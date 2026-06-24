Mennyit keressenek a polgármesterek – mi lesz a büntető bérpolitika következménye?

Szabó Tibor, a Tisza Párt országgyűlési képviselője által benyújtott T/253. számú törvényjavaslat a helyi önkormányzati vezetők javadalmazásának korlátozását célozza. A javaslat befagyasztaná a polgármesteri illetményeket azáltal, hogy megszüntetné az automatikus, az országos átlagbér növekedéséhez kötött emeléseket. Miközben egyre több nemzetközi kutatás arra utal, hogy a helyi politikusok díjazása összefügghet a korrupciós kockázatokkal, a közbeszerzések minőségével és végső soron az önkormányzatok teljesítményével.

A polgármesterek fizetésének befagyasztása elrettenti a jelölteteket a tisztségtől/Fotó: Lorkó Dávid

A kérdés azonban túlmutat a politikusi bérek körüli leegyszerűsített vitán, sokkal fontosabb az a dilemma, hogy valóban ez-e a korszerű önkormányzatiság útja, ha a településvezetőket azzal büntetik, hogy csökkentik a fizetésüket, függetlenül attól, hogyan és mennyit kell dolgozniuk.

A polgármesterek tiltakoztak

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által kiadott állásfoglalás egyértelműen fogalmazott, átgondolatlannak nevezi Magyar Péter bejelentését és annak várható hatásait is. A szervezet azzal érvel, hogy a miniszterelnök kijelentése, amely szerint „vannak polgármesterek, akik 3-4 millió forintot keresnek havonta” alkalmas arra, hogy az állampolgárok által