Deviza
EUR/HUF354,61 +0,14% USD/HUF304,32 +0,12% GBP/HUF409,67 +0,2% CHF/HUF388,2 -0,16% PLN/HUF83,73 +0,06% RON/HUF67,49 +0,1% CZK/HUF14,6 +0,11% EUR/HUF354,61 +0,14% USD/HUF304,32 +0,12% GBP/HUF409,67 +0,2% CHF/HUF388,2 -0,16% PLN/HUF83,73 +0,06% RON/HUF67,49 +0,1% CZK/HUF14,6 +0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 790,44 +0,13% MTELEKOM2 640 +0,38% MOL3 890 +0,93% OTP41 620 +0,12% RICHTER12 660 -1,42% OPUS359 +1,39% ANY7 980 +0,88% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 610 -1,08% BUMIX9 242,92 +0,37% CETOP4 565 +0,82% CETOP NTR2 878,69 -0,1% BUX134 790,44 +0,13% MTELEKOM2 640 +0,38% MOL3 890 +0,93% OTP41 620 +0,12% RICHTER12 660 -1,42% OPUS359 +1,39% ANY7 980 +0,88% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 610 -1,08% BUMIX9 242,92 +0,37% CETOP4 565 +0,82% CETOP NTR2 878,69 -0,1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fizetéscsökkentés
országgyűlés
polgármesteri díj
polgármester

Akár milliókat veszíthetnek havonta a polgármesterek: kiakadtak és tüntetést szerveznek az ellenzéki városvezetők – már napirenden a vágás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak csökkentését kezdeményező törvényjavaslatot tárgyalhatja hétfői, egynapos ülésén a parlament. A legnagyobb ellenállást nem a képviselők vagy a miniszterek, hanem a városvezetők körében váltotta ki a terv. A polgármesterek szerint akár havi több százezer, a nagyobb városok esetében akár egymillió forintot meghaladó jövedelemkiesés is jöhet, ezért többen tiltakozást és demonstrációt szerveznek a tervezett intézkedés ellen.
VG
2026.06.01, 12:02
Frissítve: 2026.06.01, 12:08

A parlament elé került törvényjavaslat szerint jelentősen csökkenne az országgyűlési képviselők, a miniszterek, a polgármesterek és a miniszterelnök fizetése. A Tisza-kormány érvelése szerint a politikai elitnek kell elsőként példát mutatnia a költségvetési fegyelemből, ezért a bérezési rendszer átalakítását a legmagasabb közjogi tisztségeknél kezdenék meg.

Márki-Zay Péter polgármester
Kiakadtak az ellenzéki polgármesterek / Fotó: AFP

A javaslat értelmében az országgyűlési képviselők alapilletménye a jelenlegi bruttó 2,18 millió forintról mintegy 1,31 millió forintra csökkenne, ami közel 873 ezer forintos havi visszaesést jelentene. A miniszterek és a kormányfő jövedelme szintén jelentősen mérséklődne, egyes esetekben többmilliós havi csökkenéssel.

A politikai vita azonban gyorsan túlnőtt a parlament falain. A legélesebb reakciókat ugyanis az váltotta ki, hogy Magyar Péter a polgármesterek fizetésének csökkentését is kilátásba helyezte. Az önkormányzati vezetők szerint miközben a kormány a parlamenti bérek visszavágásáról beszél, valójában több ezer település működését érintő kérdésről is dönthet.

A jelenlegi szabályok szerint a polgármesterek illetménye a település méretétől függően alakul.

Míg egy kisebb település vezetője jellemzően havi 1-1,5 millió forint körüli illetményt kap, addig a nagyobb városok és megyei jogú városok polgármestereinek fizetése a 3 millió forintot is meghaladhatja. Ha az önkormányzati vezetőknél is a képviselőkéhez hasonló, közel 40 százalékos csökkentést vezetnének be, az több százezer, egyes esetekben akár 1-1,5 millió forintos havi kiesést jelenthetne. 

