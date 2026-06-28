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pedagógusbéremelés
oktatás

Több lesz az adminisztrációs teher mint a béremelés mértéke a pedagógusoknál?

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A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országgyűlési frakcióvezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett átlagosan háromezer forintos béremelését kritizálta vasárnap, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhe nagyobb lehet, mint maga béremelés.
VG
2026.06.28, 16:28
Frissítve: 2026.06.28, 16:38

Megjelent a csütörtöki Magyar Közlönyben a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók további 2026. évi béremeléséről szóló kormányrendelet.

Több lesz az adminisztrációs teher mint a béremelés mértéke a pedagógusoknál?
Több lesz az adminisztrációs teher mint a  béremelés mértéke a pedagógusoknál?  Fotó: János Mészáros

Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25 százalékos emelésnek ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4 százalékos pedagógus béremelést "sikerült összehoznia". A pályakezdő pótlék negyven forinttal nő 11 660 forintról 11 700 forintra - jegyezte meg az MTI szerint.  

Összehasonlításként felidézte, hogy a Fidesz-KDNP kormány alatt 215 ezer forintról 900 ezer forint fölé emelkedett az átlagos tanárbér.


A kereszténydemokrata politikus feltette a kérdést, tényleg úgy gondolja Lannert Judit oktatási miniszter, hogy ezzel ő most kellőképpen elismerte a pedagógusok munkáját? Ez a sokat hangoztatott Tiszás tisztelet a tanárok iránt? Ez az a megbecsülés, amit a Tisza ígért a tanároknak? Ennyit jelent neki a pedagógusok munkájának elismerése? - sorolta.

Szóvá tette azt is, hogy ezért a háromezer forintért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon az adminisztrációs teher lesz több vagy a béremelés mértéke.

Pedagógusbérek: meg kell felelni az uniós elvárásoknak 

Az elmúlt években jelentős átrendeződés zajlott le a magyar közszférában, több ágazatban, így a közoktatásban is béremelést hajtott végre a korábbi kormányzat. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint intézményi szinten átlagosan 0,4 százalékpontos béremelést kell végrehajtani, amelyből – a gyakornokok kivételével – minden pedagógusnak legalább 0,3 százalékpontos emelés jut. Az intézkedés célja, hogy a pedagógusbérek továbbra is megfeleljenek az uniós elvárásoknak és a kormány vállalásának, vagyis a pedagógus átlagbér érje el a diplomás átlagbér 80 százalékát. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2025-ös pedagógus átlagbér 840 753 forint volt. 

A rendelet szerint a visszamenőleges illetmény-különbözetet a munkáltatóknak egy összegben kell kifizetniük. Erre legkésőbb a 2026. augusztusi illetmény folyósításával egyidejűleg, vagy augusztusban külön hóközi kifizetésként kerülhet sor. A rendelet a béremelés mellett módosítja a pedagógusok illetményének korábbi határait is. A gyakornokok havi illetménye 2026-ban 707 600 forint lesz.  

A fokozatokhoz tartozó illetménysávok emelkednek

A rendelet szerint módosulnak az illetmények az egyes kategóriákban, így 

  • pedagógus I. esetén 720 000 Ft-tól 1 406 000 Ft-ig,
  • pedagógus II. esetén 727 000 Ft-tól 1 496 000 Ft-ig,
  • mesterpedagógus esetén 787 000 Ft-tól 1 797 000 Ft-ig,
  • kutatótanár esetén 918 000 Ft-tól 1 938 000 Ft-ig terjedhet.

A szakképzésben dolgozó oktatók bére is emelkedik: a rendelet 775 500 forintról 778 ezer forintra módosítja az irányadó összeget. 

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