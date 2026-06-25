Jó hír a pedagógusoknak: megérkeztek a béremelés részletei – ekkor érkezik a visszamenőleges kifizetés

Az elmúlt években jelentős átrendeződés zajlott le a magyar közszférában, több ágazatban, így a közoktatásban is béremelést hajtott végre a korábbi kormányzat. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint intézményi szinten átlagosan 0,4 százalékpontos béremelést kell végrehajtani, amelyből – a gyakornokok kivételével – minden pedagógusnak legalább 0,3 százalékpontos emelés jut. Az intézkedés célja, hogy a pedagógusbérek továbbra is megfeleljenek az uniós elvárásoknak és a kormány vállalásának, vagyis a pedagógus átlagbér érje el a diplomás átlagbér 80 százalékát. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2025-ös pedagógus átlagbér 840 753 forint volt.

Az illetménykülönbözetet egy összegben kell kifizetni a pedagógusok számára/Fotó: Unsplash

A rendelet szerint a visszamenőleges illetménykülönbözetet a munkáltatóknak egy összegben kell kifizetniük. Erre legkésőbb a 2026. augusztusi illetmény folyósításával egyidejűleg, vagy augusztusban külön hóközi kifizetésként kerülhet sor. A rendelet a béremelés mellett módosítja a pedagógusok illetményének korábbi határait is. A gyakornokok havi illetménye 2026-ban 707 600 forint lesz.

A pedagógus fokozatokhoz tartozó illetménysávok emelkednek

A rendelet szerint módosulnak az illetmények az egyes kategóriákban, így

pedagógus I. esetén 720 000 Ft-tól 1 406 000 Ft-ig,

pedagógus II. esetén 727 000 Ft-tól 1 496 000 Ft-ig,

mesterpedagógus esetén 787 000 Ft-tól 1 797 000 Ft-ig,

kutatótanár esetén 918 000 Ft-tól 1 938 000 Ft-ig terjedhet.

A szakképzésben dolgozó oktatók bére is emelkedik: a rendelet 775 500 forintról 778 ezer forintra módosítja az irányadó összeget.

A jogszabály a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba, ugyanakkor a béremelést 2026. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni. A munkáltatóknak az új illetményt tartalmazó kinevezési okmányokat és munkaszerződés-módosításokat legkésőbb augusztus 19-ig kell közölniük az érintettekkel. A most megjelent rendelet érdemben nem tér el a június közepén társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezettől. A szabályok véglegessé váltak, így a munkáltatóknak augusztus 19-ig kell közölniük az új illetményeket.