kétségkívül segít, ugyanakkor a kontrasztot növeli, hogy lesznek kiemelkedően jó pályák, korszerű szakaszok, és lesznek meghatározó mennyiségben továbbra is romló állapotú, beavatkozásra egyre inkább megérett szakaszok – mutatott rá Feldmann Márton. A meglévő pályák, infrastruktúra elemek állapotának fenntartásához hazai, költségvetési forrásokra, vagy a bővülő áruszállítási volumenből fakadóan növekvő piaci(!) bevételre is szükség van.
Az állami tulajdonú pályahálózat értéke 2024-ben 90 milliárd, 2025-ben 87 milliárd forinttal csökkent. Viszont felújításra csupán 38, illetve 33 milliárd forint jutott a pályaműködtetési közszolgáltatási szerződésből.
Évente tehát több mint 50 milliárd forintnyi értéket veszít a beruházásban nem érintett vasúti hálózat.
Ha növeljük beruházások révén a vagyon összértékét, az egyre növekvő felújítási igényt is fog generálni, azaz végső soron a működtetés költségei nőnek meg jelentős mértékben.
Hol van Magyarország ezzel a nemzetközi mezőnyben? A kezelt vagyon átlagos értéke kilométerenként
- a szlovák vasúttársaságnál 301 millió forint,
- a magyar vasúttársaságnál 155 millió forint,
- az osztrák vasúttársaságnál – bár extrém beruházások voltak – 2 800 millió forint.
„Üdvözlendő, hogy az uniós források révén jelentősebb fejlesztések indulhatnak el, de legalább ennyire fontos, hogy az üzemeltetés és felújítás fenntartható rendszerét is kialakítsuk” – figyelmeztetett Feldmann Márton.
Bővült a MÁV idei pályafelújítási forrása
Az idén 800+60 milliárd forint jut a MÁV pályáinak felújítására a társaság igazgatóságának tavaly decemberi döntése alapján. A 800 milliárd az Európai Beruházási Bank (EIB) és a magyar állam által infrastruktúra-fejlesztési programja, a mintegy 60 milliárd forint pedig egy Hegyi Zsolt vezérigazgató által javasolt, saját forrású növekmény, amelynek köszönhetően teljes lehetőség 25 milliárddal nagyobb a 2025-ösnél. E 860 milliárdból (tehát a fél évvel ezelőtti közlés szerint) az idén a következők várhatók:
- A Nyugati pályaudvar (Városliget elágazás) és Kőbánya-Kispest között felépítménycsere, 10 egymáshoz kapcsolódó váltócsoport (csoportkitérő) cseréje Kőbánya-Teher és Kőbánya-Kispest állomásokon. A ma nagyon rossz állapotú, 40-60 kilométer/órás, lassújelekkel terhelt szakaszon visszaáll az eredeti, 80 kilométer/órás pályasebesség. Az eljutási idők csökkennek a ceglédi és lajosmizsei vonal elővárosi, és a szegedi és nyíregyházi vonalon a távolsági utasoknak.
- Kicserélnek mintegy 40 elhasználódott csoportkitérőt, a legnagyobb forgalmú vonalakra, állomásokra összpontosítva. A tervezett helyszínek Budapest-Kelenföld, Rákospalota-Újpest, Kőbánya-Kispest, Debrecen, Maglód, Újszász, Herceghalom és Biatorbágy.
- A Miskolc-Nyíregyháza vonalon hídjavítás, ágyazatrostálás, hosszúsín-csere, útátjáró átépítés, kitérőcsere és vágányszabályozás várható. A beruházás révén megszűnhetnek az ideiglenes sebességkorlátozások Mezőzombor és Nyíregyháza között, visszaállhat az eredeti 120 kilométer/óra pályasebesség a lehető legnagyobb hosszon.
- A 60-as vasútvonalon, Gyékényes – Berzence állomások között a nyíltvonalon hézagnélküli vágányt alakítanak ki 15 kilométeren, a cél a 80 kilométer/óra pályasebesség helyreállítása. Ezen a szakaszon országos szinten is az egyik legrosszabb a menetrendszerűség.
- Az 1-es vonalon a feltűnően sok biztosítóberendezés-zavar felszámolására három évre elosztott program indul. Már a 2026-ra tervezett munkáktól a késésekhez vezető zavarok érdemi csökkenését várja a MÁV.
- A 160 kilométer/óra sebességre kiépített vonalszakaszokon kiemelt karbantartás is lesz a sebesség folyamatos fenntartása érdekében. Az a terv, hogy jövőre 60 kilométer/óra sebességgel közlekedhessenek a vonatok Szajol és Lőkösháza között.
Fel kell pörgetni a tervezést
A felsorolt projekteket módosíthatja, de inkább kiegészítheti a MÁV-vezér bejelentése óta történt kormányváltás. Vitézy Dávid közlekedési miniszter a vasút kapcsán (az infrastruktúrafejlesztést nem háttérbe szorítva) kiemelten a járműflotta bővítéséről, cseréjéről nyilatkozott az elmúlt hetekben.
A járműbeszerzések a megfelelő forrás rendelkezésre állásával gyorsabbak lehetnek a pályafelújításnál, amelyeket többéves tervezés, közbeszerzés, engedélyeztetés előz meg, főként, ha nem csak felújításról, hanem átépítésről van szó. E tervezések jelentős részét azonban leállított az előző kormány - hangzott el ma délelőtt az M1 tévécsatornán. Ezért most elsősorban a tervezéseket kell felgyorsítani, hogy tényleges munka legalább a következő, 2028-as uniós finanszírozási ciklusban elindulhasson. Uniós forrás ugyanis van, többféle is.