Órákon belül eldől háromezer településvezető sorsa – ennyivel csökkenhet a polgármesterek fizetése

A hétfői parlamenti szavazás tétje jóval túlmutat egy egyszerű politikai üzeneten: a döntés több mint háromezer település vezetőjének jövedelmét érinti. A jelenlegi rendszerben a polgármesterek illetménye automatikusan követi a nemzetgazdasági átlagkereset alakulását, a most tárgyalt törvényjavaslat azonban ezt az automatizmust szüntetné meg. Megnéztük, jelenleg mennyit keresnek a különböző településméretű önkormányzatok vezetői, és milyen változást hozhat számukra az új szabályozás.

A javaslat lényege, hogy a polgármesteri illetmények számítási alapja nem követné tovább évről évre az országos átlagkereset növekedését / Fotó: Lorkó Dávid

Mennyit keresnek jelenleg a magyar polgármesterek?

2025. július 1-jétől a polgármesterek illetményének számításánál a KSH által közzétett, 2024. évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó keresetet kell alapul venni, amely bruttó 667.365 Ft/hó. Az Mötv. 71. §-a szerint ez alapján a főállású polgármesterek illetménye jelenleg:

főpolgármester: 4.004.190 Ft;

megyei jogú város, fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere: 3.003.143 Ft;

vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke: 2.669.460 Ft;

30 000 fő feletti település polgármestere: 2.335.778 Ft;

10 001–30 000 fő közötti település polgármestere: 2.002.095 Ft;

5001–10 000 fő közötti település polgármestere: 1.668.413 Ft;

2001-5000 fő közötti település polgármestere: 1.501.571 Ft;

1501-2000 fő közötti településpolgármestere: 1.334.730 Ft;

501–1500 fő közötti település polgármestere 1.167.889 Ft;

500 fő alatti település polgármestere: 1.001.048 Ft.

A korábbi szabályok alapján ezek az összegek idén júliusban ismét automatikusan emelkedtek volna a nemzetgazdasági átlagkereset növekedésével.

Befagyasztanák a béreket

A Szabó Tibor országgyűlési képviselő által benyújtott T/253. számú törvényjavaslat azonban megszüntetné ezt az automatizmust. A javaslat lényege, hogy a polgármesteri illetmények számítási alapja nem követné tovább évről évre az országos átlagkereset növekedését, vagyis a bérek gyakorlatilag befagynának.

Tiltakoznak a polgármesterek

A javaslat így is komoly ellenállást váltott ki az önkormányzati szférában. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége átgondolatlannak nevezte az intézkedést. A szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy a közbeszédben gyakran emlegetett, havi 3–4 millió forintos polgármesteri fizetések valójában csak a településvezetők nagyon szűk körére igazak.