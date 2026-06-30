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Eldőlt: befagyasztják a polgármesterek fizetését, a költségtérítésük is megszűnik – lasszóval kell majd fogni a jelölteket?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Jelentős változásokról döntött kedden az Országgyűlés az önkormányzati vezetők javadalmazásával kapcsolatban. A polgármesterek esetében elmarad az idei automatikus illetményemelés, emellett egy eddig járó juttatástól is elesnek. A parlament a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését is érintő módosításokat elfogadta.
VG
2026.06.30, 11:42

A megszavazott törvény értelmében a polgármesterek illetményének számítási alapja továbbra is a 2024-es, 667 365 forintos nemzetgazdasági havi átlagkereset marad. Ez azt jelenti, hogy a 2025-ös átlagkereset alapján július 1-jétől esedékes automatikus béremelés elmarad, vagyis a településvezetők illetménye a jelenlegi szinten marad. Az Országgyűlés 136 igen szavazattal 50 nem ellenében, tartózkodás nélkül szavazott.

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A törvény kevésbé látványos, de sokakat érintő eleme, hogy megszűnik a polgármesterek havi költségtérítése / Fotó: Polyák Attila

A módosítás ugyanakkor nemcsak az illetményeket érinti. Az Országgyűlés arról is döntött, hogy megszűnik

  • a főpolgármester,
  • a főállású és társadalmi megbízatású polgármesterek, 
  • alamint a vármegyei közgyűlések elnökei és alelnökei

számára eddig járó, az illetmény 15 százalékának megfelelő, számla nélkül felvehető havi költségtérítés.

Ezek maradnak a polgármesterek illetményei

A Világgazdaság korábbi számításai szerint a jelenlegi szabályok alapján a főállású polgármesterek havi bruttó illetménye a következő:

  • főpolgármester: 4.004.190 Ft;
  • megyei jogú város, fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere: 3.003.143 Ft;
  • vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke: 2.669.460 Ft;
  • 30 000 fő feletti település polgármestere: 2.335.778 Ft;
  • 10 001–30 000 fő közötti település polgármestere: 2.002.095 Ft;
  • 5001–10 000 fő közötti település polgármestere: 1.668.413 Ft;
  • 2001-5000 fő közötti település polgármestere: 1.501.571 Ft;
  • 1501-2000 fő közötti településpolgármestere: 1.334.730 Ft;
  • 501–1500 fő közötti település polgármestere 1.167.889 Ft;
  • 500 fő alatti település polgármestere: 1.001.048 Ft.

A parlament döntése nyomán ezek az összegek nem emelkednek a 2025-ös átlagkeresethez igazodva, vagyis a korábbi szabályok szerinti, mintegy 9 százalékos automatikus béremelés elmarad.

A polgármesterek költségtérítésének is vége

A törvény kevésbé látványos, de sokakat érintő eleme, hogy megszűnik a havi költségtérítés. Ez korábban a polgármesterek illetményének 15 százalékát tette ki, és számlabenyújtás nélkül illette meg az érintetteket.

A parlament emellett a vármegyei közgyűlések elnökeinek illetményét meghatározó szorzót is módosította: az eddigi négyszeres szorzó kettőre csökken, így náluk nem csupán a béremelés marad el, hanem tényleges illetménycsökkentés is életbe lép.

A kedden elfogadott törvény több ezer önkormányzati vezetőt érint országszerte, és az új szabályok a kihirdetést követően lépnek hatályba.

Márki-Zay Péter: nem ezen múlik az önkormányzatok helyzete

Márki-Zay Péter a közösségi oldalán reagált a parlament döntésére. A hódmezővásárhelyi polgármester szerint a települések legnagyobb problémáját nem a polgármesterek illetménye, hanem az önkormányzatok forráshiánya és a folyamatosan szűkülő mozgástér jelenti. Úgy véli, a most elfogadott intézkedések inkább politikai üzenetet hordoznak, miközben a helyhatóságok pénzügyi nehézségeit érdemben nem oldják meg.

Éles vita előzte meg a szavazást

A törvényjavaslatról a parlamentben is komoly vita alakult ki. A kormánypártok azzal érveltek, hogy a közpénzekkel való takarékos gazdálkodás indokolja a polgármesteri illetmények befagyasztását és a költségtérítés megszüntetését. Az ellenzéki felszólalók ugyanakkor azt hangsúlyozták, hogy a döntés elsősorban a kisebb települések vezetőit érintheti érzékenyen, miközben az önkormányzatok finanszírozási problémáira nem ad választ.

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