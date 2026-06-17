Egyre fiatalabban válnak aktívvá a pénzügyek világban a kisiskolások – erre figyeljük gyermekeink költéseinél a vakáció alatt

A nyári vakáció nem csupán több szabadidőt, hanem nagyobb önállóságot is jelent a gyerekeknek. Az Erste tapasztalatai szerint ilyenkor az utazással kapcsolatos költések átlagosan 68 százalékkal, a ruházkodási kiadások pedig 25 százalékkal emelkednek meg. Ráadásul fontos, hogy a nyári vakáció alatt a fiatalok és a gyerekek pénzügyi aktivitása is emelkedik. A kisiskolások bankkártya használati szokásairól, a gyermekek pénzügyi nevelésével kapcsolatos felmérések eredményeiről Murányi Linda, az Erste PR és belső kommunikációs vezetője, és Szincsák Gyula, a Visa szenior fizetési megoldások szakértője számolt be sajtótájékoztatón.

A pénzügyi tudatosságra nevelést nem lehet elég korán kezdeni / Fotó: Shutterstok

A gyermeket pénzügyi szokásait a szülők alakítják, azonban ebben segítséget várnak az iskoláktól és a pénzintézetektől is. A legtöbb családban tudatosan, lépésről lépésre vezetik be a gyerekeket a pénzügyek világába: jellemzően készpénzzel kezdenek, majd később térnek át a digitális megoldásokra.

„A digitális pénzügyi eszközök használata természetes következő lépés a pénzügyi önállóság felé. Segít kialakítani a felelős költési szokásokat és a biztonságos online pénzkezelést. A Visa az Erstével közösen azon dolgozik, hogy támogassa a pénzügyi edukációt úgy, hogy az egyszerre szolgálja a tanulást, a biztonságot és a szülői kontrollt” – mondta Szincsák Gyula, a Visa szenior fizetési megoldások szakértője.

Hozzátette, hogy régiós összevetésben (a Visa kutatása a magyar mellett a szlovák és a cseh piacot is vizsgálta) a magyar szülő tudatosabban, szigorúbban alakítják gyermekeit pénzügyi tudatosságát.

Ahogy cseperednek a gyerekek, egyre nyitottabbak a pénzügyekre

A kutatás szerint az életkor előrehaladtával a gyerekek egyre nyitottabbá válnak a digitális fizetési megoldásokra. A 12–14 évesek körében különösen erős az érdeklődés: 59 százalékuk a digitális fizetést tartja a legjobb megoldásnak.

A bankszámla-használat is korán megjelenik: a 10–14 éves korosztály 42 százaléka rendelkezik saját bankszámlával. Bár ezek használata jellemzően még az alapfunkciókra korlátozódik, jól mutatja, hogy a gyerekek egyre korábban találkoznak a digitális pénzügyekkel. A számlanyitást legtöbbször a szülők kezdeményezik, gyakran akkor, amikor gyermekük önállóbban kezd közlekedni vagy intézni a mindennapi ügyeit.