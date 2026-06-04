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csúcsgasztronómia
Michelin Guide
Pesti István

Hullanak a Michelin-csillagok, bezár a legjobb vidéki étterem

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Befejezi a működését a tatai Platán Gourmet Restaurant, az egyik legkiválóbb magyar étterem. Pesti István séf már két éve fontolgatja, hogy lezárja szakmai pályafutásának ezt a szakaszát. Történelmi siker volt, hogy első és egyetlen vidéki étteremként két Michelin-csillaggal is díjazta a munkát a szakma. De hogyan tovább?
VG
2026.06.04, 13:38
Frissítve: 2026.06.04, 13:44

Egy jelentős korszak zárul le a hazai csúcsgasztronómia történetében, bezár a két Michelin-csillaggal értékelt tatai Platán Gourmet étterem – írja az Origo. Pesti István séf távozik. 

Pesti István
Pesti István befejezi a munkát a tatai Platán Gourmet étteremben / Fotó: Facebook / Platán Gourmet

Egyúttal azt is közölték, hogy a változás kizárólag a Gourmet éttermet érinti, a Bib Gourmand minősítésű Platán bisztró, a Michelin One Key elismeréssel rendelkező Platán Udvarház, valamint a Platán Tata további egységei változatlan formában fogadják tovább vendégeiket.

Pesti István, a csendes sztár

A hírt a Dining Guide szakportál tette közzé, kiderült az is, hogy – a befektetőként az éttermet finanszírozó – Costes csoport is kiszáll az üzemeltetésből. Gerendai Károly elmondta, két év alatt próbálták nyereségessé tenni az étterem működését, de nem sikerült. 

Pesti István nem volt kereskedelmi tévék állandó arca, nem adta az arcát gasztrorealitykhez, de 11 év alatt világszínvonalú koncepciót hozott létre Tatán. A nemzetközi szakma is díjazta, így első vidéki étteremként két Michelin-csillaggal minősítették a magas színvonalú szakmai munkát. 

Pesti István azonban úgy döntött, lezárja a pályafutásának ezt a szakaszát, de arról nem nyilatkozott, mit tervez a továbbiakban. Július végéig még üzemel a Platán Gourmet, addig még meg lehet kóstolni a séf munkáit. A hatfogásos degusztációs menü 75 ezer forint, borpárosítás ehhez további 35 ezer forint. A tízfogásos menüért 95 ezer forintot kell áldozniuk a csúcsgasztronómia szerelmeseinek.

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