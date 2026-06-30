Eldőlt: befagyasztják a polgármesterek fizetését, a költségtérítésük is megszűnik – lasszóval kell majd fogni a jelölteket?

A megszavazott törvény értelmében a polgármesterek illetményének számítási alapja továbbra is a 2024-es, 667 365 forintos nemzetgazdasági havi átlagkereset marad. Ez azt jelenti, hogy a 2025-ös átlagkereset alapján július 1-jétől esedékes automatikus béremelés elmarad, vagyis a településvezetők illetménye a jelenlegi szinten marad. Az Országgyűlés 136 igen szavazattal 50 nem ellenében, tartózkodás nélkül szavazott.

A törvény kevésbé látványos, de sokakat érintő eleme, hogy megszűnik a polgármesterek havi költségtérítése / Fotó: Polyák Attila

A módosítás ugyanakkor nemcsak az illetményeket érinti. Az Országgyűlés arról is döntött, hogy megszűnik

a főpolgármester,

a főállású és társadalmi megbízatású polgármesterek,

alamint a vármegyei közgyűlések elnökei és alelnökei

számára eddig járó, az illetmény 15 százalékának megfelelő, számla nélkül felvehető havi költségtérítés.

Ezek maradnak a polgármesterek illetményei

A Világgazdaság korábbi számításai szerint a jelenlegi szabályok alapján a főállású polgármesterek havi bruttó illetménye a következő:

főpolgármester: 4.004.190 Ft;

megyei jogú város, fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere: 3.003.143 Ft;

vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke: 2.669.460 Ft;

30 000 fő feletti település polgármestere: 2.335.778 Ft;

10 001–30 000 fő közötti település polgármestere: 2.002.095 Ft;

5001–10 000 fő közötti település polgármestere: 1.668.413 Ft;

2001-5000 fő közötti település polgármestere: 1.501.571 Ft;

1501-2000 fő közötti településpolgármestere: 1.334.730 Ft;

501–1500 fő közötti település polgármestere 1.167.889 Ft;

500 fő alatti település polgármestere: 1.001.048 Ft.

A parlament döntése nyomán ezek az összegek nem emelkednek a 2025-ös átlagkeresethez igazodva, vagyis a korábbi szabályok szerinti, mintegy 9 százalékos automatikus béremelés elmarad.

A polgármesterek költségtérítésének is vége

A törvény kevésbé látványos, de sokakat érintő eleme, hogy megszűnik a havi költségtérítés. Ez korábban a polgármesterek illetményének 15 százalékát tette ki, és számlabenyújtás nélkül illette meg az érintetteket.

A parlament emellett a vármegyei közgyűlések elnökeinek illetményét meghatározó szorzót is módosította: az eddigi négyszeres szorzó kettőre csökken, így náluk nem csupán a béremelés marad el, hanem tényleges illetménycsökkentés is életbe lép.

A kedden elfogadott törvény több ezer önkormányzati vezetőt érint országszerte, és az új szabályok a kihirdetést követően lépnek hatályba.

Márki-Zay Péter: nem ezen múlik az önkormányzatok helyzete

Márki-Zay Péter a közösségi oldalán reagált a parlament döntésére. A hódmezővásárhelyi polgármester szerint a települések legnagyobb problémáját nem a polgármesterek illetménye, hanem az önkormányzatok forráshiánya és a folyamatosan szűkülő mozgástér jelenti. Úgy véli, a most elfogadott intézkedések inkább politikai üzenetet hordoznak, miközben a helyhatóságok pénzügyi nehézségeit érdemben nem oldják meg.