Ez várható hétfőn

Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak csökkentését kezdeményező törvényjavaslatot már hétfői, egynapos ülésén is tárgyalja a parlament.

Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke a házbizottság csütörtöki ülése után az MTI-nek azt mondta, a hétfői ülés napirendjén várhatóan szerepel az országgyűlési törvény módosítása. Hozzátette, az indítványt valószínűleg a házszabálytól történő eltéréssel vitatják meg.

A Tisza frakcióvezetője, Bujdosó Andrea és frakciótársa, Kalázdi-Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja. Ennek alapján a képviselők tiszteletdíja 40 százalékkal csökkenhet.

Gulyás Gergely bejelentése szerint a Fidesz–KDNP-frakció is megszavazza a Tisza Párt által kezdeményezett fizetéscsökkentést.

Tüntetésre készülnek a polgármesterek

A tiltakozás nem merül ki a nyilatkozatokban. Az önkormányzati vezetők egy része demonstrációt is szervez a tervezett változtatások ellen, mert szerintük a kormány

  • a parlamenti
  • és kormányzati

bérek körüli társadalmi elégedetlenséget próbálja átterhelni az önkormányzati szférára. Több polgármester azt kifogásolja, hogy miközben a településekre egyre több feladat hárul, az önkormányzatok mozgástere és pénzügyi önállósága az elmúlt években folyamatosan szűkült. Szerintük a polgármesteri tisztség ma már nemcsak politikai, hanem jelentős gazdasági és munkáltatói felelősséget is jelent:

sok esetben több száz önkormányzati dolgozó, intézmény és többmilliárd forintos költségvetés tartozik egy településvezető irányítása alá.

A kritikusok szerint a polgármesteri illetmények csökkentése különösen a kisebb és közepes településeket érintheti érzékenyen. Ezeken a helyeken gyakran nehéz megfelelő szakmai háttérrel rendelkező vezetőket találni, a pozíció pedig sokszor teljes embert kívánó feladatot jelent. A tiltakozók attól tartanak, hogy a bérek további csökkentése tovább rontaná az önkormányzati pálya vonzerejét.

Márki-Zay: nem a fizetésért csinálják, de ez rossz üzenet

A leghangosabb kritikusok közé tartozik Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, aki szerint a magyar polgármesterek többsége ma sem a fizetés miatt végzi a munkáját, ugyanakkor a tervezett csökkentés hosszabb távon ronthatja az önkormányzati pálya vonzerejét.

Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy egy közepes vagy nagyobb város vezetése sok esetben többmilliárd forintos költségvetés, önkormányzati cégek, intézmények és több száz munkavállaló irányítását jelenti. Szerinte sok polgármester a versenyszférában ennél magasabb jövedelmet érhetne el, mégis a közszolgálatot választotta.

Márki-Zay Péter szerint hibás megközelítés egységesen a politikai elit részeként kezelni a polgármestereket, mert feladataik jelentősen eltérnek az országos politikusokétól. Azt is kifogásolta, hogy a kormányzat nem folytatott érdemi egyeztetést az önkormányzati szövetségekkel a tervezett változtatásokról.

A hódmezővásárhelyi polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy a közvélemény gyakran a megyei jogú városok vagy a fővárosi kerületek vezetőinek fizetéséből indul ki, miközben Magyarországon több mint háromezer önkormányzat működik. Sok kisebb településen a polgármesteri munka gyakorlatilag folyamatos rendelkezésre állást igényel, miközben a jövedelem sok esetben nem kiemelkedő a felelősséghez képest.

A tiltakozók szerint a kérdés nem pusztán a fizetésekről szól. Attól tartanak, hogy a tervezett intézkedés hosszabb távon csökkentheti a településvezetői pálya vonzerejét, és nehezebbé teheti a megfelelő szakmai háttérrel rendelkező jelöltek megtalálását. Több önkormányzati vezető szerint éppen azok a kisebb települések kerülhetnek nehéz helyzetbe, ahol már most is kevés a jelentkező a polgármesteri tisztségre.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu